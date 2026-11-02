Vàng óng mùa gặt vùng cao Sơn La

TPO - Khi những thửa ruộng ở vùng cao Sơn La chuyển sang sắc vàng óng ả cũng là lúc người dân bước vào mùa thu hoạch. Trên khắp các triền đồi, sườn núi, bà con tất bật xuống đồng gặt lúa, vận chuyển thóc về nhà, tạo nên bức tranh mùa gặt rộn ràng, ấm no của người dân vùng cao.