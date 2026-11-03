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Hàng không - Du lịch

Tour du lịch ngắm voi 'độc nhất vô nhị' Việt Nam

Huỳnh Thuỷ
Đông Phương

TPO - Một tour du lịch đặc biệt chỉ có tại Vườn quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk - nơi du khách bỏ tiền, đi bộ băng rừng để tìm gặp những chú voi. Không cưỡi, không tiếp xúc, du khách đứng từ xa ngắm voi thong dong gặm cỏ, thích thú ghi lại những khoảnh khắc độc đáo giữa đại ngàn.

Du khách nước ngoài trải nghiệm tour “Vào rừng ngắm voi” tại Vườn quốc gia Yok Đôn.
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Một ngày mới ở Vườn quốc gia Yok Đôn bắt đầu khi những tia nắng đầu tiên len qua màn sương. Đây cũng là lúc những chú voi thong dong vào rừng gặm cỏ, tận hưởng nhịp sống bình yên giữa đại ngàn.
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Những chú voi tự do vào rừng kiếm ăn nằm trong mô hình du lịch voi thân thiện. Đây là tour độc lạ nhất Việt Nam, chỉ có tại Vườn quốc gia Yok Đôn.
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Tham gia tour “Vào rừng ngắm voi”, du khách phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của hướng dẫn viên. Du khách bắt buộc phải giữ khoảng cách khi quan sát voi, vừa bảo đảm an toàn, vừa giữ không gian yên tĩnh, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt tự nhiên của voi.
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Mỗi chú voi đều có một nài voi (người chăm sóc) phụ trách, am hiểu tên gọi, tuổi đời, nguồn gốc, tính cách và tập tính riêng của con vật. Thông qua nài voi, du khách được biết thêm nhiều điều thú vị về những chú voi ở Vườn quốc gia Yok Đôn.
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Kết thúc tour, điều đọng lại với du khách là những nụ cười cùng trải nghiệm thú vị khi được tận mắt ngắm nhìn những chú voi tự do kiếm ăn, qua đó hiểu thêm về loài vật vốn là biểu tượng văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.

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#Tour ngắm voi #Vườn quốc gia Yok Đôn #du lịch #Đắk Lắk #voi hoang dã #trải nghiệm #băng rừng #du lịch sinh thái

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