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Giới trẻ

9x miền Tây dành hơn 2 tiếng mỗi ngày để 'đi chùa online'

Thay vì lướt TikTok hay ứng dụng mua hàng trực tuyến, thời gian gần đây, 9x miền Tây thường vào ứng dụng đi chùa ảo để tham gia các hoạt động như tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền...

"Đi chùa online" tìm phút tĩnh tâm

Diễm P. (30 tuổi, quê Vĩnh Long) đã có 15 năm tu tập. Trước đây, khi có nhiều thời gian, chị thường xuyên tham gia các khóa tu tại chùa hoặc đến chùa dâng hương, tụng kinh niệm Phật.

Vài năm qua, kể từ khi có gia đình, P. chỉ có thể đến chùa vào ngày rằm hoặc mùng 1 âm lịch hằng tháng. Đôi khi chị muốn được đến chùa vãn cảnh và tĩnh tâm nhưng điều kiện thời gian không cho phép.

Một ứng dụng đi chùa trực tuyến do người Việt xây dựng. Ảnh chụp màn hình
Một ứng dụng đi chùa trực tuyến do người Việt xây dựng. Ảnh chụp màn hình

Gần đây, trong một lần lướt TikTok, P. biết đến khái niệm “đi chùa online”. Chị thử đăng nhập vào một ứng dụng đi chùa ảo do người Việt xây dựng để trải nghiệm, không ngờ thật sự thấy hứng thú.

P. đăng ký tài khoản miễn phí, tạo nhân vật đại diện, đặt tên rồi bước vào không gian mô phỏng một ngôi chùa với cổng tam quan, chính điện, hồ sen, vườn cây...

“Khi đăng nhập ứng dụng, việc đầu tiên tôi làm thường là xin quẻ, xin lộc, sau đó thực hiện các nhiệm vụ mà ứng dụng gợi ý như: ngồi thiền, gõ mõ, tụng 4 bài kinh, lần tràng hạt... Những hoạt động này diễn ra trong khoảng 5-6 phút.

Sau đó, tôi có thể đi xung quanh để vãn cảnh chùa hoặc thoát ra luôn. Một số người vào đó để chơi game, kết duyên linh thú...”, P. chia sẻ.

"Đi chùa online" đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong ngày của 9X miền Tây trong những ngày qua. Mỗi sáng, P. thường đăng nhập ứng dụng để tĩnh tâm rồi mới bắt đầu công việc.

P. đi chùa online mỗi ngày để tịnh tâm. Ảnh: NVCC
P. đi chùa online mỗi ngày để tịnh tâm. Ảnh: NVCC

Sau đó, vào bất kỳ thời gian rảnh trong ngày, chị đều mở điện thoại để... "đi chùa online" thay vì lướt TikTok hay ứng dụng mua bán trực tuyến như trước đây.

“Mỗi ngày, tôi dành khoảng hơn 2 tiếng cho việc này. Một điều khá thú vị là ứng dụng sẽ lưu lại số bài kinh tôi đọc, số chuỗi hạt đã lần... trong 1 ngày.

Ngoài ra, tôi có thể rủ bạn vào đó để đi chùa cùng nhau, được trò chuyện với các đồng tu nên thấy vui hơn”, P. nói.

Thi thoảng P. gặp tình trạng “hết chỗ” ngồi vì lượt truy cập ứng dụng quá lớn. Chị phải đợi một lúc mới vào được khu vực chính điện để thắp hương, tụng kinh.

Chỉ với mục đích tu tập và tĩnh tâm nên P. không để bản thân bị cuốn vào các nhiệm vụ như thắp hương ảo, nâng cấp chuỗi hạt hay “nạp ngọc”... để chơi game.

Dùng công nghệ "khám phá" chùa chiền

Chị Cẩm Vân (45 tuổi, Hà Nội) là kế toán trưởng của một doanh nghiệp bất động sản. Thông qua TikTok, chị biết đến trào lưu “đi chùa online” và sau khi tò mò trải nghiệm, chị biến đó thành thói quen mỗi ngày.

Chị Vân tâm sự, công việc của chị bận rộn, thường xuyên chịu áp lực bởi tiến độ và các con số, đặc biệt vào thời điểm cuối năm khi bước vào kỳ quyết toán thuế.

Chị Vân hoàn thành thắp hương trong một lần &quot;đi chùa online&quot;. Ảnh: NVCC
Chị Vân hoàn thành thắp hương trong một lần "đi chùa online". Ảnh: NVCC

Có những ngày chị phải làm việc đến 22-23h nên hiếm khi có thời gian đến chùa dù bản thân khá “tín”.

“May mắn, tôi biết đến ứng dụng đi chùa online và đã tìm thấy điểm tựa tinh thần cho mình”, chị Vân nói.

Đều đặn vào mỗi sáng, chị dành thời gian đăng nhập ứng dụng để thắp hương, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền. Khoảng thời gian này giúp chị tịnh tâm, an yên, từ đó bắt đầu ngày mới một cách nhẹ nhàng và vui vẻ.

Các khoảng thời gian rảnh khác trong ngày, chị cũng đăng nhập ứng dụng. Vào cuối tuần, chị sẽ “đi chùa online” thường xuyên hơn.

“Khi căng thẳng, tôi có thể gửi gắm tâm tư, mong ước của mình trong những lần đi chùa online, từ đó có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống”, chị chia sẻ.

Thời gian đầu, gia đình khá lo lắng khi biết chị sử dụng ứng dụng đi chùa trực tuyến vì sợ chị bị lừa đảo. Sau khi nghe chị giải thích, họ yên tâm hơn nhưng vẫn nhắc nhở chị thận trọng.

Theo chị Vân, tín ngưỡng xuất phát từ lòng thành nên việc thực hành trực tiếp hay trực tuyến không phải yếu tố quyết định.

Tuy nhiên, người tham gia cần giữ thái độ nghiêm túc, tránh biến không gian tâm linh thành nơi đùa giỡn, bình luận hoặc cầu khấn quá đà.

Cũng là “đi chùa online”, nhưng Nguyễn Thị Hoài Linh (20 tuổi, quê Nghệ An) lại có mục tiêu khác.

Với niềm yêu thích tìm hiểu văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng, Linh xem ứng dụng đi chùa trực tuyến là công cụ hỗ trợ khám phá các ngôi chùa ngoài đời thực.

Hoài Linh yêu thích tham quan chùa chiền, tìm hiểu về văn hóa, tín ngưỡng. Ảnh: NVCC
Hoài Linh yêu thích tham quan chùa chiền, tìm hiểu về văn hóa, tín ngưỡng. Ảnh: NVCC

Ban đầu Linh đăng nhập để tìm kiếm thông tin về những ngôi chùa gần nơi sinh sống. Sau đó, cô bắt đầu đến tham quan, kết hợp sử dụng tính năng bản đồ chỉ đường và check-in tại chùa.

“Mỗi ngôi chùa có một dấu ấn riêng trên ứng dụng. Khi đến chùa, tôi có thể check-in, nhận ấn tích lũy để lưu giữ hành trình khám phá của mình”, Linh chia sẻ.

Ngoài những chuyến tham quan thực tế, mỗi ngày Linh dành khoảng 20-30 phút sử dụng ứng dụng để niệm Phật, đọc kinh hoặc nghe nhạc thiền.

Thay vì lướt mạng xã hội, cô chọn dành thời gian cho những hoạt động tâm linh giúp tâm trí thư thái hơn.

Sau 2 tháng trải nghiệm, Linh nhận thấy bản thân biết sống chậm, bình tĩnh hơn trước những chuyện không như ý và quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần.

Theo Linh, công nghệ giúp người trẻ tiếp cận các giá trị văn hóa, tín ngưỡng dễ dàng hơn nhưng không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm đến chùa thực tế.

“Đi chùa hay đọc kinh, thiền định đều phải xuất phát từ tâm. Tôi không đồng tình với những nền tảng yêu cầu người tham gia phải quyên góp tiền mới được sử dụng một số tính năng, bởi điều đó dễ làm lệch đi ý nghĩa ban đầu”, Linh bày tỏ.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/9x-mien-tay-danh-hon-2-tieng-moi-ngay-de-di-chua-online-2571008.html

vietnamnet.vn

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