Vàng óng mùa gặt vùng cao Sơn La

TPO - Khi những thửa ruộng ở vùng cao Sơn La chuyển sang sắc vàng óng ả cũng là lúc người dân bước vào mùa thu hoạch. Trên khắp các triền đồi, sườn núi, bà con tất bật xuống đồng gặt lúa, vận chuyển thóc về nhà, tạo nên bức tranh mùa gặt rộn ràng, ấm no của người dân vùng cao.
TPO - Tỉnh Gia Lai sẽ đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ quốc lộ 19 đến Cảng Hàng không Phù Cát, với tổng chiều dài tuyến khoảng 18km, trong đó xây dựng cầu vượt sông Kôn dài hơn 580m.
TPO - Chuyến bay VN33 từ TPHCM đi Munich, Đức ngày 31/10 đã phải chuyển hướng hạ cánh tại Pakistan sau khi một hành khách quốc tịch Đức bất ngờ lên cơn co giật trên máy bay.
TPO - Tới quý III năm nay, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam giảm gần 3.700 người và hiện còn hơn 7.100 lao động, tương đương 34% so với hồi đầu năm. Vietnam Airlines giảm hơn 1.000 nhân sự, tương đương khoảng 5% tổng số lao động.
TPO - Ngày 1/11, Cảng An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, chính thức khai trương vận hành với tên thương mại Cảng Mặt Trời Phú Quốc. Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đường thủy, tăng kết nối các điểm du lịch phía Nam đảo Ngọc, nhất là trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027.
Từ hôm nay (1/11), luồng kiểm tra an ninh hàng không ưu tiên tại cả 3 nhà ga T1, T2 và T3 của sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM sẽ được điều chỉnh vị trí.
TPO - TP. Huế định hướng phát triển du lịch y tế thành sản phẩm chủ lực, kết hợp khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng, phấn đấu thu hút 800.000 lượt khách nội địa vào năm 2030.
TPO - Quảng Ninh đang tính toán khả năng mở đường bay thuê chuyến hoặc đường bay thẳng kết nối Indonesia với sân bay quốc tế Vân Đồn, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch, thực phẩm đạt chuẩn Halal để tiếp cận thị trường Hồi giáo đầy tiềm năng.
TPO - Với tổng mức đầu tư hơn 2.450 tỷ đồng, tuyến phố đi bộ dài hơn 330m và 174 căn shophouse, Central Square Thái Nguyên được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đô thị, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và kinh tế đêm của địa phương.
TPO - Sau 6 năm tạm dừng đón khách, bãi tắm Soi Sim trên vịnh Hạ Long - nơi vừa được bình chọn vào danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026 - đang hoàn tất các điều kiện để mở cửa trở lại, dự kiến trong tháng 11 tới.
TPO - Từng đoàn người đang đổ về ngắm mùa hoa dã quỳ nhuộm vàng núi lửa Chư Đang Ya thuộc địa phận làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, thưởng thức văn hoá, các chương trình hấp dẫn tại Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.
TPO - Đà Nẵng xếp thứ 7 với mức tăng trưởng 68% về lượt tìm kiếm chuyến bay so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là điểm đến duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này.
TPO - Từ những chú lợn được quay nguyên con, da vàng óng, căng giòn, tỏa hương thơm hấp dẫn đến màn trình diễn chế biến công phu, hội thi quay lợn tại Lễ hội ẩm thực xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.
TPO - Tối 30/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Bầu trời Thái Nguyên được thắp sáng bởi màn pháo hoa rực rỡ chào mừng.
Những nhà ga, công trình đường sắt giàu giá trị lịch sử, kiến trúc nhưng không còn phù hợp để khai thác vận tải có thể được chuyển đổi thành bảo tàng, không gian văn hóa hoặc điểm du lịch, góp phần gìn giữ ký ức đô thị và tạo nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.
Yakiniku King chính thức khai trương nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam ở số 13 Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với thực đơn hơn 150 món ăn và đồ uống được phục vụ theo hình thức gọi món tại bàn, kết hợp nghệ thuật ẩm thực Ngũ Hành cùng kỹ thuật chế biến độc quyền và công nghệ phục vụ hiện đại, nhà hàng mang đến trải nghiệm phong vị thịt nướng Nhật Bản nguyên bản ngay giữa lòng Thủ đô.
TPO - Ngày 30/10, Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối tại Quảng Trị được khởi công. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, đặt mục tiêu thu hút khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm.