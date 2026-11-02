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Địa ốc

Hà Nội:

Khu chung cư vạn dân HH Linh Đàm băng rôn, mong được an cư tại chỗ

Đình Phong

TPO - Sau khi Hà Nội thông qua cơ chế xử lý sai phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), nhiều cư dân tại đây lo lắng trước nguy cơ phải di dời, phá dỡ một phần công trình.

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Sáng 28/10, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố. Nghị quyết áp dụng đối với 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) – khu nhà ở có khoảng 9.000 căn hộ với cộng đồng cư dân đông đúc.
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Theo cơ chế được thông qua, các công trình sẽ được rà soát, phân loại để xác định phần được phép tồn tại có điều kiện, phần phải phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng. Đối với công trình cao tầng, việc xem xét cho phép tồn tại phải căn cứ vào nhiều tiêu chí như hiện trạng sử dụng, an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng thiết yếu, khoảng cách giữa các khối tháp, chỉ giới đường đỏ và hành lang an toàn. Việc đánh giá do cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Dù phương án xử lý cụ thể đối với từng hạng mục còn phải chờ kết quả rà soát, đánh giá, thông tin về khả năng một số căn hộ phải di dời đã khiến nhiều cư dân HH Linh Đàm "đứng ngồi không yên".
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Điều đáng nói, người dân tại đây đang lo lắng trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về những căn hộ có khả năng phải di dời, phá dỡ, gồm những căn hộ từ tầng 2 đến tầng 5 thuộc khối đế của 12 toà nhà và toàn bộ căn hộ từ tầng 6 trở lên tại các toà HH1B, HH2B, HH3B, HH4B…
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Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, trước nguy cơ này, nhiều hộ dân tại các toà B, các căn hộ khối đế từ tầng 2 đến tầng 5 thuộc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm đã làm đơn kiến nghị tập thể gửi cơ quan chức năng, đồng thời treo băng rôn tại ban công căn hộ với nội dung đề nghị không phá dỡ, không di dời, giữ nguyên hiện trạng và bảo đảm an sinh xã hội tại chỗ.
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Anh Phạm Văn Đức, cư dân tòa HH4B, cho biết phần lớn người dân mua nhà với tâm thế của những người không biết dự án có sai phạm. Thời điểm triển khai, chủ đầu tư quảng bá dự án rộng rãi, đồng thời đây cũng là một trong những dự án thuộc nhóm được hỗ trợ từ gói tín dụng 30.000 tỷ đồng dành cho người thu nhập thấp. Vì vậy, người mua có cơ sở để tin tưởng vào tính pháp lý của dự án cũng như căn hộ mình bỏ tiền mua. Sau hơn 10 năm về sinh sống, HH Linh Đàm đã hình thành cộng đồng dân cư đông đúc, là nơi đáng sống. Nhiều gia đình đã gắn bó với nơi này, con cái học hành ổn định, các hộ dân được đăng ký thường trú và xây dựng cuộc sống lâu dài. “Chúng tôi đã sinh sống tại đây hơn 11 năm, mong mỏi lớn nhất là được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người mua nhà. HH Linh Đàm đã trở thành nơi an cư của hàng nghìn gia đình. Nếu phải di dời khỏi nơi mình đang sinh sống, đó sẽ là cú sốc rất lớn đối với cư dân, bởi sai phạm không xuất phát từ người mua nhà”, anh Đức nói.
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Một cư dân tầng 2 tòa HH4C, cho biết người dân đã sinh sống ổn định tại khu chung cư nhiều năm, phần lớn đều mong muốn được tiếp tục ở lại nơi mình đã gắn bó, thay vì phải chuyển đến một địa điểm khác. “Chúng tôi mong muốn thành phố xem xét thấu đáo quyền lợi của người dân, không thực hiện phá dỡ, di dời một cách cơ học. Nếu có thể khắc phục các tồn tại về quy hoạch, hạ tầng, an toàn công trình bằng những giải pháp phù hợp thì nên ưu tiên phương án giữ lại nơi ở hiện tại cho cư dân. Sai phạm xuất phát từ chủ đầu tư, người dân không phải là chủ thể gây ra sai phạm đó”, cư dân này bày tỏ.
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Không chỉ quan tâm đến vấn đề tài sản, cư dân HH Linh Đàm còn đặc biệt lo ngại những hệ lụy nếu phải chuyển đến nơi ở khác. Chị H.Y, cư dân tòa HH2B, cho rằng nếu người dân phải chuyển đến nơi ở mới tại khu đô thị Thanh Hà, cách Linh Đàm khoảng 10 km, cuộc sống của hàng chục nghìn người sẽ bị xáo trộn. "Điều khiến cư dân băn khoăn không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là khả năng đáp ứng các điều kiện sinh hoạt tại nơi ở mới. Một khu nhà ở thay thế cần bảo đảm đồng bộ về hạ tầng giao thông, trường học, y tế, thương mại và các tiện ích thiết yếu, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng dân cư đông đúc. Nếu những điều kiện này không được đáp ứng tương đương nơi ở hiện tại, người dân sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc ổn định cuộc sống. Chúng tôi mong muốn thành phố cân nhắc thấu đáo, ưu tiên phương án giữ nguyên hiện trạng, để người dân được an cư tại chỗ”, chị H. Y. bày tỏ.
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Hình ảnh băng rôn treo khắp ban công các căn hộ tại khu HH Linh Đàm. Hiện cư dân tại đây vẫn chờ kết quả rà soát và phương án xử lý cụ thể, đồng thời kiến nghị thành phố sớm công khai kế hoạch, phương án xử lý để người dân ổn định cuộc sống, không phải thấp thỏm từng ngày.

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#HH Linh Đàm #chung cư vạn dân #Tập đoàn Mường Thanh #vi phạm xây dựng #vi phạm quy hoạch

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