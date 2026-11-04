The Emerald Boulevard – Thanh toán 5%, chủ động dòng vốn sở hữu căn hộ hạng A

Với mức thanh toán ban đầu 5%, The Emerald Boulevard thu hút sự chú ý trên thị trường bất động sản bằng giải pháp tài chính thiết thực, giúp khách hàng chủ động kế hoạch sở hữu căn hộ hạng A tại điểm đầu Quốc lộ 13.

Phương thức thanh toán đặc biệt chỉ 5% ký hợp đồng mua bán – Chủ động vốn, nhẹ bước sở hữu

Với phương thức thanh toán đặc biệt, khách hàng đóng 5% ban đầu và thêm 5% khi ký Hợp đồng mua bán (HĐMB), sau đó 0,5% mỗi tháng. Lịch thanh toán này giúp giảm số vốn cần chuẩn bị ban đầu, tạo thêm thời gian tích lũy và thu xếp nguồn tiền theo từng giai đoạn. Người mua nhờ đó có thể cân đối kế hoạch sở hữu căn hộ với nhu cầu chi tiêu hoặc hoạt động kinh doanh.

Chẳng hạn, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 59 m², đơn giá dự kiến 62,6 triệu đồng/m², có tổng giá trị khoảng 3,69 tỷ đồng (chưa gồm VAT và chưa áp dụng chiết khấu). Khách hàng thanh toán ban đầu khoảng 184,7 triệu đồng, tương đương 5%, và thêm khoản tương tự khi ký HĐMB. Các đợt 0,5% tiếp theo tương đương khoảng 18,5 triệu đồng mỗi đợt, xen kẽ các khoản thanh toán lớn hơn theo tiến độ.

Đáng chú ý, lịch thanh toán có những giai đoạn kéo dài bốn hoặc năm tháng liên tiếp ở mức 0,5% mỗi tháng. Với căn hộ trên, tổng khoản thanh toán tương ứng khoảng 73,9 triệu đồng và 92,3 triệu đồng. Những giai đoạn này giúp người mua cân đối chi trả từ thu nhập định kỳ, đồng thời tích lũy cho các đợt tiếp theo. Với khách hàng kinh doanh, phần vốn chưa đến hạn thanh toán có thể tiếp tục phục vụ hoạt động hiện tại, trong khi các mốc đóng tiền rõ ràng giúp chủ động sắp xếp nguồn thu.

The Emerald Boulevard nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Phương thức đàm phán thanh toán – Linh hoạt theo kế hoạch tài chính

Với khách hàng có nguồn thu theo chu kỳ kinh doanh hoặc cần thu xếp vốn từ tài sản khác, The Emerald Boulevard còn có phương thức đàm phán thanh toán với chủ đầu tư. Qua trao đổi, hai bên có thể thống nhất các mốc chi trả phù hợp với thời điểm nguồn vốn sẵn sàng, giúp kế hoạch sở hữu bám sát khả năng tài chính thực tế.

Phương thức này cho phép khách hàng chủ động đề xuất tiến độ phù hợp với kế hoạch của mình. Người mua an cư có thể cân đối các đợt thanh toán với khoản tích lũy và thu nhập dự kiến; nhà đầu tư thuận lợi hơn khi sắp xếp vốn mua căn hộ theo chu kỳ kinh doanh. Giá trị của việc đàm phán nằm ở khả năng thống nhất một lộ trình chi trả phù hợp với từng khách hàng.

Bài toán tài chính còn được tối ưu qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất, tích hợp Samsung SmartThings tại The Emerald Boulevard. Với hệ thiết bị từ Samsung, Bosch, Hafele, Grohe, Yale…, chủ nhân tiết giảm chi phí mua sắm và thời gian hoàn thiện sau bàn giao, thuận lợi đưa căn hộ vào sử dụng hoặc khai thác cho thuê.

Đón sóng hạ tầng, mở rộng dư địa tăng trưởng

Tọa lạc tại giao điểm Quốc lộ 13 – Vĩnh Phú 10, The Emerald Boulevard sở hữu hai mặt tiền ngay điểm đầu tuyến, nơi kết nối khu vực trung tâm với hành lang công nghiệp, thương mại hiện hữu. Vị thế này giúp dự án tiếp cận nhu cầu nhà ở từ người làm việc tại trung tâm, đội ngũ chuyên gia, quản lý và khách hàng kinh doanh dọc tuyến.

Lợi thế vị trí tiếp tục được nâng cao khi Quốc lộ 13 mở rộng lên quy mô 10–14 làn xe, kết hợp cầu cạn và đường song hành. Cùng với quy hoạch mở rộng Vĩnh Phú 10 lên 32 m, kết nối tới Vành đai 2, khu vực có thêm điều kiện phát triển giao thương, dịch vụ và thu hút dân cư. Đây là những yếu tố tạo nền tảng cho nhu cầu an cư và khai thác cho thuê tại điểm đầu tuyến.

The Emerald Boulevard sở hữu vị trí tại điểm đầu Quốc lộ 13, thuận lợi kết nối các trục giao thông trọng điểm.

Đáng chú ý, The Emerald Boulevard dự kiến bàn giao vào quý III/2028, cùng giai đoạn Quốc lộ 13 dự kiến hoàn thành mở rộng. Hai cột mốc này mở ra cơ hội để người mua nhận nhà khi kết nối khu vực được cải thiện, thuận lợi an cư hoặc khai thác cho thuê, đồng thời đón triển vọng gia tăng giá trị từ hạ tầng.

Cùng với lợi thế về hạ tầng, chất lượng căn hộ là yếu tố giúp dự án đáp ứng nhu cầu ở và duy trì sức hấp dẫn lâu dài. Theo định hướng căn hộ hạng A, The Emerald Boulevard ứng dụng mô hình “căn hộ thế hệ 3”, với toàn bộ không gian chính tiếp xúc trực tiếp với mặt thoáng tự nhiên, chú trọng ánh sáng và thông gió. Mỗi tầng chỉ bố trí 12 căn hộ, tỷ lệ khoảng 50 căn hộ trên mỗi thang máy; hệ thống thang cư dân tách riêng khu thương mại, bảo đảm sự thuận tiện và riêng tư trong sinh hoạt.

Phòng golf giả lập tầng 20, điểm nhấn tiện ích cao cấp tại The Emerald Boulevard.

Trung tâm thương mại khoảng 4.000 m² tại khối đế khai thác lợi thế hai mặt tiền để tiếp cận sức mua từ các khu dân cư lân cận, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm, dịch vụ tại chỗ. Trải nghiệm sống được mở rộng qua không gian nghỉ dưỡng tầng 4–5 với hồ bơi vô cực dài 30 m, jacuzzi, gym, yoga và khu vườn xanh kết nối hai tầng. Tầng 20 dành cho golf giả lập, cinema, lounge, thư viện và sky garden, tạo thêm sức hấp dẫn với nhóm khách thuê coi trọng tiện nghi và chất lượng nơi ở.

Sự tham gia của Central, Tung Feng, LJ-Group và GoLight trong xây dựng, cảnh quan, chiếu sáng, cùng vai trò tư vấn quản lý vận hành của CBRE, tiếp tục làm rõ chiều sâu đầu tư của dự án. Kết hợp nền tảng sản phẩm với tiến độ thanh toán linh hoạt, The Emerald Boulevard mở thêm cơ hội sở hữu căn hộ hạng A tại điểm đầu Quốc lộ 13, đón triển vọng phát triển của khu vực khi hạ tầng từng bước hoàn thiện.