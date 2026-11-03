Tặng voucher chiết khấu tới 10% khi mua nhà mới tại Eurowindow Twin Parks

Khách hàng đã giao dịch bất động sản trong hệ sinh thái Eurowindow Holding được nhận Voucher Tri ân chiết khấu tới 10% giá trị sản phẩm khi mua nhà mới tại khu đô thị Eurowindow Twin Parks, trung tâm Gia Lâm.

Voucher Tri ân dành riêng cho khách hàng

Theo chính sách mới, Eurowindow Holding triển khai Voucher Tri ân cho khách hàng đã ký giao dịch tại các dự án thuộc hệ sinh thái đến hết ngày 04/09/2026. Các dự án gồm Eurowindow River Park, Eurowindow Twin Parks, Eurowindow Garden City, Melinh PLAZA Yên Bái, và Eurowindow Central Avenue. Điều kiện là khách hàng đã thanh toán tối thiểu 10% giá trị sản phẩm. Mỗi sản phẩm đủ điều kiện được tặng 01 voucher, trị giá 8%, 10% hoặc 15% giá trị sản phẩm đã mua (chưa VAT và kinh phí bảo trì), tùy loại hình.

Khi mua sản phẩm mới tại Eurowindow Twin Parks, Voucher Tri ân được trừ trực tiếp vào nghĩa vụ thanh toán, chiết khấu tối đa 10% giá trị sản phẩm mua mới (chưa VAT) cho mỗi giao dịch, bắt đầu từ đợt thanh toán đầu tiên. Khách hàng đứng tên từ 02 sản phẩm đủ điều kiện trở lên được cộng gộp giá trị các voucher của chính mình để dùng cho 01 giao dịch mua mới. Các voucher này có thể đến từ nhiều sản phẩm trong cùng một dự án hoặc từ các dự án khác nhau thuộc hệ sinh thái Eurowindow Holding. Tổng giá trị sau cộng gộp vẫn nằm trong hạn mức 10% giá trị sản phẩm mua mới. Phần giá trị chưa dùng hết được ghi nhận để sử dụng cho giao dịch mua mới tiếp theo tại dự án trong thời hạn hiệu lực. Voucher không quy đổi thành tiền mặt, có thể chuyển nhượng cho người thân theo điều kiện của Thể lệ chương trình. Voucher nhận chuyển nhượng chỉ được sử dụng độc lập, không cộng gộp với voucher khác (*). Thời hạn đăng ký sử dụng Voucher Tri ân đến hết ngày 30/11/2026, voucher có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026.

Cùng với voucher, khách hàng mua nhà mới tại Eurowindow Twin Parks được hưởng đặc quyền dành cho khách hàng tiên phong với mức chiết khấu 6%/căn. Đặc quyền này chỉ áp dụng cho 15 giao dịch thành công đầu tiên hoặc đến hết ngày 30/11/2026, tùy điều kiện nào đến trước.

Chính sách “Lộc Vàng An Cư” mang đến quà tặng trị giá 700 triệu đồng/căn biệt thự và 300 triệu đồng/căn liền kề, khấu trừ trực tiếp vào giá niêm yết (chưa VAT và kinh phí bảo trì).05 căn Phượng Hoàng Đỏ được hưởng Đặc quyền Phượng Hoàng Đỏ trị giá 500 triệu đồng/căn, trừ trực tiếp vào giá niêm yết (chưa VAT và kinh phí bảo trì). Khách hàng cũng được miễn phí quản lý dịch vụ 36 tháng kể từ khi nhận bàn giao.

Khách hàng được lựa chọn 1 trong 3 phương thức thanh toán. Khách hàng đã sẵn nguồn vốn có thể thanh toán sớm để hưởng chiết khấu 13,5%. Khách hàng thanh toán theo tiến độ chuẩn được chiết khấu 5%. Khách hàng sử dụng gói hỗ trợ tài chính được vay tới 70% giá trị sản phẩm. Khách hàng vay ngân hàng được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tối đa 10,9%/năm trong tối đa 18 tháng, và được ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ (*).

Khi giao dịch thành công, khách hàng còn được hưởng 3 đặc quyền từ hệ sinh thái Eurowindow Holding theo điều kiện chương trình. Đặc quyền thứ nhất là voucher giảm 40%, tối đa 200 triệu đồng khi mua Nội thất nhập khẩu Melinh Furniture tại Melinh PLAZA, tính trên giá trị đơn hàng tối đa 500 triệu đồng chưa VAT. Đặc quyền thứ hai là voucher giảm 15%, tối đa 150 triệu đồng khi mua sản phẩm cửa Eurowindow, tính trên giá trị đơn hàng tối đa 1 tỷ đồng chưa VAT. Đặc quyền thứ ba là kỳ nghỉ dưỡng 6 ngày 5 đêm tại khu nghỉ dưỡng 5 sao Radisson Blu Resort Cam Ranh, dành cho 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 12 tuổi.

Tọa lạc tại trung tâm Gia Lâm, “Khu đô thị hai công viên” Eurowindow Twin Parks ghi dấu ấn nhờ không gian sống xanh. Dự án nằm đối diện công viên hồ điều hòa rộng gần 31 ha, trong nội khu có ba khu vườn chủ đề An Viên, Lam Viên và Long Viên. Dự án còn có tòa nhà để xe rộng gần 3.000 m² dành cho cư dân. Các căn nhà sử dụng hệ cửa hộp kính Eurowindow cách âm, cách nhiệt cao cấp. Dự án đã có sổ đỏ từng căn, sẵn sàng bàn giao để khách hàng nhận nhà và về ở ngay.

Không gian xanh ở Eurowindow Twin Parks.

Quyền lợi thiết thực cho khách hàng thân thiết

Gia đình chị Ngọc Lan đang sinh sống tại một căn hộ ở Eurowindow River Park, Đông Anh. Khi các con lớn hơn và ông bà về ở cùng, gia đình chị bắt đầu tìm một căn nhà thấp tầng rộng rãi hơn. “Đúng lúc tôi tìm nhà thì Eurowindow Holding có chính sách dành riêng cho khách hàng đang sở hữu sản phẩm trong hệ sinh thái. Vợ chồng tôi sang Gia Lâm xem nhà mẫu và quyết định đặt cọc một căn liền kề tại Eurowindow Twin Parks ngay trong tháng này”, chị Ngọc Lan chia sẻ.

Theo chị Lan, gia đình chọn Eurowindow Twin Parks vì ba lý do. Thứ nhất là sự tin tưởng vào chủ đầu tư sau nhiều năm sinh sống tại Eurowindow River Park. Thứ hai là pháp lý rõ ràng, sổ đỏ từng căn, nhận nhà ở ngay. Thứ ba là không gian xanh: công viên hồ điều hòa nằm ngay trước khu đô thị, ba khu vườn nội khu chỉ cách vài bước chân, đủ để ông bà đi dạo mỗi sáng và các con có chỗ vui chơi an toàn.

Vườn nội khu và đường dạo bộ xanh mát tại Eurowindow Twin Parks.

“Một căn nhà phù hợp cho gia đình ba thế hệ là điều chúng tôi tìm kiếm từ lâu. Voucher Tri ân được trừ dần vào các đợt thanh toán, giúp gia đình nhẹ áp lực tài chính hơn nhiều. Tôi cũng vui vì sự gắn bó của mình được ghi nhận bằng một quyền lợi rất cụ thể”, chị Lan nói.

Cũng là khách hàng của hệ sinh thái, anh Minh đang sở hữu một căn liền kề tại Eurowindow River Park. Khi có nhu cầu tìm thêm một căn nhà cho con trai sắp cưới vợ, anh tiếp tục lựa chọn sản phẩm của Eurowindow Holding và đặt mua một căn liền kề tại Eurowindow Twin Parks.

“Tôi đã ở Eurowindow River Park nhiều năm nên hiểu cách chủ đầu tư làm sản phẩm. Ở Eurowindow Twin Parks, tôi đánh giá cao việc dự án có tòa nhà để xe riêng, tầng một không phải làm gara nên rộng rãi hơn. Voucher Tri ân trừ trực tiếp vào số tiền phải thanh toán, giúp gia đình có thêm dòng tiền để trang bị nội thất cho nhà mới”, anh Minh cho biết.

Tòa nhà để xe rộng gần 3.000 m² trong nội khu giúp giải quyết bài toán đỗ xe cho cư dân.

Với những khách hàng đã gắn bó cùng Eurowindow Holding như chị Lan và anh Minh, Voucher Tri ân vừa là một quyền lợi tài chính cụ thể, vừa là sự ghi nhận cho niềm tin họ dành cho hệ sinh thái. Kết hợp cùng các chính sách bán hàng và phương án thanh toán linh hoạt, đây là thời điểm thuận lợi để khách hàng hiện hữu tiếp tục an cư tại Eurowindow Twin Parks.

Thông tin chi tiết về chính sách bán hàng mới nhất, vui lòng liên hệ các đại lý phân phối chính thức: Nam Dương Land, Kinh Bắc Land, BHS và BHYT.

(*) Chính sách bán hàng áp dụng có điều kiện. Thông tin chi tiết xem trên website của chủ đầu tư.