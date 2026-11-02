Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Con gái xây nhà 190m² tặng mẹ, dành cả mái nhà làm vườn trồng rau

Thúy Hiền

TPO - Ngôi nhà được con gái xây tặng mẹ rộng 190m² tại TPHCM. Công trình được thiết kế để người lớn tuổi sinh hoạt thuận tiện, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Ngôi nhà được thực hiện năm 2020, xuất phát từ mong muốn của người con gái dành cho mẹ một nơi ở mới sau nhiều năm gắn bó với căn nhà cũ. Bên cạnh việc cải thiện điều kiện sống, thiết kế còn hướng đến sự gần gũi giữa các thế hệ để con cháu có thể ở bên và chăm sóc bà.

867730787-2191683358358372-359505853766975726-n.jpg
860974101-1789951228924249-7876305814884588118-n.jpg
35.jpg

Thay vì phân chia thành nhiều phòng khép kín, các không gian được tổ chức theo hướng mở, ưu tiên sự rộng rãi, thông thoáng và kết nối giữa các tầng.

3.jpg
21.jpg
871381809-1145318797957370-4706514690862004412-n.jpg
875556649-1657071432618981-3657552623099883878-n.jpg

Tầng trệt gồm bếp, khu vực sinh hoạt chung và nơi ngủ dành cho người mẹ. Đáng chú ý, khu vực ngủ không được thiết kế thành một phòng riêng biệt hoàn toàn. Cách bố trí này giúp không gian tầng trệt duy trì sự thông thoáng, đồng thời tạo điều kiện để bà gần gũi với các hoạt động thường ngày của gia đình.

871084946-2186996722231942-3629344486903080474-n.jpg
868821918-3647655605389360-5933278070545059817-n.jpg
867640761-2218996669497468-5844567841739645634-n.jpg
13.jpg

Tầng một bố trí hai phòng ngủ dành cho con cháu, thuận tiện cho việc ở cùng và chăm sóc bà. Hai phòng được thiết kế lệch tầng, tạo thêm những khoảng trống và tăng sự thông thoáng cho công trình.

866566193-1125969786557626-4609385591058274920-n.jpg
871650009-1507220264564611-7433099947817800318-n.jpg
876349010-1116832147758488-2352047628718165311-n.jpg
866681792-1799171220987598-1596945961659974487-n.jpg

Thông qua khoảng thông tầng, các phòng ngủ có thể kết nối với những khu vực sinh hoạt khác mà vẫn bảo đảm sự riêng tư khi cần thiết. Đây cũng là giải pháp giúp các tầng không bị tách biệt hoàn toàn trong một ngôi nhà đô thị.

Không gian thờ cúng được đặt ở tầng trên cùng, hướng ra khoảng giếng trời lớn. Thay vì bố trí thành một khu vực khép kín, thiết kế đưa ánh sáng tự nhiên vào nơi thờ phụng, tạo cảm giác gần gũi trong sinh hoạt tín ngưỡng của gia đình.

869477812-3707126849445176-6903666759694373934-n.jpg

Một điểm đặc biệt khác nằm ở khu vực mái. Toàn bộ diện tích mái dốc được tận dụng để trồng cây xanh, hoa và rau sạch. Khu vườn trên mái vừa tạo bóng mát, vừa trở thành nơi con cháu có thể cùng nhau chăm sóc cây cối và sinh hoạt ngoài trời.

876819578-950757744470140-5276284891787365054-n.jpg
865992406-2352894275249100-1774153300842893081-n.jpg
860590524-1459476402797526-8968388721753096192-n.jpg

Từ khu vực giặt phơi, các thành viên có thể tiếp cận sân vườn phía trên, đưa hoạt động trồng trọt vào đời sống thường ngày.

882008685-973478539153202-3109766373581908550-n.jpg
24.jpg
25.jpg

Với ngôi nhà này, món quà người con dành cho mẹ không chỉ là một nơi ở mới, mà còn là không gian để bà được chăm sóc, gần gũi con cháu và tiếp tục duy trì những sinh hoạt quen thuộc khi về già.

AD9 Architects
#nhà 190m² #nhà tặng mẹ #vườn rau trên mái #nhà ở Bình Tân #thiết kế nhà phố #nhà cho người lớn tuổi #không gian gia đình

Cùng chuyên mục

Giá nhà vượt thu nhập: Người trẻ lo 'gánh nợ'

Giá nhà vượt thu nhập: Người trẻ lo 'gánh nợ'

TPO - Giá nhà thương mại liên tục neo cao, vượt xa khả năng tích lũy của phần lớn người trẻ, khiến giấc mơ an cư ngày càng khó trở thành hiện thực. Trong bối cảnh đó, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê được kỳ vọng trở thành điểm sáng, mở thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với thu nhập, giảm áp lực mua nhà cho các gia đình trẻ.

Cho nguoi nuoc ngoai thue

Cho khách nước ngoài thuê căn hộ cần lưu ý gì?

TPO - Chủ nhà, chủ căn hộ cần xác định và ủy quyền rõ người thực hiện khai báo tạm trú cho khách nước ngoài, kể cả khi không trực tiếp tiếp nhận, quản lý khách thuê. Bỏ sót nghĩa vụ này, cơ sở lưu trú có thể bị xử phạt hành chính. Thông tin chi tiết mời quý vị cùng lắng nghe.

Hà Nội mở bán nhiều căn hộ nhà ở xã hội giá dưới 1 tỷ đồng

Hà Nội mở bán nhiều căn hộ nhà ở xã hội giá dưới 1 tỷ đồng

TPO - Hơn 300 căn nhà ở xã hội tại khu vực gần Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) dự kiến được bung ra thị trường với giá bán bình quân 23,5 triệu đồng/m². Doanh nghiệp sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 2/12. Đáng chú ý, có căn hộ giá chỉ từ 880 triệu đồng, mở thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp.

Địa ốc 24H: Điều kiện để được mua NOXH không cần bốc thăm; chi phí đất có thể tăng 2,6 lần vì hệ số K

Địa ốc 24H: Điều kiện để được mua NOXH không cần bốc thăm; chi phí đất có thể tăng 2,6 lần vì hệ số K

TPO - Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua NƠXH không cần bốc thăm?; Khu nghỉ dưỡng 750 tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm bên vịnh Lăng Cô có chủ mới; Lo ngại đề xuất cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; VARS cảnh báo hệ số K có thể khiến chi phí đất tăng 2,6 lần;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 1/11.

Ngôi nhà 2 tầng có hồ bơi và khu vườn dưới khoảng thông tầng

Ngôi nhà 2 tầng có hồ bơi và khu vườn dưới khoảng thông tầng

TPO - Được thiết kế dành cho một đôi vợ chồng trẻ, ngôi nhà hai tầng kết hợp hồ bơi ngoài trời với khu vườn nhỏ ngay giữa không gian sống. Cách tổ chức này giúp ánh sáng, gió tự nhiên và cây xanh hiện diện trong các khu vực sinh hoạt hằng ngày.

Đấu giá 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm trên hệ thống của Bộ Công an

Đấu giá 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm trên hệ thống của Bộ Công an

TPO - TPHCM sẽ tổ chức đấu giá 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào ngày 27/11 trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên. Tổ chức, cá nhân tham gia phải nộp tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, dao động từ gần 349 tỷ đến hơn 526 tỷ đồng, tuỳ theo giá trị từng lô đất.

Chặn biến tướng đặt cọc mua nhà núp bóng 'ký quỹ, đặt mua'

Chặn biến tướng đặt cọc mua nhà núp bóng 'ký quỹ, đặt mua'

TPO - Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi đề xuất siết giới hạn đặt cọc mua nhà hình thành trong tương lai, song thực tế nhiều chủ đầu tư, đơn vị môi giới vẫn thu tiền khách hàng dưới các hình thức như “ký quỹ”, “booking”, “giữ chỗ”.

Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm?

Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm?

TPO - Người dân Hà Nội bị thu hồi nhà, đất để thực hiện các dự án của Nhà nước sẽ được ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không phải tham gia bốc thăm. Đặc biệt, người dân còn được miễn xét duyệt các điều kiện khắt khe về thu nhập, đối tượng hay tình trạng nhà ở hiện tại.

CC1 ghi nhận doanh thu tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026

CC1 ghi nhận doanh thu tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026

Nối tiếp đà bứt phá từ chính sách đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2026 với những con số nổi bật về quy mô tài sản, doanh thu cùng sự tăng trưởng của dòng tiền kinh doanh.

Vinhomes Green Paradise chính thức bước vào vòng bình chọn toàn cầu '7 kỳ quan đô thị tương lai'

Vinhomes Green Paradise chính thức bước vào vòng bình chọn toàn cầu '7 kỳ quan đô thị tương lai'

Dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) chính thức bước vào vòng bình chọn toàn cầu của chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng. Sự kiện là dịp để Vinhomes khẳng định khát vọng tiên phong kiến tạo những chuẩn mực sống vượt thời đại, góp phần lan tỏa tầm nhìn phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững tới cộng đồng quốc tế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe