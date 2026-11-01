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Máy bay Vietnam Airlines từ TPHCM đi Đức phải hạ cánh tại Pakistan

Hồng Nhung

TPO - Chuyến bay VN33 từ TPHCM đi Munich, Đức ngày 31/10 đã phải chuyển hướng hạ cánh tại Pakistan sau khi một hành khách quốc tịch Đức bất ngờ lên cơn co giật trên máy bay.

Ngày 1/11, Vietnam Airlines cho biết chuyến bay VN33, hành trình từ TPHCM đi Munich, Đức ngày 31/10 phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay quốc tế Islamabad, Pakistan để kịp thời hỗ trợ một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Theo thông tin từ hãng, trong quá trình bay, một hành khách nam, quốc tịch Đức bất ngờ lên cơn co giật. Ngay khi phát hiện sự việc, tổ tiếp viên đã triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết, đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp y tế từ những người có chuyên môn trên chuyến bay.

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Chuyến bay Vietnam Airlines chuyển hướng hạ cánh tại Pakistan để hỗ trợ hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Sau khi thăm khám, bác sĩ có mặt trên máy bay nhận định hành khách hỗ trợ y tế khẩn cấp và đề nghị máy bay hạ cánh để hành khách được tiếp cận cơ sở y tế kịp thời. Trước tình huống này, tổ bay quyết định chuyển hướng đến sân bay quốc tế Islamabad.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Vietnam Airlines đã phối hợp với đơn vị phục vụ mặt đất tại sân bay chuẩn bị phương án đón tàu bay và hỗ trợ hành khách. Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ, nạp nhiên liệu và được cấp phép, chuyến bay sẽ tiếp tục hành trình đến Munich. Hãng cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng do lỡ chuyến bay nối tiếp.

Vietnam Airlines cho biết, việc điều chỉnh hành trình là quyết định cần thiết nhằm đảm bảo hành khách gặp sự cố sức khỏe được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời. Hãng đặt an toàn và sức khỏe của hành khách lên hàng đầu, sẵn sàng điều chỉnh phương án khai thác để ứng phó với các tình huống phát sinh.

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Hành trình từ TPHCM đến sân bay quốc tế Islamabad, Pakistan.

Đây không phải lần đầu Vietnam Airlines chuyển hướng chuyến bay để hỗ trợ hành khách trong tình huống khẩn cấp.

Ngày 5/9, chuyến bay VN38 từ Copenhagen, Đan Mạch đi TPHCM đã phải hạ cánh tại Yangon, Myanmar sau khi một sản phụ chuyển dạ và sinh con ngay trên máy bay.

Trong tình huống này, tổ tiếp viên cùng 5 hành khách có chuyên môn y tế đã phối hợp hỗ trợ sản phụ. Hai mẹ con sau đó được đưa đến bệnh viện để tiếp tục chăm sóc và đều an toàn.

Các chuyến bay VN524 ngày 24/6 và VN36 ngày 7/1 cũng lần lượt phải chuyển hướng hạ cánh tại Hồng Kông - Trung Quốc và Kolkata - Ấn Độ để cấp cứu hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Từ những tình huống trên, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe trước mỗi chuyến bay. Với những người có dấu hiệu bất thường hoặc đang gặp vấn đề sức khỏe, hãng khuyến cáo nên tham vấn ý kiến bác sĩ và thông báo trước cho hãng hàng không để được tư vấn, hỗ trợ phù hợp, góp phần đảm bảo an toàn trong suốt hành trình.

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