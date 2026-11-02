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Địa ốc

Cận cảnh khu đất gần 5ha ở Hà Nội dự kiến xây tổ hợp thể thao hơn 2.500 tỷ đồng

Khu đất rộng gần 4,9ha tại Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình, nằm sát đường Trần Hữu Dực, dự kiến được xây dựng tổ hợp thể thao đa năng hơn 2.500 tỷ đồng.

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Tại kỳ họp thứ bảy diễn ra ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại ô đất 4A2.4, thuộc Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình, phường Từ Liêm.
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Dự án thuộc nhóm A, diện tích sử dụng đất khoảng 4,88ha, với tổng mức đầu tư sơ bộ 2.523,279 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 1.418 tỷ đồng, thiết bị gần 391 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản khác hơn 271 tỷ đồng. Phần dự phòng được xác định gần 443 tỷ đồng.
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Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 10/2026, khu đất dự kiến triển khai dự án nằm sát đường Trần Hữu Dực. Toàn bộ khu vực được dựng hàng rào tôn bao quanh, bên trong chủ yếu là đất trống, cỏ mọc khá dày.
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Khu đất nằm cách sân vận động quốc gia Mỹ Đình hơn 1km. Xung quanh có một số công trình phục vụ hoạt động thể thao như Cung Điền kinh Mỹ Đình, sân tập bóng đá Mỹ Đình và Trung tâm thể thao Nhảy cầu.
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Theo phương án được thông qua, tổ hợp mới sẽ gồm ba hạng mục chính là nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và khu ký túc xá dành cho vận động viên. Ngoài ra, dự án còn đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và trang thiết bị phục vụ hoạt động tập luyện, thi đấu.
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Trong đó, công trình nhà thi đấu đa năng được thiết kế cao 4 tầng nổi, 2 tầng hầm bố trí chỗ đỗ xe. Khán đài được bố trí ở cả bốn phía, với sức chứa dự kiến từ 5.000-6.000 người. Đây sẽ là địa điểm tổ chức nhiều môn thể thao trong nhà như bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, đấu kiếm, kickboxing, muay, bi-a và pickleball. Công trình được định hướng đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu từ cấp thành phố, quốc gia đến quốc tế.
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Bên cạnh nhà thi đấu, công trình nhà tập luyện được thiết kế cao 8 tầng, phân chia không gian theo đặc thù của từng bộ môn. Tầng một dự kiến bố trí bể bơi gồm 8 làn. Các tầng từ 2 đến 7 dành cho hoạt động tập luyện những môn như vật, bóng bàn, khiêu vũ thể thao, vovinam, võ cổ truyền, cờ vua, wushu, karate và một số môn võ khác.
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Riêng tầng 8 được bố trí không gian tập luyện bóng chuyền, bóng rổ, đáp ứng yêu cầu về chiều cao đối với các môn thể thao này. Một hạng mục đáng chú ý khác là khu ký túc xá dành cho vận động viên, được thiết kế cao 17 tầng nổi và 2 tầng hầm. Công trình dự kiến đáp ứng chỗ ăn ở, sinh hoạt cho tối thiểu 1.500 vận động viên.
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Theo định hướng đầu tư, tổ hợp không chỉ phục vụ công tác huấn luyện, thi đấu thể thao thành tích cao mà còn hướng đến khả năng tổ chức những sự kiện có quy mô lớn. Nhà thi đấu đa năng được nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời có thể kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí, góp phần mở rộng các hoạt động kinh tế đêm của Thủ đô.
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Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Khi hoàn thành, tổ hợp được kỳ vọng bổ sung hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo vận động viên, tổ chức thi đấu và các sự kiện thể thao tại Hà Nội.

Link bài gốc: https://vtcnews.vn/can-canh-khu-dat-gan-5ha-o-ha-noi-du-kien-xay-to-hop-the-thao-hon-2-500-ty-dong-ar1048502.html

Theo VTC News

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#Hà Nội #Mỹ Đình #từ liêm #nhà thi đấu #dự án đầu tư #tổ hợp thể thao đa năng

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