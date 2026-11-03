Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tăng tốc thi công, hiện thực hóa chuẩn sống 'làm việc trung tâm, an cư bên biển'

Việc tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ thi công đồng loạt từ ngày 30/10 không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển hướng biển của TP.HCM, mà còn đặt nền móng giải quyết bài toán an cư thế hệ mới. Tại “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên thuộc Vinhomes Green Paradise, khoảng cách giữa sự nghiệp tại trung tâm và chốn trở về bên thiên nhiên rừng - biển đang dần được xóa nhòa.

Chỉ 5 phút/chuyến, mỗi chuyến 13 phút: Xóa khoảng cách giữa nhà và nơi làm việc

Nghịch lý lớn nhất của cư dân tại các đô thị lớn là sự đánh đổi giữa sự nghiệp và môi trường sống. Muốn thuận tiện công việc, họ buộc phải chấp nhận sống trong những khối bê tông nén chặt ở vùng lõi. Còn nếu chọn thiên nhiên khoáng đạt ven biển, cái giá phải trả thường là hàng giờ di chuyển mệt mỏi trên những cung đường. Khi ấy, khoảng cách không còn đo bằng số kilômét cơ học, mà được đo bằng những cơ hội bị lỡ dở và quỹ thời gian cạn kiệt sau các buổi kẹt xe.

Sự xuất hiện của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ với vận tốc thiết kế lên tới 350 km/h chính là chìa khóa tháo gỡ hoàn toàn điểm nghẽn này. Khi chính thức đưa vào khai thác thương mại, hạ tầng tốc độ cao sẽ nén hành trình từ ga trung tâm Bến Thành đến Ga - Depot Vịnh Tiên xuống chỉ còn khoảng 13 phút. Con số 13 phút này thậm chí còn ngắn hơn một chặng chờ đèn đỏ hay nhích từng mét trên các trục đường xuyên tâm nội đô vào giờ tan tầm.

Từ 30/10, các nhà thầu bắt đầu huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư làm việc đồng thời trên công trường thi công dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Yếu tố biến tuyến tàu thành một phần của nhịp sống thường nhật không chỉ nằm ở tốc độ, mà nằm ở tần suất vận hành dự kiến chỉ 5 phút mỗi chuyến vào khung giờ cao điểm. Tần suất dày đặc này giải phóng người đi làm khỏi áp lực phải phụ thuộc vào những khung giờ cố định hay lo sợ lỡ chuyến.

Mỗi sớm mai, cư dân Vịnh Tiên bắt đầu ngày mới bằng việc hít thở luồng không khí trong lành của ba tầng thiên nhiên rừng - biển - hồ. Sau bữa sáng thảnh thơi cùng gia đình, họ chỉ mất vài phút tiếp cận ga tàu ngay cửa ngõ “Quận Nhất mới” để bước vào một hành trình êm ái kéo dài 13 phút, đủ để lướt nhanh bản tin sáng hay chuẩn bị tài liệu trước khi bước vào văn phòng tại trung tâm thành phố.

Đến chiều, rời công sở sau giờ làm việc bận rộn, họ bước lên tàu và trở về ngôi nhà bên biển trước khi hoàng hôn buông xuống. Tại ngôi nhà ở Vịnh Tiên, chủ nhân cùng con dạo bước trên bãi cát trắng, chạy bộ tái tạo năng lượng ven biển hồ hay quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng.

Khi một chiều di chuyển tiết kiệm được 15 đến 30 phút, một người có thêm hàng chục giờ chất lượng mỗi tháng để tái tạo sức lao động và chăm sóc những người thân yêu. Bằng năng lực siêu kết nối, tuyến đường sắt tốc độ cao đã đưa biển Cần Giờ hòa nhập tự nhiên vào bán kính sống hàng ngày của người dân TP.HCM, biến ngôi nhà bên biển từ một điểm đến nghỉ dưỡng chốc lát vào dịp cuối tuần thành tổ ấm an cư đích thực suốt 365 ngày/năm.

Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ kết nối trực tiếp với tổ hợp ga - depot tại cửa ngõ Vịnh Tiên, rút ngắn hành trình di chuyển và mở rộng không gian sống cho cư dân.

Sức hút của Vịnh Tiên: Không gian an cư hòa cùng thế giới trải nghiệm All-in-One

Bên cạnh đòn bẩy giao thông, sức hút của Vịnh Tiên còn bắt nguồn từ nền tảng quy hoạch tích hợp. Với quy mô 1.067 ha nằm trong lòng siêu đô thị Vinhomes Green Paradise 2.870 ha, nơi đây sở hữu địa thế tựa rừng, hướng biển độc bản, kề cận biển hồ Paradise Lagoon 800 ha. Không gian sống mở ra đặc quyền phục hồi năng lượng giữa ba tầng thiên nhiên - điều khó có thể tìm thấy giữa các khối nhà bê tông nội đô.

Một buổi chiều trở về có thể dành cho vận động ngoài trời, dạo bộ cùng người thân hoặc đơn giản là ở bên gia đình. Những trải nghiệm ấy có ý nghĩa khi diễn ra thường xuyên, trở thành một phần thói quen sống thay vì chỉ được chờ đợi trong những kỳ nghỉ.

Bộ 5 công viên Vịnh Tiên mang đến những khoảng xanh gần nhà, tạo điều kiện để cư dân dành thêm thời gian cho vận động và kết nối gia đình.

Nền tảng sinh hoạt dài hạn của cộng đồng cư dân được bảo chứng bằng chuỗi tiện ích an sinh hoàn chỉnh, nổi bật là hệ thống 5 công viên nội khu, trung tâm phát triển thế hệ trẻ Young Paradise Hub 2,8 ha và 4 trường học Vinschool dự kiến khai giảng năm 2028.

Bên cạnh nhu cầu thường nhật là những trải nghiệm làm phong phú thời gian rảnh rỗi. VinWonders 122 ha mở lựa chọn vui chơi, khám phá với cả thiên đường lễ hội, safari và thế giới nước; hai sân golf Sunrise và Sunset bổ sung tiện ích thể thao thượng lưu; Nhà hát Sóng Xanh tạo không gian cho nghệ thuật và sự kiện.

Gia đình có thể lựa chọn một hoạt động vừa với quỹ thời gian, từ những giờ vui chơi cùng con đến buổi tối thưởng thức biểu diễn. Hệ sinh thái đa dạng giúp mỗi thành viên có sở thích riêng mà vẫn giữ được những khoảng thời gian chung bên nhau.

Vịnh Tiên vừa giàu tiện nghi để đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt dài hạn, vừa gần nội đô để duy trì sự nghiệp, lại vừa đủ tĩnh lặng để chủ nhân tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Đón đầu vận hội mới tại Vịnh Tiên sau cùng bắt nguồn từ một mong ước rất đỗi nhân văn: tiếp tục gắn kết với dòng chảy thịnh vượng của TP.HCM, đồng thời dành tặng những người thân yêu một chân trời sống rộng mở, an lành ngay sau mỗi ngày bận rộn.