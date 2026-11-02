Khu chung cư vạn dân HH Linh Đàm băng rôn, mong được an cư tại chỗ

TPO - Sau khi Hà Nội thông qua cơ chế xử lý sai phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), nhiều cư dân tại đây lo lắng trước nguy cơ phải di dời, phá dỡ một phần công trình.
Người dân tại một khu tập thể cũ trên địa bàn Hà Nội đang khẩn trương di dời tài sản, đồ đạc để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo thành cao ốc hiện đại.
TPO - Hôm nay (2/11) là hạn cuối nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026. Người dân chưa hoàn thành nghĩa vụ cần khẩn trương thực hiện để tránh phát sinh tiền chậm nộp. Người cao tuổi không sử dụng eTax Mobile vẫn có thể nhờ người thân nộp thay.
Sau vài năm vay mua nhà, không ít người rơi vào cảnh chật vật khi lãi suất thả nổi tăng cao, tiền trả ngân hàng chiếm phần lớn thu nhập.
Khu đất rộng gần 4,9ha tại Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình, nằm sát đường Trần Hữu Dực, dự kiến được xây dựng tổ hợp thể thao đa năng hơn 2.500 tỷ đồng.
TPO - Đấu giá 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm trên hệ thống của Bộ Công an; Hà Nội mở bán nhiều căn hộ nhà ở xã hội giá dưới 1 tỷ đồng; Hạn cuối nộp thuế đất phi nông nghiệp; Dự án ven đầm nước mặn lớn nhất Gia Lai điều chỉnh quy hoạch;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 2/11.
TPO - Ngôi nhà được con gái xây tặng mẹ rộng 190m² tại TPHCM. Công trình được thiết kế để người lớn tuổi sinh hoạt thuận tiện, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
TPO - Giá nhà thương mại liên tục neo cao, vượt xa khả năng tích lũy của phần lớn người trẻ, khiến giấc mơ an cư ngày càng khó trở thành hiện thực. Trong bối cảnh đó, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê được kỳ vọng trở thành điểm sáng, mở thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với thu nhập, giảm áp lực mua nhà cho các gia đình trẻ.
TPO - Chủ nhà, chủ căn hộ cần xác định và ủy quyền rõ người thực hiện khai báo tạm trú cho khách nước ngoài, kể cả khi không trực tiếp tiếp nhận, quản lý khách thuê. Bỏ sót nghĩa vụ này, cơ sở lưu trú có thể bị xử phạt hành chính. Thông tin chi tiết mời quý vị cùng lắng nghe.
TPO - Hơn 300 căn nhà ở xã hội tại khu vực gần Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) dự kiến được bung ra thị trường với giá bán bình quân 23,5 triệu đồng/m². Doanh nghiệp sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 2/12. Đáng chú ý, có căn hộ giá chỉ từ 880 triệu đồng, mở thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp.
TPO - Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua NƠXH không cần bốc thăm?; Khu nghỉ dưỡng 750 tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm bên vịnh Lăng Cô có chủ mới; Lo ngại đề xuất cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; VARS cảnh báo hệ số K có thể khiến chi phí đất tăng 2,6 lần;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 1/11.
TPO - Được thiết kế dành cho một đôi vợ chồng trẻ, ngôi nhà hai tầng kết hợp hồ bơi ngoài trời với khu vườn nhỏ ngay giữa không gian sống. Cách tổ chức này giúp ánh sáng, gió tự nhiên và cây xanh hiện diện trong các khu vực sinh hoạt hằng ngày.
TPO - Dự án Khu dân cư thu nhập thấp xã An Phú, Khu nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm, Khu du lịch và biệt thự cao cấp Oceanami, Khu nhà ở 13,6 ha ở phường Bình Lợi Trung được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.
TPO - Dự án Thị Nại Ecobay ven đầm Thị Nại, tỉnh Gia Lai được điều chỉnh quy hoạch 1/500, chuyển đất biệt thự phục vụ du lịch sang đất nhà ở thấp tầng, bổ sung đất chung cư và công trình công cộng.
TPO - TPHCM sẽ tổ chức đấu giá 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào ngày 27/11 trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên. Tổ chức, cá nhân tham gia phải nộp tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, dao động từ gần 349 tỷ đến hơn 526 tỷ đồng, tuỳ theo giá trị từng lô đất.
TPO - Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi đề xuất siết giới hạn đặt cọc mua nhà hình thành trong tương lai, song thực tế nhiều chủ đầu tư, đơn vị môi giới vẫn thu tiền khách hàng dưới các hình thức như “ký quỹ”, “booking”, “giữ chỗ”.
TPO - Người dân Hà Nội bị thu hồi nhà, đất để thực hiện các dự án của Nhà nước sẽ được ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không phải tham gia bốc thăm. Đặc biệt, người dân còn được miễn xét duyệt các điều kiện khắt khe về thu nhập, đối tượng hay tình trạng nhà ở hiện tại.