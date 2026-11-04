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Địa ốc

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Hà Nội đưa 7 khu đất tại phường Vĩnh Hưng ra khỏi danh mục thí điểm dự án nhà ở thương mại

Trần Hoàng

TPO - HĐND thành phố Hà Nội thông qua điều chỉnh danh mục dự án thí điểm nhà ở thương mại, đưa 14 khu đất rộng 109,1 ha ra khỏi danh sách và bổ sung 2 khu đất rộng 45,5 ha. Trong đó có 7 dự án nhà ở thương mại tại phường Vĩnh Hưng.

Sáng 4/11, tiếp tục kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

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Quang cảnh kỳ họp

Theo đó, nghị quyết đã đưa ra khỏi danh mục đối với 14 khu đất, tổng diện tích 109,1ha, gồm: Khu nhà ở Chúc Sơn Đồng Lực, dự án Xây dựng khu nhà ở CIMIC Chúc Sơn, Xây dựng khu nhà ở sinh thái Chúc Sơn (phường Chương Mỹ); dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng, khu nhà ở Đông Hội kết hợp nhà ở cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng (xã Đông Anh); khu nhà ở Nam Hồng, khu nhà ở (xã Phúc Thịnh).

Cùng với đó là, khu nhà ở Lĩnh Nam, khu nhà ở Vĩnh Hưng, khu nhà ở Happy Home, khu nhà ở 124 Vĩnh Tuy, xây dựng công trình hỗn hợp (văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ) tại số 1 ngõ 321 Vĩnh Hưng, công trình hỗn hợp nhà ở văn phòng dịch vụ và thương mại, khu phức hợp chung cư - thương mại - dịch vụ (phường Vĩnh Hưng).

7 khu đất dự án nhà ở tại phường Vĩnh Hưng được đưa ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại, do nằm trong phạm vi dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng.

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UBND phường Vĩnh Hưng lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch tái thiết đô thị Vĩnh Hưng

Ngoài việc đưa 14 khu đất ra khỏi danh mục, HĐND thành phố quyết nghị điều chỉnh giảm 4,6 ha diện tích khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu tại xã Hoài Đức.

Đối với danh mục bổ sung, HĐND thành phố thông qua 2 khu đất với tổng diện tích 45,5 ha, gồm khu nhà ở gia đình cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng tại xã Sóc Sơn và khu nhà ở có cùng mục đích tại xã Yên Xuân.

Cũng tại kỳ họp, có 105/106 đại biểu tham gia lấy ý kiến thống nhất với nội dung UBND thành phố trình về tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ, đất ở, đạt tỷ lệ 99,06%.

Nội dung này liên quan đến 10.928 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại một số xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND thành phố Hà Nội đề xuất cho UBND cấp xã được áp dụng các văn bản của UBND thành phố, Nghị quyết của HĐND quận Hà Đông trước khi sắp xếp ban hành sau ngày 1/10/2009 làm căn cứ giải quyết việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Các xã, phường thuộc phạm vi đề xuất gồm: Hà Đông, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Định Công và Quốc Oai. Đây là các địa bàn thuộc quận Hà Đông, huyện Thanh Trì và huyện Quốc Oai trước khi sắp xếp. Các nội dung khác tiếp tục triển khai theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND.

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#HĐND thành phố Hà Nội #Nhà ở thương mại #Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng #Quy hoạch đô thị #Giao đất dịch vụ #khu đô thị Vĩnh Hưng

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