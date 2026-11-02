TP.HCM cải tạo đô thị, hàng nghìn hộ dân diện di dời có thêm lựa chọn an cư tại trung tâm mới phía Tây Bắc

Việc TP.HCM quyết liệt cải tạo kênh rạch, tái thiết lại hạ tầng đường sá đang đặt hàng nghìn hộ dân diện di dời trước bài toán tìm kiếm nơi ở mới. Trong bối cảnh đó, đại đô thị phía Tây Bắc - Vinhomes Sài Gòn Park trở thành lời giải cho những gia đình muốn sở hữu chốn an cư bền vững với chất lượng sống vượt trội so với nơi ở cũ.

Hàng nghìn hộ dân tìm nơi an cư mới khi TP.HCM tái thiết hạ tầng

Ngày 22/9 vừa qua, Nghị quyết của HĐND TP.HCM thông qua 4 dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi với tổng mức đầu tư khoảng 49.000 tỷ đồng, đánh dấu một trong những chiến dịch cải tạo đô thị quy mô lớn nhất nhiều năm qua. Theo các thống kê, dự án tác động trực tiếp tới 7.161 trường hợp, trong đó có 5.807 hộ gia đình thuộc diện phải di dời toàn bộ để phục vụ xây dựng tuyến kè dài gần 9 km.

Bờ Nam kênh Đôi và đường Phạm Thế Hiển phía bên phải kênh sẽ được chỉnh trang, mở rộng trong khi bờ Bắc phía đối diện đã được giải tỏa (Ảnh: Thương Phan)

Đứng trước sự đổi thay này, bài toán chuyển nhà của từng gia đình bắt đầu bằng hàng loạt mối bận tâm rất đỗi đời thường. Đó là việc tìm kiếm tuyến đường đưa đón con đi học thuận tiện, giữ khoảng cách di chuyển hợp lý tới nơi làm việc, duy trì nếp sinh hoạt gắn bó với ông bà. Một địa chỉ mới chỉ thực sự trở thành chốn an cư khi tháo gỡ trọn vẹn những trăn trở ấy.

Khi quỹ đất khu vực cũ trở nên chật chội, mật độ bê tông hóa cao đi kèm sức ép giao thông và triều cường, xu hướng chuyển cư về các đại đô thị vệ tinh khép kín trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình.

Nền tảng quan trọng thúc đẩy làn sóng ly tâm mạnh mẽ đó là sự bứt phá của hệ thống giao thông. Trục Quốc lộ 22 được đầu tư mở rộng lên 60 mét; tuyến Vành đai 3 chuẩn bị thông xe; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và tuyến Metro số 2 vừa được khởi công. Mạng lưới giao thông này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Tây Bắc tới sân bay Tân Sơn Nhất còn khoảng 15 phút, vào trung tâm Quận 1 cũ chỉ 20 đến 25 phút. Hạ tầng tỷ đô định nghĩa lại khoảng cách, tính bằng số phút di chuyển thay vì số kilomet, mở ra một cực an cư mới cho người dân TP.HCM.

Đại đô thị Vinhomes Sài Gòn Park được quy hoạch trên quy mô 1.080 ha tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, định hình một không gian sống sinh thái và tích hợp hoàn chỉnh.

Hệ sinh thái tiện ích toàn diện bảo đảm cho cuộc sống an cư lâu dài

Tọa lạc tại khu vực Hóc Môn cũ, Vinhomes Sài Gòn Park đang là điểm đến an cư giàu sức hút trong làn sóng chuyển dịch này. Đại đô thị sở hữu ưu thế tự nhiên đặc biệt nhờ cốt nền đồi gò cao ráo từ 5 đến 10 mét so với mực nước biển, miễn nhiễm trước nguy cơ ngập úng hay triều cường.

Thay vì phải gò bó trong những ngõ nhỏ thiếu ánh sáng, cư dân tìm thấy ở đây không gian sinh thái rộng lớn với gần 200 ha cây xanh, mặt nước cùng hơn 70 công viên tiện ích nội khu đan cài quanh từng dãy nhà. Môi trường sống trong lành này bảo vệ sức khỏe cho người lớn tuổi và bồi đắp tuổi thơ trọn vẹn cho con trẻ.

Đại công viên Botanica Park quy mô 27 ha bổ sung mảng xanh sinh thái và không gian thư giãn cho toàn khu vực.

Tại Vinhomes Sài Gòn Park, hệ sinh thái tiện ích được xây dựng theo lộ trình vận hành rõ ràng, giúp các gia đình chủ động kế hoạch dọn về tổ ấm mới. Công viên Thiên văn Galaxy Park hoàn thành vào quý IV/2026, mở màn cho chuỗi không gian sinh hoạt ngoài trời và vận động thể chất. Tiếp đó, đại công viên bách thảo Botanica Park rộng 27 ha dự kiến về đích vào quý IV/2027.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu giúp gia đình giải quyết trọn vẹn mọi lo toan thường nhật. Trường học liên cấp Vinschool cùng TTTM Vincom Mega Mall hoạt động từ quý II/2028, mang đến môi trường giáo dục chất lượng cao sát thềm nhà và chuỗi dịch vụ mua sắm, giải trí phong phú. Bước sang quý I/2029, bệnh viện Vinmec hoàn thành, thiết lập lá chắn y tế chuyên sâu, chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên.

Với các gia đình dịch chuyển nơi ở từ nội đô, dòng sản phẩm nhà phố liền kề diện tích đất 60 m² tại khu Ivy Park được xem là giải pháp tiếp cận vừa vặn. Nhờ quy hoạch xây dựng nhiều tầng thông minh, ngôi nhà mang lại diện tích sàn sử dụng rộng rãi, tách bạch khoa học giữa các khu vực sinh hoạt chung và không gian nghỉ ngơi riêng tư của từng thành viên.

Nhà phố tại khu Ivy Park trên trục đường Ánh Sáng mang đến cơ hội an cư kết hợp tích sản bền vững nhờ cơ chế giãn tiến độ thanh toán xây dựng.

Điểm đột phá mang lại sự an tâm lớn cho người mua nằm ở chính sách giãn tiến độ xây dựng lên tới 420 ngày. Khách hàng chỉ cần trả trước cho quyền sử dụng đất và giá trị thương mại; nghĩa vụ thanh toán chi phí xây dựng được lùi lại sau khoảng 14 tháng. Khoảng đệm quý báu này giúp các hộ gia đình trút bỏ áp lực phải dồn dập giải ngân một lượng tiền mặt lớn cùng lúc.

Khi TP.HCM tái thiết hạ tầng đô thị, quyết định chuyển nhà cũng có thể trở thành dịp lựa chọn lại cách sống. Một đại đô thị tích hợp, giàu giá trị sinh thái và không lo ngập lụt sẽ giúp gia đình sớm tìm được nhịp sinh hoạt ổn định, có không gian cho những nhu cầu đang lớn lên và một địa chỉ để các thế hệ tiếp tục an cư lạc nghiệp.