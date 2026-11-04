Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

The Emerald Boulevard – Thanh toán 5%, chủ động dòng vốn sở hữu căn hộ hạng A

P.V

Với mức thanh toán ban đầu 5%, The Emerald Boulevard thu hút sự chú ý trên thị trường bất động sản bằng giải pháp tài chính thiết thực, giúp khách hàng chủ động kế hoạch sở hữu căn hộ hạng A tại điểm đầu Quốc lộ 13.

Phương thức thanh toán đặc biệt chỉ 5% ký hợp đồng mua bán – Chủ động vốn, nhẹ bước sở hữu

Với phương thức thanh toán đặc biệt, khách hàng đóng 5% ban đầu và thêm 5% khi ký Hợp đồng mua bán (HĐMB), sau đó 0,5% mỗi tháng. Lịch thanh toán này giúp giảm số vốn cần chuẩn bị ban đầu, tạo thêm thời gian tích lũy và thu xếp nguồn tiền theo từng giai đoạn. Người mua nhờ đó có thể cân đối kế hoạch sở hữu căn hộ với nhu cầu chi tiêu hoặc hoạt động kinh doanh.

Chẳng hạn, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 59 m², đơn giá dự kiến 62,6 triệu đồng/m², có tổng giá trị khoảng 3,69 tỷ đồng (chưa gồm VAT và chưa áp dụng chiết khấu). Khách hàng thanh toán ban đầu khoảng 184,7 triệu đồng, tương đương 5%, và thêm khoản tương tự khi ký HĐMB. Các đợt 0,5% tiếp theo tương đương khoảng 18,5 triệu đồng mỗi đợt, xen kẽ các khoản thanh toán lớn hơn theo tiến độ.

Đáng chú ý, lịch thanh toán có những giai đoạn kéo dài bốn hoặc năm tháng liên tiếp ở mức 0,5% mỗi tháng. Với căn hộ trên, tổng khoản thanh toán tương ứng khoảng 73,9 triệu đồng và 92,3 triệu đồng. Những giai đoạn này giúp người mua cân đối chi trả từ thu nhập định kỳ, đồng thời tích lũy cho các đợt tiếp theo. Với khách hàng kinh doanh, phần vốn chưa đến hạn thanh toán có thể tiếp tục phục vụ hoạt động hiện tại, trong khi các mốc đóng tiền rõ ràng giúp chủ động sắp xếp nguồn thu.

The Emerald Boulevard nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Phương thức đàm phán thanh toán – Linh hoạt theo kế hoạch tài chính

Với khách hàng có nguồn thu theo chu kỳ kinh doanh hoặc cần thu xếp vốn từ tài sản khác, The Emerald Boulevard còn có phương thức đàm phán thanh toán với chủ đầu tư. Qua trao đổi, hai bên có thể thống nhất các mốc chi trả phù hợp với thời điểm nguồn vốn sẵn sàng, giúp kế hoạch sở hữu bám sát khả năng tài chính thực tế.

Phương thức này cho phép khách hàng chủ động đề xuất tiến độ phù hợp với kế hoạch của mình. Người mua an cư có thể cân đối các đợt thanh toán với khoản tích lũy và thu nhập dự kiến; nhà đầu tư thuận lợi hơn khi sắp xếp vốn mua căn hộ theo chu kỳ kinh doanh. Giá trị của việc đàm phán nằm ở khả năng thống nhất một lộ trình chi trả phù hợp với từng khách hàng.

Bài toán tài chính còn được tối ưu qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất, tích hợp Samsung SmartThings tại The Emerald Boulevard. Với hệ thiết bị từ Samsung, Bosch, Hafele, Grohe, Yale…, chủ nhân tiết giảm chi phí mua sắm và thời gian hoàn thiện sau bàn giao, thuận lợi đưa căn hộ vào sử dụng hoặc khai thác cho thuê.

Đón sóng hạ tầng, mở rộng dư địa tăng trưởng

Tọa lạc tại giao điểm Quốc lộ 13 – Vĩnh Phú 10, The Emerald Boulevard sở hữu hai mặt tiền ngay điểm đầu tuyến, nơi kết nối khu vực trung tâm với hành lang công nghiệp, thương mại hiện hữu. Vị thế này giúp dự án tiếp cận nhu cầu nhà ở từ người làm việc tại trung tâm, đội ngũ chuyên gia, quản lý và khách hàng kinh doanh dọc tuyến.

Lợi thế vị trí tiếp tục được nâng cao khi Quốc lộ 13 mở rộng lên quy mô 10–14 làn xe, kết hợp cầu cạn và đường song hành. Cùng với quy hoạch mở rộng Vĩnh Phú 10 lên 32 m, kết nối tới Vành đai 2, khu vực có thêm điều kiện phát triển giao thương, dịch vụ và thu hút dân cư. Đây là những yếu tố tạo nền tảng cho nhu cầu an cư và khai thác cho thuê tại điểm đầu tuyến.

The Emerald Boulevard sở hữu vị trí tại điểm đầu Quốc lộ 13, thuận lợi kết nối các trục giao thông trọng điểm.

Đáng chú ý, The Emerald Boulevard dự kiến bàn giao vào quý III/2028, cùng giai đoạn Quốc lộ 13 dự kiến hoàn thành mở rộng. Hai cột mốc này mở ra cơ hội để người mua nhận nhà khi kết nối khu vực được cải thiện, thuận lợi an cư hoặc khai thác cho thuê, đồng thời đón triển vọng gia tăng giá trị từ hạ tầng.

Cùng với lợi thế về hạ tầng, chất lượng căn hộ là yếu tố giúp dự án đáp ứng nhu cầu ở và duy trì sức hấp dẫn lâu dài. Theo định hướng căn hộ hạng A, The Emerald Boulevard ứng dụng mô hình “căn hộ thế hệ 3”, với toàn bộ không gian chính tiếp xúc trực tiếp với mặt thoáng tự nhiên, chú trọng ánh sáng và thông gió. Mỗi tầng chỉ bố trí 12 căn hộ, tỷ lệ khoảng 50 căn hộ trên mỗi thang máy; hệ thống thang cư dân tách riêng khu thương mại, bảo đảm sự thuận tiện và riêng tư trong sinh hoạt.

Phòng golf giả lập tầng 20, điểm nhấn tiện ích cao cấp tại The Emerald Boulevard.

Trung tâm thương mại khoảng 4.000 m² tại khối đế khai thác lợi thế hai mặt tiền để tiếp cận sức mua từ các khu dân cư lân cận, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm, dịch vụ tại chỗ. Trải nghiệm sống được mở rộng qua không gian nghỉ dưỡng tầng 4–5 với hồ bơi vô cực dài 30 m, jacuzzi, gym, yoga và khu vườn xanh kết nối hai tầng. Tầng 20 dành cho golf giả lập, cinema, lounge, thư viện và sky garden, tạo thêm sức hấp dẫn với nhóm khách thuê coi trọng tiện nghi và chất lượng nơi ở.

Sự tham gia của Central, Tung Feng, LJ-Group và GoLight trong xây dựng, cảnh quan, chiếu sáng, cùng vai trò tư vấn quản lý vận hành của CBRE, tiếp tục làm rõ chiều sâu đầu tư của dự án. Kết hợp nền tảng sản phẩm với tiến độ thanh toán linh hoạt, The Emerald Boulevard mở thêm cơ hội sở hữu căn hộ hạng A tại điểm đầu Quốc lộ 13, đón triển vọng phát triển của khu vực khi hạ tầng từng bước hoàn thiện.

#The Emerald Boulevard #Căn hộ cao cấp #Thanh toán bất động sản #Quốc lộ 13 #Hạ tầng giao thông

Cùng chuyên mục

Nhà 3 tầng mang dáng dấp phố xưa với mái ngói đỏ và cửa vòm

Nhà 3 tầng mang dáng dấp phố xưa với mái ngói đỏ và cửa vòm

TPO - Giữa không gian đô thị hiện đại của TP.HCM, ngôi nhà ba tầng gợi nhắc kiến trúc phố xưa qua mái ngói đỏ, cửa vòm, lam gỗ và sân lát gạch tàu. Những vật liệu quen thuộc được kết hợp với cách tổ chức không gian thông thoáng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đương đại.

'Treo' sổ hồng cư dân, chủ đầu tư có bị cấm làm dự án mới?

'Treo' sổ hồng cư dân, chủ đầu tư có bị cấm làm dự án mới?

TPO - Chuyên gia đề xuất không giao dự án mới đối với những chủ đầu tư "chây ì", chậm làm thủ tục để cơ quan nhà nước cấp sổ hồng cho người dân là chế tài cần thiết để nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp, song phải phân định rõ nguyên nhân chậm cấp sổ, tránh đẩy rủi ro về phía người dân.

Emeralda Resort Tam Cốc giành Giải Vàng ‘VMARK Hospitality · F&B Excellence Award 2026’

Emeralda Resort Tam Cốc giành Giải Vàng ‘VMARK Hospitality · F&B Excellence Award 2026’

Tựa như một biệt phủ vương giả ẩn mình giữa non nước Ninh Bình, Emeralda Resort Tam Cốc đã ghi dấu ấn với Giải Vàng (Gold Award) tại VMARK Hospitality · F&B Excellence Award 2026. Lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống Bắc Bộ, dự án mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa và di sản, đồng thời khẳng định giá trị của sự giao thoa giữa bản sắc địa phương, thiên nhiên và tiêu chuẩn nghỉ dưỡng đương đại.

Lý giải sức hút của tổ hợp căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng

Lý giải sức hút của tổ hợp căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng

Những dự án nằm giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, sở hữu vị trí đắc địa bên dòng sông biểu tượng của Đà Nẵng. Với tầm nhìn khoáng đạt cùng khả năng kết nối thuận tiện tới khu vực trung tâm tạo nên lợi thế khác biệt, góp phần gia tăng sức hút của dự án trên thị trường căn hộ cao cấp tại thành phố biển.

Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tăng tốc thi công, hiện thực hóa chuẩn sống 'làm việc trung tâm, an cư bên biển'

Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tăng tốc thi công, hiện thực hóa chuẩn sống 'làm việc trung tâm, an cư bên biển'

Việc tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ thi công đồng loạt từ ngày 30/10 không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển hướng biển của TP.HCM, mà còn đặt nền móng giải quyết bài toán an cư thế hệ mới. Tại “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên thuộc Vinhomes Green Paradise, khoảng cách giữa sự nghiệp tại trung tâm và chốn trở về bên thiên nhiên rừng - biển đang dần được xóa nhòa.

Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

Địa ốc 24H: Chấp thuận đầu tư KĐT đa mục tiêu gần 100.000 tỷ đồng; có nên cấm 'lướt sóng' nhà trên giấy?

TPO - Khu chung cư vạn dân HH Linh Đàm mong được an cư tại chỗ; Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư KĐT đa mục tiêu gần 100.000 tỷ đồng; Không thể cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; Cần Thơ xây nhà hát 1.000 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 3/11.

Cần Thơ xây nhà hát 1.000 tỷ đồng

Cần Thơ xây nhà hát 1.000 tỷ đồng

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thống nhất chủ trương về phương án ý tưởng kiến trúc Nhà hát thành phố tại khu vực Cái Khế, quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, phấn đấu khánh thành vào tháng 12/2027.

The Theodore Hanoi: Không gian tổ chức tiệc cưới sang trọng trong lòng di sản

The Theodore Hanoi: Không gian tổ chức tiệc cưới sang trọng trong lòng di sản

Không gian có bản sắc, ẩm thực tinh tế và dịch vụ cá nhân hóa tạo nên dấu ấn cho một hôn lễ sang trọng. Bên Hồ Hoàn Kiếm, The Theodore Hanoi kết nối những trải nghiệm ấy trong khung cảnh di sản Hà Nội, dành cho các cặp đôi mong muốn một ngày cưới thanh lịch, riêng tư và đậm chất cá nhân.

Hạ tầng Tây Hồ Tây chuyển mình, gia tăng sức hút cho Hanoi Signature by Swiss-Belhotel

Hạ tầng Tây Hồ Tây chuyển mình, gia tăng sức hút cho Hanoi Signature by Swiss-Belhotel

Hàng nghìn tỷ đồng đầu tư hạ tầng, sự hiện diện ngày càng rõ nét của các thương hiệu quốc tế cùng làn sóng phát triển bất động sản hạng sang đang tạo nên những chuyển động mạnh mẽ tại khu vực Tây Hồ Tây. Trong bức tranh đô thị không ngừng thăng hạng ấy, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel tại số 06 Nguyễn Văn Huyên sở hữu vị trí đắc địa, đón nhận những giá trị cộng hưởng từ sự hoàn thiện hạ tầng giao thông, thương mại và hệ sinh thái tiện ích cao cấp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe