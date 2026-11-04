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Nhịp sống Thủ đô

Điểm mặt 5 khu đất 'kim cương' dự kiến được trả cho nhà đầu tư cải tạo hồ Hoàn Kiếm

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội dự kiến sử dụng quỹ đất tổng diện tích khoảng 7,31 ha, có giá trị sơ bộ 4.878 tỷ đồng, để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

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HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 22.229 tỷ đồng
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Hà Nội dự kiến sử dụng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và nguồn thu từ khai thác không gian ngầm. Một phương án khác là thanh toán bằng nguồn ngân sách thu được sau đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công. Danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán có tổng diện tích khoảng 7,31 ha, giá trị sơ bộ 4.878 tỷ đồng, gồm 6 khu đất. Đầu tiên là khu đất hai bên Bưu điện Hà Nội rộng khoảng 0,52 ha. Đây là lô đất có vị trí rất đẹp, nằm đối diện hồ Hoàn Kiếm
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Khu đất số 15 Hai Bà Trưng nằm gần trụ sở chính của Sun Group, có hai mặt tiền tiếp giáp phố Hai Bà Trưng và phố Ngô Quyền.
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Khu đất số 5 Lê Thánh Tông có diện tích 0,34 ha, hiện do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội quản lý, sử dụng.
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Đáng chú ý, danh mục có 3 lô đất ký hiệu B4.5-TM1, B4.5-TM2 và B4.5-TM3, với tổng diện tích khoảng 0,77 ha.
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Khu đất tiếp giáp bốn tuyến phố Tông Đản, Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền và Trần Quang Khải, thuộc phường Cửa Nam.
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Một góc phố Tông Đản, khu vực có nhiều cửa hàng kinh doanh và các khu nhà ở cũ.
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Cổng Bảo tàng Lịch sử quốc gia (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trên tuyến phố Tông Đản
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Bảo tàng Lịch sử quốc gia nhìn từ đường Trần Quang Khải. Theo phương án quy hoạch đang được lấy ý kiến, khu vực này dự kiến được bố trí công trình Tháp tài chính.
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Tiếp theo là khu đất số 1-3 Tăng Bạt Hổ, có diện tích khoảng 2,29 ha.
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Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4283/QĐ-UBND về việc thu hồi khu đất số 1-3 Tăng Bạt Hổ, do Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội thuộc Thành đoàn Hà Nội quản lý, sử dụng.
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Khu đất hiện có nhiều hạng mục bỏ hoang, một số diện tích được cải tạo thành sân pickleball cho thuê. Ngoài 5 khu đất tại khu vực nội đô, danh mục dự kiến còn có khu đất khoảng 3,3 ha tại thôn Mai Lâm, xã Đông Anh, để thanh toán cho nhà đầu tư.
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Phối cảnh phương án quy hoạch, cải tạo khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
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Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận dự kiến hoàn thành trong năm 2029.

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#Hồ Hoàn Kiếm #Hà Nội #Đầu tư công tư PPP #Quỹ đất thanh toán #Cải tạo đô thị #Sungroup #tháp tài chính #cải tạo hồ Hoàn Kiếm #đối ứng quỹ đất BT

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