Cận cảnh khu đất gần 5ha ở Hà Nội dự kiến xây tổ hợp thể thao hơn 2.500 tỷ đồng

TPO - Người dân Hà Nội bị thu hồi nhà, đất để thực hiện các dự án của Nhà nước sẽ được ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không phải tham gia bốc thăm. Đặc biệt, người dân còn được miễn xét duyệt các điều kiện khắt khe về thu nhập, đối tượng hay tình trạng nhà ở hiện tại.