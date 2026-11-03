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Địa ốc

The Win City được vinh danh Top 5 dự án cao cấp giá cạnh tranh tại Vietnam Property Value Chain Awards 2026

P.V

Tại Vietnam Property Value Chain Awards (VPVC) 2026, The Win City được vinh danh “Top 5 dự án cao cấp giá cạnh tranh”, ghi nhận định hướng phát triển “Căn hộ cao cấp – Giá quốc dân” cùng lợi thế hợp tác chuỗi giá trị giữa ba chủ đầu tư An Cường – Central – Thắng Lợi Homes.

The Win City ghi dấu ấn với chiến lược phát triển bất động sản giá trị thực

Chương trình do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) chỉ đạo, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức, nhằm đánh giá và tôn vinh những doanh nghiệp, dự án, thương hiệu và giải pháp có đóng góp tiêu biểu trong chuỗi giá trị bất động sản Việt Nam.

The Win City được vinh danh Top 5 dự án cao cấp giá cạnh tranh tại Vietnam Property Value Chain Awards 2026 ảnh 1Ông Trần Thế Anh - Phó tổng giám đốc Thắng Lợi Homes - CĐT The Win City nhận danh hiệu Top 5 dự án cao cấp giá cạnh tranh tại Vietnam Property Value Chain Awards 2026.

VPVC Awards 2026 thu hút gần 300 hồ sơ đăng ký tại 36 hạng mục. Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng xét chọn gồm đại diện các tổ chức chuyên môn và chuyên gia trong ngành, 60 đại diện tiêu biểu được lựa chọn vinh danh tại 34 hạng mục.

Với chủ đề “Dịch chuyển giá trị”, chương trình đề cao giá trị sử dụng thực, năng lực triển khai và khả năng phát triển bền vững. Trong bối cảnh thị trường bất động sản chuyển dịch từ cạnh tranh đơn thuần về giá bán sang chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử dụng dài hạn, danh hiệu của The Win City cho thấy sự phù hợp giữa định hướng phát triển dự án với những yêu cầu mới của thị trường.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu The Win City được ghi nhận tại các chương trình đánh giá bất động sản. Trước đó, dự án từng được vinh danh “Top 5 dự án bất động sản giá trị thật tiêu biểu Vùng động lực phía Nam năm 2025” và “Dự án bất động sản đạt chuẩn VRES Việt Nam 2025 – hạng mục Xuất sắc”.

Những dấu mốc này góp phần khẳng định tính nhất quán trong chiến lược phát triển của The Win City, hướng đến cân bằng giữa chất lượng sản phẩm, giá trị sử dụng và khả năng sở hữu nhà ở cho số đông.

Căn hộ cao cấp – Giá quốc dân, mở rộng cơ hội sở hữu nhà đầu tiên

Giữa xu hướng thị trường bất động sản ngày càng đề cao giá trị sử dụng thực, bài toán đặt ra cho các nhà phát triển dự án không chỉ là mức giá bán, mà còn là khả năng kiến tạo không gian sống chất lượng, đồng bộ tiện ích và phù hợp với năng lực tài chính của người mua.

Theo đuổi định vị “Căn hộ cao cấp – Giá quốc dân”, The Win City giới thiệu sản phẩm với đơn giá từ 32,9 triệu đồng/m², mở cơ hội sở hữu căn nhà đầu tiên với khoản thanh toán ban đầu từ 160 triệu đồng. Dự án đồng thời triển khai các phương án tài chính linh hoạt như giãn tiến độ thanh toán gần 4 năm, chỉ thanh toán 15% đến khi nhận nhà hoặc hỗ trợ 100% lãi suất theo chính sách áp dụng, giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch an cư.

Được phát triển trên quy mô 13,18 ha với 3 phân khu, 18 tòa tháp và gần 6.000 căn hộ, The Win City chú trọng thiết kế tối ưu công năng, hướng đến nhu cầu của gia đình trẻ, chuyên gia và người mua nhà lần đầu. Dự án tích hợp hơn 100 tiện ích theo mô hình One Stop Living Hub, nổi bật với tổ hợp thương mại Win Mark 42 tầng, hệ thống giáo dục Win Edu, chăm sóc sức khỏe Win Mec, hồ bơi Maximus dài 50 m và công viên Victory Central Park rộng khoảng 5.500 m², đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm, học tập, chăm sóc sức khỏe và giải trí của cư dân.

Win Mark 42 tầng được định hướng trở thành điểm nhấn thương mại – dịch vụ và kiến trúc của The Win City, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích One Stop Living Hub tại cửa ngõ Tây Sài Gòn.
Win Mark 42 tầng được định hướng trở thành điểm nhấn thương mại – dịch vụ và kiến trúc của The Win City, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích One Stop Living Hub tại cửa ngõ Tây Sài Gòn.

Đằng sau lợi thế về giá bán và chất lượng sản phẩm là sự cộng hưởng năng lực của ba chủ đầu tư Gỗ An Cường – Central – Thắng Lợi Homes. Trong đó, An Cường đóng góp thế mạnh vật liệu và giải pháp nội thất; Central vừa là chủ đầu tư, vừa là tổng thầu xây dựng; Thắng Lợi Homes đảm nhiệm vai trò phát triển dự án. Sự hợp tác này tạo điều kiện đồng bộ các khâu triển khai, hướng đến tối ưu chi phí, kiểm soát chất lượng và tiến độ công trình.

Minh chứng cho năng lực triển khai là dấu mốc The Win City cất nóc tòa tháp đầu tiên vào tháng 10/2026, vượt kế hoạch khoảng 30 ngày. Song song đó, dự án dự kiến khai trương Victory Gallery vào ngày 15/11/2026 tại tầng 6 tháp Victory Hermes, với concept “The Art of Coming Home – Nghệ thuật trở về”, mang đến cơ hội trải nghiệm trực tiếp không gian căn hộ hoàn thiện, từ vật liệu, nội thất đến công năng sử dụng ngay tại công trình thực tế.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Trần Văn Giàu, cách nút giao Vành đai 3 TP.HCM khoảng 5 phút di chuyển, The Win City sở hữu lợi thế kết nối tại cửa ngõ Tây Sài Gòn, hướng đến hình thành cộng đồng cư dân ổn định và hiện thực hóa mục tiêu “Đô thị sáng đèn”.

Việc được vinh danh tại VPVC Awards 2026 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển của The Win City: lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, phát huy lợi thế hợp tác chuỗi giá trị và mở rộng cơ hội sở hữu nhà cho số đông. Đây cũng là cách dự án từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa những sản phẩm căn hộ chất lượng đến gần hơn với nhu cầu an cư thực tế của người dân.

#The Win City #VPVC Awards 2026 #dự án cao cấp

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