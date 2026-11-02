Khu chung cư vạn dân HH Linh Đàm mong được an cư tại chỗ

TPO - Sau khi Hà Nội thông qua cơ chế xử lý sai phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), nhiều cư dân tại đây lo lắng trước nguy cơ phải di dời, phá dỡ một phần công trình.
Việc TP.HCM quyết liệt cải tạo kênh rạch, tái thiết lại hạ tầng đường sá đang đặt hàng nghìn hộ dân diện di dời trước bài toán tìm kiếm nơi ở mới. Trong bối cảnh đó, đại đô thị phía Tây Bắc - Vinhomes Sài Gòn Park trở thành lời giải cho những gia đình muốn sở hữu chốn an cư bền vững với chất lượng sống vượt trội so với nơi ở cũ.
Tọa lạc trên đường Trường Sa, sở hữu tầm nhìn hướng bãi biển đẹp nhất hành tinh cùng lợi thế kết nối hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và sân gôn Top 100 thế giới, Newtown Diamond là lựa chọn tối ưu khi đáp ứng tất cả nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác đầu tư.
Giữa lòng Hồ Núi Cốc, một bông hoa trà kích thước 1,5 héc ta vừa xuất hiện. Với vai trò là một tác phẩm nghệ thuật cảnh quan đặc sắc, Đảo Hoa Trà tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc đang mở ra một điểm check-in mới, nơi văn hóa xứ trà gặp gỡ nghệ thuật đương đại giữa thiên nhiên.
Người dân tại một khu tập thể cũ trên địa bàn Hà Nội đang khẩn trương di dời tài sản, đồ đạc để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo thành cao ốc hiện đại.
TPO - Hôm nay (2/11) là hạn cuối nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026. Người dân chưa hoàn thành nghĩa vụ cần khẩn trương thực hiện để tránh phát sinh tiền chậm nộp. Người cao tuổi không sử dụng eTax Mobile vẫn có thể nhờ người thân nộp thay.
Sau vài năm vay mua nhà, không ít người rơi vào cảnh chật vật khi lãi suất thả nổi tăng cao, tiền trả ngân hàng chiếm phần lớn thu nhập.
Khu đất rộng gần 4,9ha tại Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình, nằm sát đường Trần Hữu Dực, dự kiến được xây dựng tổ hợp thể thao đa năng hơn 2.500 tỷ đồng.
TPO - Đấu giá 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm trên hệ thống của Bộ Công an; Hà Nội mở bán nhiều căn hộ nhà ở xã hội giá dưới 1 tỷ đồng; Hạn cuối nộp thuế đất phi nông nghiệp; Dự án ven đầm nước mặn lớn nhất Gia Lai điều chỉnh quy hoạch;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 2/11.
TPO - Ngôi nhà được con gái xây tặng mẹ rộng 190m² tại TPHCM. Công trình được thiết kế để người lớn tuổi sinh hoạt thuận tiện, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
TPO - Giá nhà thương mại liên tục neo cao, vượt xa khả năng tích lũy của phần lớn người trẻ, khiến giấc mơ an cư ngày càng khó trở thành hiện thực. Trong bối cảnh đó, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê được kỳ vọng trở thành điểm sáng, mở thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với thu nhập, giảm áp lực mua nhà cho các gia đình trẻ.
TPO - Chủ nhà, chủ căn hộ cần xác định và ủy quyền rõ người thực hiện khai báo tạm trú cho khách nước ngoài, kể cả khi không trực tiếp tiếp nhận, quản lý khách thuê. Bỏ sót nghĩa vụ này, cơ sở lưu trú có thể bị xử phạt hành chính. Thông tin chi tiết mời quý vị cùng lắng nghe.
TPO - Hơn 300 căn nhà ở xã hội tại khu vực gần Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) dự kiến được bung ra thị trường với giá bán bình quân 23,5 triệu đồng/m². Doanh nghiệp sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 2/12. Đáng chú ý, có căn hộ giá chỉ từ 880 triệu đồng, mở thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp.
TPO - Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua NƠXH không cần bốc thăm?; Khu nghỉ dưỡng 750 tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm bên vịnh Lăng Cô có chủ mới; Lo ngại đề xuất cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; VARS cảnh báo hệ số K có thể khiến chi phí đất tăng 2,6 lần;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 1/11.
TPO - Được thiết kế dành cho một đôi vợ chồng trẻ, ngôi nhà hai tầng kết hợp hồ bơi ngoài trời với khu vườn nhỏ ngay giữa không gian sống. Cách tổ chức này giúp ánh sáng, gió tự nhiên và cây xanh hiện diện trong các khu vực sinh hoạt hằng ngày.
TPO - Dự án Khu dân cư thu nhập thấp xã An Phú, Khu nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm, Khu du lịch và biệt thự cao cấp Oceanami, Khu nhà ở 13,6 ha ở phường Bình Lợi Trung được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.
TPO - Dự án Thị Nại Ecobay ven đầm Thị Nại, tỉnh Gia Lai được điều chỉnh quy hoạch 1/500, chuyển đất biệt thự phục vụ du lịch sang đất nhà ở thấp tầng, bổ sung đất chung cư và công trình công cộng.