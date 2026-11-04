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Nhà 3 tầng mang dáng dấp phố xưa với mái ngói đỏ và cửa vòm

Thúy Hiền

TPO - Giữa không gian đô thị hiện đại của TP.HCM, ngôi nhà ba tầng gợi nhắc kiến trúc phố xưa qua mái ngói đỏ, cửa vòm, lam gỗ và sân lát gạch tàu. Những vật liệu quen thuộc được kết hợp với cách tổ chức không gian thông thoáng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đương đại.

Ngôi nhà được thiết kế với tinh thần hoài cổ, lấy cảm hứng từ những chi tiết kiến trúc và vật liệu từng xuất hiện phổ biến trong các ngôi nhà Việt Nam.

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Điểm nhấn dễ nhận thấy là hệ mái ngói đỏ, kết hợp những ô cửa vòm và lam gỗ. Các chi tiết này tạo nên dáng vẻ gần gũi, gợi nhớ hình ảnh những ngôi nhà phố trước đây, đồng thời mang đến nét riêng cho công trình giữa bối cảnh đô thị hiện đại.

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Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện ở khu vực sân lát gạch tàu đỏ. Màu sắc và bề mặt của gạch nung tạo cảm giác ấm áp, đồng thời kết nối với hệ mái ngói và những chi tiết gỗ trong tổng thể kiến trúc.

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Bên trong, ngôi nhà được tổ chức với hành lang thông tầng, tạo điều kiện để ánh sáng tự nhiên và không khí lưu chuyển giữa ba tầng. Giải pháp này góp phần giảm cảm giác khép kín thường gặp ở nhà phố, đồng thời tăng sự kết nối giữa các khu vực sinh hoạt.

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Sự thông thoáng cũng giúp cân bằng cảm giác của không gian sử dụng nhiều vật liệu có màu sắc ấm và bề mặt thô mộc.

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Bảng vật liệu của công trình gồm gạch nung, gỗ tự nhiên và bê tông mài. Nếu gạch và gỗ gợi nhắc những chất liệu quen thuộc trong kiến trúc truyền thống, bê tông mài mang đến sắc thái hiện đại, tạo sự tương phản vừa phải trong thiết kế.

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Thay vì tái hiện nguyên vẹn một ngôi nhà cổ, công trình lựa chọn những đặc trưng dễ nhận biết của kiến trúc xưa để đưa vào không gian sống mới. Mái ngói, cửa vòm hay sân gạch không chỉ đóng vai trò trang trí mà còn góp phần định hình cảm giác gần gũi, ấm cúng cho ngôi nhà.

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Với ba tầng được kết nối bằng khoảng thông tầng, thiết kế kết hợp hình thức kiến trúc hoài cổ với yêu cầu về ánh sáng và thông gió của nhà ở hiện đại. Công trình cho thấy những vật liệu và chi tiết quen thuộc vẫn có thể hiện diện trong đời sống hôm nay mà không làm mất đi sự tiện nghi cần thiết.

Hinzstudio
#nhà phố TP.HCM #kiến trúc phố xưa #mái ngói đỏ #cửa vòm #sân gạch tàu #nhà thông tầng

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