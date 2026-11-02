Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Sức hút của căn hộ hướng biển tại tâm điểm nghỉ dưỡng Đà Nẵng

P.V

Tọa lạc trên đường Trường Sa, sở hữu tầm nhìn hướng bãi biển đẹp nhất hành tinh cùng lợi thế kết nối hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và sân gôn Top 100 thế giới, Newtown Diamond là lựa chọn tối ưu khi đáp ứng tất cả nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác đầu tư.

Thị trường căn hộ Đà Nẵng duy trì sức hút

Thị trường bất động sản Đà Nẵng ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quý III/2026. Theo Thống kê của TP. Đà Nẵng, doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản trong quý ước đạt 7.301 tỷ đồng, tăng 26,4% so với quý trước và tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong bối cảnh đó, phân khúc căn hộ cũng thu hút sự quan tâm nhờ khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu sở hữu và khai thác cho thuê. Dữ liệu Batdongsan.com.vn quý III/2026 cho thấy, Đà Nẵng nằm trong nhóm thành phố du lịch có hiệu suất khai thác căn hộ cho thuê tốt nhất, với tỷ suất cho thuê khoảng 4,5%/năm và giá thuê phổ biến khoảng 17 triệu đồng/tháng.

Nhu cầu lưu trú gia tăng cùng đà phát triển du lịch mở ra dư địa cho thị trường căn hộ tại Đà Nẵng.
Nhu cầu lưu trú gia tăng cùng đà phát triển du lịch mở ra dư địa cho thị trường căn hộ tại Đà Nẵng.

Khả năng khai thác căn hộ cho thuê tại Đà Nẵng gắn liền với sức hút du lịch và gia tăng tổ chức các hoạt động hội nghị, sự kiện. Trong 9 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú tại thành phố đón tiếp gần 15,9 triệu lượt khách nội địa và quốc tế, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn khách đa dạng, từ khách nghỉ dưỡng đến khách công vụ và các đoàn MICE; mở ra cơ hội khai thác cho thuê đối với các sản phẩm căn hộ có vị trí thuận lợi, gần biển, tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích và kết nối với các điểm đến du lịch. Newtown Diamond đã khẳng định sức hút của tổ hợp căn hộ cao cấp tại tâm điểm nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng.

Tầm nhìn hướng biển đẹp nhất hành tinh và sân gôn Top 100 thế giới

Tọa lạc trên đường Trường Sa – tuyến đường ven biển huyết mạch kết nối Đà Nẵng với Hội An, Newtown Diamond sở hữu lợi thế kết nối tới các điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí của thành phố.

Dự án gồm ba tòa tháp: The Ruby, The Sapphire và The Diamond, cung cấp các căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ; đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê phục vụ khách du lịch, khách lưu trú dài ngày.

Trong đó, tòa The Diamond nổi bật với tầm nhìn khoáng đạt hướng ra biển Đà Nẵng, cùng thiết kế tối ưu nhằm khai thác lợi thế về cảnh quan. Đây là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng mong muốn tận hưởng nhịp sống ven biển trong không gian tiện nghi, thư thái, gắn kết với thiên nhiên.

Những căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng biển, mở ra không gian sống khoáng đạt.
Những căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng biển, mở ra không gian sống khoáng đạt.

Hệ tiện ích nội khu góp phần nâng cao trải nghiệm sống tại Newtown Diamond. Sky Bar & Café, vườn trên cao và bể bơi chân mây mở ra không gian thư giãn. Sân tập yoga, vườn thiền, khu gym ngoài trời và sân thể thao đa năng đáp ứng nhu cầu rèn luyện và chăm sóc sức khỏe. Vườn BBQ mang đến một địa điểm gặp gỡ, sum họp cho gia đình và bạn bè.

Lợi thế trải nghiệm còn đến từ vị trí liền kề Legend Danang Golf Resort – Top 100 sân gôn tốt nhất thế giới và đối diện Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa, sự kết nối góp phần gia tăng giá trị sống nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Newtown Diamond liền kề Legend Danang Golf Resort - sân gôn 36 hố tiêu chuẩn quốc tế.
Newtown Diamond liền kề Legend Danang Golf Resort - sân gôn 36 hố tiêu chuẩn quốc tế.

Linh hoạt tài chính, ưu đãi hấp dẫn khi mua căn hộ

Tại thời điểm hiện tại, khách hàng mua căn hộ tòa The Diamond sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 24 tháng đối với khoản vay tối đa 70% giá trị sản phẩm, miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Khách hàng thanh toán sớm 100% bằng vốn tự có được hưởng chiết khấu lên tới 13,5%. Tùy kế hoạch tài chính, khách hàng có thể lựa chọn phương án vay hoặc thanh toán sớm để tối ưu dòng vốn.

Ngoài ra, khách hàng mua căn hộ sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng xe ô tô Mercedes GLC 300, được nhận quà tặng “Tân gia phát tài – Lộc vàng như ý” trị giá lên tới 150 triệu đồng, quà tặng gói hoàn thiện nội thất “Kiến tạo không gian sống Newtown đỉnh cao” trị giá tới 350 triệu đồng.

Với lợi thế vị trí, tầm nhìn hướng biển và hệ tiện ích đa dạng, Newtown Diamond đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê; đồng thời mở ra triển vọng gia tăng giá trị tài sản dài hạn. Đây cũng là cơ hội để khách hàng sở hữu căn hộ cao cấp tại một trong những khu vực ven biển giàu sức hút của Đà Nẵng, đón đầu cơ hội đầu tư và chủ động nắm bắt các chính sách hấp dẫn đang được áp dụng.

#Newtown Diamond #căn hộ Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ

Địa ốc 24H: Hà Nội xuất hiện nhà ở xã hội giá từ 880 triệu đồng/căn; hạn cuối nộp thuế đất phi nông nghiệp

TPO - Đấu giá 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm trên hệ thống của Bộ Công an; Hà Nội mở bán nhiều căn hộ nhà ở xã hội giá dưới 1 tỷ đồng; Hạn cuối nộp thuế đất phi nông nghiệp; Dự án ven đầm nước mặn lớn nhất Gia Lai điều chỉnh quy hoạch;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 2/11.

Giá nhà vượt thu nhập: Người trẻ lo 'gánh nợ'

Giá nhà vượt thu nhập: Người trẻ lo 'gánh nợ'

TPO - Giá nhà thương mại liên tục neo cao, vượt xa khả năng tích lũy của phần lớn người trẻ, khiến giấc mơ an cư ngày càng khó trở thành hiện thực. Trong bối cảnh đó, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê được kỳ vọng trở thành điểm sáng, mở thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với thu nhập, giảm áp lực mua nhà cho các gia đình trẻ.

Cho nguoi nuoc ngoai thue

Cho khách nước ngoài thuê căn hộ cần lưu ý gì?

TPO - Chủ nhà, chủ căn hộ cần xác định và ủy quyền rõ người thực hiện khai báo tạm trú cho khách nước ngoài, kể cả khi không trực tiếp tiếp nhận, quản lý khách thuê. Bỏ sót nghĩa vụ này, cơ sở lưu trú có thể bị xử phạt hành chính. Thông tin chi tiết mời quý vị cùng lắng nghe.

Hà Nội mở bán nhiều căn hộ nhà ở xã hội giá dưới 1 tỷ đồng

Hà Nội mở bán nhiều căn hộ nhà ở xã hội giá dưới 1 tỷ đồng

TPO - Hơn 300 căn nhà ở xã hội tại khu vực gần Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) dự kiến được bung ra thị trường với giá bán bình quân 23,5 triệu đồng/m². Doanh nghiệp sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 2/12. Đáng chú ý, có căn hộ giá chỉ từ 880 triệu đồng, mở thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp.

Địa ốc 24H: Điều kiện để được mua NOXH không cần bốc thăm; chi phí đất có thể tăng 2,6 lần vì hệ số K

Địa ốc 24H: Điều kiện để được mua NOXH không cần bốc thăm; chi phí đất có thể tăng 2,6 lần vì hệ số K

TPO - Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua NƠXH không cần bốc thăm?; Khu nghỉ dưỡng 750 tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm bên vịnh Lăng Cô có chủ mới; Lo ngại đề xuất cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; VARS cảnh báo hệ số K có thể khiến chi phí đất tăng 2,6 lần;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 1/11.

Ngôi nhà 2 tầng có hồ bơi và khu vườn dưới khoảng thông tầng

Ngôi nhà 2 tầng có hồ bơi và khu vườn dưới khoảng thông tầng

TPO - Được thiết kế dành cho một đôi vợ chồng trẻ, ngôi nhà hai tầng kết hợp hồ bơi ngoài trời với khu vườn nhỏ ngay giữa không gian sống. Cách tổ chức này giúp ánh sáng, gió tự nhiên và cây xanh hiện diện trong các khu vực sinh hoạt hằng ngày.

Đấu giá 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm trên hệ thống của Bộ Công an

Đấu giá 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm trên hệ thống của Bộ Công an

TPO - TPHCM sẽ tổ chức đấu giá 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào ngày 27/11 trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên. Tổ chức, cá nhân tham gia phải nộp tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, dao động từ gần 349 tỷ đến hơn 526 tỷ đồng, tuỳ theo giá trị từng lô đất.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe