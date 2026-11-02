Cận cảnh khu đất gần 5ha ở Hà Nội dự kiến xây tổ hợp thể thao hơn 2.500 tỷ đồng

Link bài gốc: https://vtcnews.vn/can-canh-khu-dat-gan-5ha-o-ha-noi-du-kien-xay-to-hop-the-thao-hon-2-500-ty-dong-ar1048502.html
Khu đất rộng gần 4,9ha tại Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình, nằm sát đường Trần Hữu Dực, dự kiến được xây dựng tổ hợp thể thao đa năng hơn 2.500 tỷ đồng.
Link bài gốc: https://vtcnews.vn/can-canh-khu-dat-gan-5ha-o-ha-noi-du-kien-xay-to-hop-the-thao-hon-2-500-ty-dong-ar1048502.html
TPO - Đấu giá 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm trên hệ thống của Bộ Công an; Hà Nội mở bán nhiều căn hộ nhà ở xã hội giá dưới 1 tỷ đồng; Hạn cuối nộp thuế đất phi nông nghiệp; Dự án ven đầm nước mặn lớn nhất Gia Lai điều chỉnh quy hoạch;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 2/11.
TPO - Ngôi nhà được con gái xây tặng mẹ rộng 190m² tại TPHCM. Công trình được thiết kế để người lớn tuổi sinh hoạt thuận tiện, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
TPO - Giá nhà thương mại liên tục neo cao, vượt xa khả năng tích lũy của phần lớn người trẻ, khiến giấc mơ an cư ngày càng khó trở thành hiện thực. Trong bối cảnh đó, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê được kỳ vọng trở thành điểm sáng, mở thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với thu nhập, giảm áp lực mua nhà cho các gia đình trẻ.
TPO - Chủ nhà, chủ căn hộ cần xác định và ủy quyền rõ người thực hiện khai báo tạm trú cho khách nước ngoài, kể cả khi không trực tiếp tiếp nhận, quản lý khách thuê. Bỏ sót nghĩa vụ này, cơ sở lưu trú có thể bị xử phạt hành chính. Thông tin chi tiết mời quý vị cùng lắng nghe.
TPO - Hơn 300 căn nhà ở xã hội tại khu vực gần Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) dự kiến được bung ra thị trường với giá bán bình quân 23,5 triệu đồng/m². Doanh nghiệp sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 2/12. Đáng chú ý, có căn hộ giá chỉ từ 880 triệu đồng, mở thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp.
TPO - Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua NƠXH không cần bốc thăm?; Khu nghỉ dưỡng 750 tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm bên vịnh Lăng Cô có chủ mới; Lo ngại đề xuất cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; VARS cảnh báo hệ số K có thể khiến chi phí đất tăng 2,6 lần;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 1/11.
TPO - Được thiết kế dành cho một đôi vợ chồng trẻ, ngôi nhà hai tầng kết hợp hồ bơi ngoài trời với khu vườn nhỏ ngay giữa không gian sống. Cách tổ chức này giúp ánh sáng, gió tự nhiên và cây xanh hiện diện trong các khu vực sinh hoạt hằng ngày.
TPO - Dự án Khu dân cư thu nhập thấp xã An Phú, Khu nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm, Khu du lịch và biệt thự cao cấp Oceanami, Khu nhà ở 13,6 ha ở phường Bình Lợi Trung được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.
TPO - TPHCM sẽ tổ chức đấu giá 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào ngày 27/11 trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên. Tổ chức, cá nhân tham gia phải nộp tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, dao động từ gần 349 tỷ đến hơn 526 tỷ đồng, tuỳ theo giá trị từng lô đất.
TPO - Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi đề xuất siết giới hạn đặt cọc mua nhà hình thành trong tương lai, song thực tế nhiều chủ đầu tư, đơn vị môi giới vẫn thu tiền khách hàng dưới các hình thức như “ký quỹ”, “booking”, “giữ chỗ”.
TPO - Người dân Hà Nội bị thu hồi nhà, đất để thực hiện các dự án của Nhà nước sẽ được ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không phải tham gia bốc thăm. Đặc biệt, người dân còn được miễn xét duyệt các điều kiện khắt khe về thu nhập, đối tượng hay tình trạng nhà ở hiện tại.
Nối tiếp đà bứt phá từ chính sách đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2026 với những con số nổi bật về quy mô tài sản, doanh thu cùng sự tăng trưởng của dòng tiền kinh doanh.
TPO - Sở Nông nghiệp - Môi trường Cà Mau ghi nhận, có hơn 900 hồ sơ đất đai đã giải quyết nhưng trễ hạn, và chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm các bên liên quan, đề xuất các giải pháp xử lý.
TPO - Sau nhiều năm đình trệ, dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải bỏ hoang bên vịnh Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế) đã có nhà đầu tư trúng đấu giá tài sản sau 5 lần tổ chức.
Cầu Bà Dạt 2 với tổng mức đầu tư khoảng 124 tỷ đồng vừa được động thổ tại khu đô thị Palm City, phường Bình Trưng, TPHCM. Công trình được kết nối giữa các khu dân cư, góp phần hoàn thiện hạ tầng khu Nam Rạch Chiếc.
Dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) chính thức bước vào vòng bình chọn toàn cầu của chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng. Sự kiện là dịp để Vinhomes khẳng định khát vọng tiên phong kiến tạo những chuẩn mực sống vượt thời đại, góp phần lan tỏa tầm nhìn phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững tới cộng đồng quốc tế.