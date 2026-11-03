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Địa ốc

Lý giải sức hút của tổ hợp căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng

P.V

Những dự án nằm giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, sở hữu vị trí đắc địa bên dòng sông biểu tượng của Đà Nẵng. Với tầm nhìn khoáng đạt cùng khả năng kết nối thuận tiện tới khu vực trung tâm tạo nên lợi thế khác biệt, góp phần gia tăng sức hút của dự án trên thị trường căn hộ cao cấp tại thành phố biển.

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Đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tham dự sự kiện giới thiệu sản phẩm bất động sản dự án Capital Square.

Đà Nẵng tăng tốc và sức hút của không gian đô thị bên sông Hàn

9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng tích cực, với GRDP ước tăng 10,31% và tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt khoảng 88.000 tỷ đồng, tăng 42,25% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch tiếp tục khởi sắc, khi các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ gần 15,86 triệu lượt khách, tăng 26,4%.

Đà tăng trưởng kinh tế cùng lượng khách du lịch gia tăng góp phần củng cố sức hút của thị trường bất động sản Đà Nẵng, nhất là tại những khu vực trung tâm có lợi thế khai thác các dịch vụ lưu trú như ven sông Hàn. Đây cũng là cơ hội để các chủ đầu tư phát triển bất động sản (BĐS) thương mại dịch vụ gắn với hoạt động khai thác cho thuê, đón đầu nhu cầu lưu trú và sử dụng dịch vụ ngày càng tăng, mang lại lợi nhuận cao và ổn định.

Capital Square sở hữu vị trí “hàng ghế đầu” bên sông Hàn, đón trọn nhịp sống sôi động giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng.
Capital Square sở hữu vị trí “hàng ghế đầu” bên sông Hàn, đón trọn nhịp sống sôi động giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam, khách hàng đầu tư hiện nay rất kén chọn. Họ không mua một BĐS để chờ tăng giá sau vài năm, mà tìm kiếm những tài sản mang lại nguồn thu nhập hàng tháng ổn định.

Trong bối cảnh đó, dự án Capital Square được phát triển tại bờ Đông sông Hàn, theo mô hình tổ hợp căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ; bổ sung nguồn cung BĐS tại khu vực trung tâm Đà Nẵng.

Capital Square: Kiến tạo trải nghiệm sống khác biệt

Ngày 31/10, sự kiện giới thiệu sản phẩm bất động sản dự án Capital Square được tổ chức, với chủ đề “The Front Row of Da Nang”. Từ hình ảnh vị trí ưu tiên của hàng ghế đầu với tầm nhìn toàn cảnh trực diện hướng về sân khấu, sự kiện khắc họa lợi thế của “The Front Row” – biểu trưng cho vị thế nổi bật của Capital Square bên sông Hàn và cơ hội hòa mình vào nhịp sống đô thị.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Nếu hình dung Đà Nẵng như một sân khấu hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên, những công trình biểu tượng và nhịp sống đô thị năng động, thì The Front Row chính là đặc quyền được chiêm ngưỡng trọn vẹn những khoảnh khắc ấy từ vị trí hàng đầu”.

Lý giải sức hút của tổ hợp căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng ảnh 3

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại sự kiện.

Với tinh thần “First-Class Seat by the Han River”, Capital Square mở ra không gian sống đón trọn vẻ đẹp của sông Hàn - một đặc quyền dành riêng cho những cư dân muốn khẳng định dấu ấn và phong cách cá nhân. Ở đó, cư dân không chỉ sở hữu tầm nhìn toàn cảnh và khả năng kết nối thuận tiện, mà còn được sống giữa tâm điểm phồn hoa thịnh vượng của thành phố.

Capital Square nằm giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, tiếp giáp các trục đường Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Công Trứ; tạo thuận lợi kết nối tới khu vực trung tâm và những điểm đến hấp dẫn của Đà Nẵng. Vị trí bên sông Hàn cũng mở ra tầm nhìn cảnh quan khoáng đạt giữa lòng đô thị, mang đến đặc quyền thưởng lãm Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) từ tầm view đắt giá.

Trọn vẹn tiện nghi, đa dạng phong cách sống

Hệ tiện ích nội khu cũng góp phần kiến tạo không gian sống tiện nghi và chuẩn sống tinh hoa. Quảng trường rộng hơn 2.000 m2, trung tâm thương mại Grand Central Mall, bể bơi rộng 500 m2, sân chơi thể thao, tuyến phố Park Boulevard sôi động cùng không gian nghệ thuật đặc sắc, hệ thống cảnh quan xanh… sẽ đáp ứng mọi nhu cầu sống, vui chơi, giải trí, mua sắm, thư giãn, vận động và gắn kết cộng đồng.

Capital Square tích hợp hệ tiện ích đa dạng, mang đến không gian sống tiện nghi.
Capital Square tích hợp hệ tiện ích đa dạng, mang đến không gian sống tiện nghi.

Capital Square cung cấp đa dạng các loại hình sản phẩm, hướng tới những nhu cầu sử dụng khác nhau: Từ căn hộ 1 phòng ngủ phù hợp người độc thân hoặc chuyên gia, đến căn 2 phòng ngủ cho gia đình nhỏ, căn 3 phòng ngủ cho gia đình nhiều thế hệ, cùng các căn duplex và penthouse. Trong khi đó, vị trí trung tâm và hệ tiện ích giúp khách hàng linh hoạt sử dụng phù hợp với nhu cầu và khả năng khai thác của tài sản.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao giá trị khai thác thực tế, sức hút của Capital Square đến từ lợi thế vị trí bên sông Hàn, hệ tiện ích đồng bộ và danh mục sản phẩm đa dạng. Dự án đã khẳng định dấu ấn trên thị trường căn hộ cao cấp Đà Nẵng, với nhu cầu sử dụng linh hoạt và tiềm năng khai thác tài sản dài hạn.

#Capital Square #căn hộ Đà Nẵng

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