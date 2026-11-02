Cần Thơ xây nhà hát 1.000 tỷ đồng

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thống nhất chủ trương về phương án ý tưởng kiến trúc Nhà hát thành phố tại khu vực Cái Khế, quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, phấn đấu khánh thành vào tháng 12/2027.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có kết luận thống nhất chủ trương về phương án ý tưởng kiến trúc Dự án Nhà hát thành phố tại khu vực Cái Khế, quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định, nhà hát là công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, nhằm bảo tồn, phát huy, khôi phục các giá trị nghệ thuật truyền thống; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân thành phố.

Khu đất tại vòng xoay Cái Khế, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ, dự kiến xây dựng Nhà hát thành phố với quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi. Ảnh: T. Quang.

Ban Thường vụ Thành ủy giao UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định.



Đồng thời, UBND thành phố phải chủ động rà soát, cân đối, bố trí nguồn vốn phù hợp, bảo đảm điều kiện triển khai công trình; tổ chức khởi công sớm, phấn đấu khánh vào tháng 12/2027.

Trước đó, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ có tờ trình gửi UBND thành phố đề xuất thống nhất tiếp nhận phương án ý tưởng kiến trúc Dự án Nhà hát thành phố tại khu vực vòng xoay Cái Khế, phường Cái Khế.

Khu đất nghiên cứu có diện tích hơn 2,3ha, có vai trò quan trọng về cảnh quan, kết nối các trục giao thông chính và không gian ven sông.

Theo ý tưởng thiết kế, công trình được nghiên cứu theo hướng kiến trúc biểu tượng, gắn với đặc trưng văn hóa sông nước Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các không gian chức năng dự kiến gồm khu biểu diễn - sự kiện, hội họp và đa năng, tiền sảnh, khu khánh tiết, dịch vụ, quản lý, kỹ thuật - hậu cần. Công trình kết hợp hệ thống quảng trường, sân vườn, cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng ngoài trời.

Theo các chỉ tiêu nghiên cứu sơ bộ trong tờ trình của Sở Xây dựng, công trình có mật độ xây dựng không quá 40%, quy mô khoảng 3-5 tầng, chiều cao dự kiến không quá 28m, tổng diện tích sàn khoảng 22.800-38.000m².

Về nguồn vốn, Nhà hát TP. Cần Thơ có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng; ngân sách Trung ương khoảng 700 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương.