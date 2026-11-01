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Địa ốc

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Hà Nội mở bán nhiều căn hộ nhà ở xã hội giá dưới 1 tỷ đồng

Ninh Phan

TPO - Hơn 300 căn nhà ở xã hội tại khu vực gần Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) dự kiến được bung ra thị trường với giá bán bình quân 23,5 triệu đồng/m². Doanh nghiệp sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 2/12. Đáng chú ý, có căn hộ giá chỉ từ 880 triệu đồng, mở thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, hai dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư tại khu vực Thạch Thất sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 2/12 đến 31/12. Cả hai dự án đều nằm tại xã Hạ Bằng, gần Khu công nghệ cao Hòa Lạc và cách trung tâm Hà Nội hơn 35 km về phía Tây.

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Dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất nhận hồ sơ mua nhà từ ngày 2/12 đến 31/12, với giá từ hơn 880 triệu đồng/căn hộ.

Cụ thể, dự án khu nhà ở xã hội Tân Xã có quy mô 112 căn hộ, trong đó có 98 căn để bán, 14 căn dành cho thuê và thuê mua. Giá bán được công bố ở mức 23,5 triệu đồng/m². Với diện tích từ 55-69 m², tổng giá trị mỗi căn hộ dao động khoảng 1,3-1,6 tỷ đồng.

Cũng tại xã Hạ Bằng, dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất cung cấp 207 căn hộ để bán, 24 căn cho thuê và thuê mua. Giá bán bình quân khoảng 23,5 triệu đồng/m² (đã gồm VAT). Với diện tích căn hộ từ 37,56-77 m², người mua có thể sở hữu căn hộ với tổng chi phí từ khoảng 880 triệu đồng.

Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có căn hộ giá dưới 1 tỷ đồng tại Hà Nội, tạo thêm lựa chọn cho người có thu nhập thấp đang tìm kiếm chỗ ở phù hợp khả năng tài chính.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ tại hai dự án này vào tháng 1/2027. Thời gian bàn giao nhà dự kiến trong quý IV/2027.

Bên cạnh hai dự án tại Hạ Bằng, thị trường nhà ở xã hội Hà Nội còn ghi nhận một số dự án chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ hoặc đã công bố giá bán, với mức giá dao động từ khoảng 1-2 tỷ đồng mỗi căn.

Tại thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh, dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Hnasa làm chủ đầu tư, có tên thương mại Arlington, dự kiến có giá bán 29,7 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì).

Với diện tích từ 37,6-71,3 m², giá mỗi căn hộ tại đây dao động khoảng 1,1-2,1 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong quý IV/2026 và hoàn thành dự án vào quý II/2028.

Trong khi đó, dự án khu nhà ở Minh Đức tại xã Mê Linh dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 24/10 đến 30/11. Dự án gồm một tòa chung cư cao 14 tầng và một tầng hầm, cung cấp 551 căn hộ để bán, 31 căn cho thuê mua và 30 căn cho thuê.

Giá bán căn hộ được công bố gần 24 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Với diện tích từ 70-77 m², giá mỗi căn hộ 2-3 phòng ngủ khoảng 1,6-1,7 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán vào tháng 12/2026 và bàn giao căn hộ trong quý IV/2027.

Việc nhiều dự án nhà ở xã hội liên tiếp công bố giá bán và kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đang bổ sung nguồn cung phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Hà Nội.

Từ đầu năm 2026, Hà Nội đã khởi công 33 dự án với quy mô khoảng 30.000 căn hộ, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Theo kế hoạch, năm 2027, thành phố dự kiến bổ sung thêm 27 dự án với 28.696 căn, và giai đoạn 2028-2030 sẽ triển khai 101 dự án, cung cấp khoảng 86.216 căn hộ nhà ở xã hội.

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#Nhà ở hội #dự án #chủ đầu tư #giá nhà

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