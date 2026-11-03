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Ninh Bình đấu giá 360 lô đất 'vàng’, giá khởi điểm cao nhất 95 triệu đồng/m²

Minh Đức - Bùi Tuấn

TPO - 360 lô đất ở liền kề tại khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình được đưa ra đấu giá với tổng diện tích hơn 5,2ha, giá khởi điểm từ 44-94,65 triệu đồng/m². Tổng giá khởi điểm của toàn bộ khu đất lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.

Ngày 3/11, Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Hoa Lư công bố phương án, quy chế đấu giá quyền sử dụng đất đối với 360 lô đất ở liền kề thuộc khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình.

Tổng diện tích các lô đất đưa ra đấu giá là 52.399,2m², với tổng giá khởi điểm của toàn bộ khu đất là hơn 3.000 tỷ đồng. Diện tích mỗi lô từ 114-375m², mức giá khởi điểm từ 44-94,65 triệu đồng/m², tùy theo vị trí.

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Phối cảnh khu đất.

Khu đất nằm tại trung tâm phường Hoa Lư, trước đây thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình. Phía Bắc giáp đường Đinh Điền và Đinh Tất Miễn; phía Nam giáp trạm biến áp 110kV; phía Đông giáp đường và đê sông Đáy; phía Tây giáp đại lộ Tôn Đức Thắng rộng 34m.

Với tổng giá khởi điểm hơn 3.000 tỷ đồng, cuộc đấu giá có quy mô tài chính lớn tại khu vực trung tâm Hoa Lư. Tuy nhiên, giá khởi điểm không đồng nghĩa với số tiền thực tế thu được. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào mức trả giá của người tham gia và diễn biến cạnh tranh tại cuộc đấu giá.

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Một góc khu đất. Ảnh: Bùi Tuấn.

Cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng đối với từng lô đất, phương thức trả giá lên. Người tham gia nộp phiếu trả giá trong thời hạn quy định. Phiếu được niêm phong và đưa vào thùng phiếu; giá trả được công bố tại buổi công bố kết quả.

Theo phương án, tiền đặt trước bằng 40% giá khởi điểm. Thời gian phát hành hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá từ 8h ngày 2/11 đến 17h ngày 16/11/2026. Người có nhu cầu có thể mua, nộp hồ sơ tại các địa điểm được công bố, trong đó có trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình và Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Hoa Lư.

Buổi công bố giá dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 19/11/2026 tại phòng Diamond 1, Khách sạn Hoàng Sơn Peace, số 98 đường Trịnh Tú, phường Hoa Lư. Người tham gia được yêu cầu có mặt trước 30 phút để hoàn tất thủ tục.

Trước đây, khu đất này từng được đấu giá năm 2009 nhưng không triển khai do doanh nghiệp trúng đấu giá chưa nộp tiền, các hộ dân đã nhận lại tiền. Ngày 15/10/2026, UBND phường Hoa Lư ban hành quyết định hủy kết quả cũ để điều chỉnh quy hoạch, tổ chức đấu giá lại. Riêng lô LK09-23 được giữ nguyên kết quả đấu giá năm 2009 theo chỉ đạo của UBND tỉnh

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#Ninh Bình #Đấu giá đất #Bất động sản #Hoa Lư #Hạ tầng đô thị #Đấu giá đất vàng

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