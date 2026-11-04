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Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp tại điểm sạt lở trên quốc lộ 28

Thái Lâm

TPO - Trước tình trạng sụt lún, sạt trượt nghiêm trọng trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, yêu cầu tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến và khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục.

Ngày 3/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định số 5257/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đoạn Km136+800 - Km136+900 trên quốc lộ 28, thuộc địa bàn xã Phúc Thọ Lâm Hà.

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Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp tại điểm sạt lở trên quốc lộ 28.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ tháng 8 đến tháng 10/2026, khu vực này liên tục xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài. Đến ngày 30/10, mưa lớn đã gây sạt trượt đất, sụt lún nền, mặt đường cùng các công trình phụ trợ. Đáng lo ngại, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng giao thông, lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn và bố trí lực lượng điều tiết tại những vị trí cần thiết. Người không có nhiệm vụ không được đi vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, các đơn vị liên quan phải bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại hiện trường, thường xuyên quan trắc, theo dõi tình trạng dịch chuyển, nứt gãy và sạt trượt để kịp thời phát hiện, xử lý những diễn biến bất thường.

Cùng với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư để triển khai các biện pháp xử lý ban đầu, hạn chế nguy cơ sạt lở lan rộng; đánh giá mức độ cấp bách, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình và giao thông; xem xét điều kiện, thẩm quyền ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

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Hai hướng đi thay thế khi quốc lộ 28 bị cấm đường.

Trong khi đó, UBND các xã Phúc Thọ Lâm Hà và Tà Đùng có trách nhiệm bố trí lực lượng phối hợp kiểm soát giao thông, bảo đảm an toàn tại khu vực sạt lở. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cùng các sở, ngành, lực lượng quân sự và công an chủ động phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

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#sạt lở quốc lộ 28 #Lâm Đồng #xã Phúc Thọ Lâm Hà #tình huống khẩn cấp #sụt lún đường #mưa lớn #khắc phục sạt lở

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