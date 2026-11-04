Điểm mặt 5 khu đất 'kim cương' dự kiến được trả cho nhà đầu tư cải tạo hồ Hoàn Kiếm

TPO - Hà Nội ban hành một bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí cụ thể để đo lường "Chỉ số hạnh phúc" của người dân Thủ đô. Đáng chú ý, những vấn đề dân sinh như ngập úng, ô nhiễm không khí hay tình trạng ùn tắc giao thông đều được đưa lên bàn cân để đánh giá xem người dân có thực sự đang sống tốt và hạnh phúc hay không.