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Địa ốc

Emeralda Resort Tam Cốc giành Giải Vàng ‘VMARK Hospitality · F&B Excellence Award 2026’

P.V

Tựa như một biệt phủ vương giả ẩn mình giữa non nước Ninh Bình, Emeralda Resort Tam Cốc đã ghi dấu ấn với Giải Vàng (Gold Award) tại VMARK Hospitality · F&B Excellence Award 2026. Lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống Bắc Bộ, dự án mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa và di sản, đồng thời khẳng định giá trị của sự giao thoa giữa bản sắc địa phương, thiên nhiên và tiêu chuẩn nghỉ dưỡng đương đại.

Emeralda Resort Tam Cốc – dấu ấn kiến trúc biệt phủ Bắc Bộ.
Emeralda Resort Tam Cốc – dấu ấn kiến trúc biệt phủ Bắc Bộ.

Ngôn ngữ kiến trúc: Dấu ấn biệt phủ xứ kinh kỳ

Từng đường nét chạm khắc thủ công tôn vinh kiến trúc Việt tại Emeralda Resort Tam Cốc.
Từng đường nét chạm khắc thủ công tôn vinh kiến trúc Việt tại Emeralda Resort Tam Cốc.

Lấy cảm hứng từ phong cách sống và gu thẩm mỹ của giới quý tộc Bắc Kỳ xưa, Emeralda Resort Tam Cốc tái hiện hình ảnh những biệt phủ truyền thống thông qua ngôn ngữ kiến trúc nhà gỗ Việt Nam. Các nếp nhà 5 gian, 7 gian được thể hiện với sự chỉn chu trong tỷ lệ, vật liệu và chi tiết trang trí. Hệ trần gỗ cao, những cột gỗ lớn cùng các hoa văn chạm khắc thủ công góp phần tạo nên diện mạo bề thế nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, gần gũi của kiến trúc truyền thống.

Trên tổng diện tích 2 ha, khu nghỉ dưỡng được quy hoạch thành hai phân khu Đảo và Bán đảo, với hệ thống 86 phòng nghỉ thuộc các hạng Superior, Deluxe, Premium Deluxe và Imperial. Không gian nội thất ưu tiên chất liệu gỗ tự nhiên, kết hợp các chi tiết trang trí mang dấu ấn văn hóa như tranh tứ bình, bình hoa sứ và bộ tách trà tráng men hoa xanh. Sự kết hợp giữa vật liệu truyền thống và cách bài trí tinh tế tạo nên không gian nghỉ dưỡng mang đậm tinh thần hoài cổ.

Đáng chú ý, hệ thống cửa kính lớn được bố trí nhằm mở rộng tầm nhìn ra dòng sông Ngô Đồng và những dãy núi đá vôi đặc trưng của Tam Cốc. Thiết kế này tạo sự kết nối trực tiếp giữa không gian bên trong và cảnh quan tự nhiên bên ngoài, đưa thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm lưu trú.

Hương vị di sản và tiện nghi thưởng thức cao cấp

Từ nhà hàng Cốm đến Jade Bar, mỗi không gian mở ra một trải nghiệm.
Từ nhà hàng Cốm đến Jade Bar, mỗi không gian mở ra một trải nghiệm.

Bên cạnh kiến trúc, trải nghiệm ẩm thực và thư giãn là những yếu tố góp phần hoàn thiện chất lượng nghỉ dưỡng tại Emeralda Resort Tam Cốc. Nhà hàng Cốm mang đến thực đơn kết hợp giữa ẩm thực truyền thống Việt Nam và các món ăn phương Tây, trong không gian được thiết kế ấm cúng, sang trọng. Nhà hàng còn có các phòng VIP riêng tư, đáp ứng nhu cầu tổ chức tiệc, gặp gỡ và sum họp gia đình.

Trong khi đó, Jade Bar sở hữu không gian mở hướng về dòng Tam Cốc, mang đến trải nghiệm thưởng thức cocktail giữa khung cảnh thiên nhiên. Đây cũng là điểm dừng chân để du khách thư giãn và ngắm nhìn cảnh sắc địa phương, đặc biệt vào thời điểm hoàng hôn.

Hệ thống tiện ích của khu nghỉ dưỡng còn bao gồm các không gian hội nghị và sự kiện với nhiều quy mô khác nhau. Những phòng chức năng mang tên các loài cây, loài hoa quen thuộc trong văn hóa Việt như Hoa Cau, Sen, Ngô Đồng cùng khu vực Poolside Terrace ngoài trời được trang bị hệ thống kỹ thuật hiện đại, phục vụ các hoạt động hội họp và tổ chức sự kiện.

Đối với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và giải trí, Emeralda Resort Tam Cốc phát triển hệ thống tiện ích đa dạng gồm La Cochinchine Spa, phòng tập Gym, bể bơi 4 mùa, bể bơi trẻ em và Kid's Club. Sự kết hợp giữa các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, hội nghị và chăm sóc sức khỏe giúp khu nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách, từ gia đình đến khách doanh nhân và khách du lịch nghỉ dưỡng.

Kết nối di sản, lan tỏa giá trị bản địa

Các hoạt động trải nghiệm văn hóa giúp du khách khám phá chiều sâu lịch sử và đời sống địa phương.
Các hoạt động trải nghiệm văn hóa giúp du khách khám phá chiều sâu lịch sử và đời sống địa phương.

Một trong những điểm nhấn tạo nên bản sắc riêng của Emeralda Resort Tam Cốc là định hướng đưa văn hóa địa phương trở thành một phần trong hành trình nghỉ dưỡng. Thay vì chỉ tập trung vào không gian lưu trú và tiện nghi, dự án còn xây dựng các hoạt động trải nghiệm giúp du khách tiếp cận gần hơn với lịch sử, phong tục và đời sống của vùng đất di sản.

Từ kiến trúc nhà gỗ truyền thống đến chất liệu trang trí, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm, các yếu tố văn hóa được kết nối xuyên suốt trong tổng thể dự án. Đây cũng là cách Emeralda Resort Tam Cốc tạo nên dấu ấn khác biệt: khai thác giá trị di sản không chỉ ở hình thức kiến trúc mà còn trong cách tổ chức không gian và xây dựng trải nghiệm cho du khách.

Việc được vinh danh tại VMARK Hospitality · F&B Excellence Award 2026 là sự ghi nhận cho định hướng thiết kế này. Dự án cho thấy tiềm năng của việc kết hợp kiến trúc truyền thống với tiện nghi đương đại, đồng thời mở ra hướng tiếp cận giàu bản sắc cho lĩnh vực thiết kế khách sạn và nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án: Emeralda Resort Tam Cốc

Loại hình: Khách sạn, phòng chờ, quán bar, khu nghỉ dưỡng.

Vị trí: Quần thể danh thắng Tràng An – Tam Cốc, thôn Văn Lâm, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Giải thưởng: Giải Vàng (Gold Award) tại Lễ Trao Giải VMARK Hospitality · F&B Excellence Award 2026.

Chủ đề giải thưởng: “Where Design Meets Experiential Luxury” (Nơi thiết kế giao thoa cùng sự xa hoa trong trải nghiệm).

#Emeralda Resort Tam Cốc #Giải Vàng VMARK 2026

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