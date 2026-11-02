Khu chung cư vạn dân HH Linh Đàm mong được an cư tại chỗ

TPO - Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua NƠXH không cần bốc thăm?; Khu nghỉ dưỡng 750 tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm bên vịnh Lăng Cô có chủ mới; Lo ngại đề xuất cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; VARS cảnh báo hệ số K có thể khiến chi phí đất tăng 2,6 lần;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 1/11.