Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bố mẹ Mr Pips bị đề nghị mỗi người 6 - 7 năm tù, người yêu bị đề nghị 9 - 10 năm tù

Hoàng An

TPO - Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bố mẹ của Mr Pips là bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu mỗi người mức án từ 6 – 7 năm tù; còn người yêu của Mr Pips là bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bị đề nghị phạt 9 – 10 năm tù.

Vợ cũ của Mr Hunter bị đề nghị án tới 11 năm tù

Sáng 4/11, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips Phó Đức Nam) mức án từ 9 - 10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Cùng tội bố, mẹ của Mr Pips là bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cùng bị đề nghị mỗi người 6 - 7 năm tù; trong khi, bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) bị đề nghị từ 10 - 11 năm tù.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị truy tố với cáo buộc rửa tiền khoảng 384 tỷ đồng cho Mr Pips. Trước cáo buộc này, trả lời xét hỏi bị cáo Tâm bày tỏ băn khoăn và đề nghị Tòa xem xét lại bởi toàn bộ tài sản đều là của Nam, bị cáo không có quyền quyết định.

Tâm khai, quen và yêu Nam từ 2027 đến nay. Dù giữ nhiều tiền, tài sản nhưng cô không "sơ múi", chiếm làm của riêng.

Theo Nguyễn Thanh Tâm, khi bị án Bùi Trung Đức bị khởi tố, cô đã không tìm hiểu kỹ liệu người tình của mình có liên đới hay không. Lúc đó, bị cáo chỉ nghĩ được Mr Pips là người giỏi, số tiền có được là xứng đáng.

Bị cáo Phó Đức Thắng (bố của Mr Pips) trả lời xét hỏi cũng thừa nhận Viện kiểm sát kết tội là đúng. Bị cáo cho hay, không hề biết con trai phạm tội cho đến khi bị bắt.

Dù nhiều lần được Nam đưa tiền cho mua bất động sản nhưng ông Thắng cho rằng “đây là việc bình thường”, bởi thời điểm đó con chưa lập gia đình.

Trong vụ án, ông Thắng bị quy kết rửa tiền hàng gần trăm tỷ đồng, bằng cách mua bất động sản. Khi con bị bắt, ông đem tiền vàng nhờ người thân cất giữ nhằm “tẩu tán”.

Đáng chú ý, khi “chạy” kết luận tâm thần cho Nam, ông Phó Đức Thắng bị cựu cán bộ công an chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

thanh-tam-mr-pips.png
Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (người yêu của Mr Pips) đứng trên bục trả lời xét hỏi.

Mẹ Mr Pips nhiều lần nhắc đến bệnh tật của con

Trong khi, bà Lê Thị Liễu (mẹ của Mr Pips) bị cáo buộc cùng chồng “tẩu tán” tài sản.

Tại tòa, bà Liễu nhiều lần nhắc đến bệnh tật của con. Bà cho biết, năm 2013, Nam được phát hiện, chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và điều trị tại Singapore. Sau đó, vợ chồng bà đưa Nam về Việt Nam thăm khám tại nhiều bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

“Các bác sĩ đều chẩn đoán con trai mắc chứng rối loạn lưỡng cực”, bà Liễu cho rằng suốt 13 năm qua, tình trạng sức khỏe của Nam liên tục biến đổi, có những giai đoạn trầm và hưng phấn khác nhau. Gia đình đã hơn 10 lần gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần cho Nam tới cơ quan tố tụng nhưng không được thực hiện.

Chủ tọa hỏi mục đích giám định tâm thần làm gì? Bà Lê Thị Liễu trả lời, với tư cách là một bác sĩ, bà nhận thấy khả năng nhận thức của con trai có những biểu hiện bất thường cần được đánh giá đầy đủ. Câu trả lời của bà Liễu bị Chủ tọa phản bác với các lập luận và câu hỏi ngược lại, bị hại ngồi phía dưới nghe xong vỗ tay tán thành.

Bị cáo Ngô Thị Thêu được Viện Kiểm sát đánh giá biết hoạt động phạm tội của chồng và Phó Đức Nam nhưng vẫn “can thiệp” bằng cách giới thiệu người thân vào làm việc.

Khi biết Công an quận Cầu Giấy điều tra, có thể bắt giữ, khám xét nhiều văn phòng, bị cáo Thêu bàn bạc với đồng phạm lên kế hoạch trốn khỏi Việt Nam.

Quá trình điều tra, Viện Kiểm sát ghi nhận Thêu nộp hơn 18 tỷ đồng nhưng tại tòa, cả Thêu và Lê Khắc Ngọ đều kiến nghị được trả lại khoản tiền này và 2 căn chung cư để nuôi con. Bị cáo Ngọ bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt tù chung thân tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 10 – 11 năm tù tội “Rửa tiền”. Tổng hợp chung, bị cáo bị đề nghị mức án là chung thân.

Xem thêm

#Nguyễn Thanh Tâm #Mr Pips #Người yêu Mr Pips #Người tình của Mr Pips

Cùng chuyên mục

Vụ Mr Pips: Các bị cáo khiến nhiều gia đình khánh kiệt, tan vỡ, thậm chí nghĩ đến việc tự tử

Vụ Mr Pips: Các bị cáo khiến nhiều gia đình khánh kiệt, tan vỡ, thậm chí nghĩ đến việc tự tử

TPO - Nêu quan điểm luận tội đối với Mr Pips và nhóm đồng phạm, đại diện Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khánh kiệt, nợ nần, hôn nhân tan vỡ, thậm chí có bị hại từng nghĩ đến việc tự tử.

Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước cũ Huỳnh Anh Minh

Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước cũ Huỳnh Anh Minh

TPO - Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Hoàng Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước và ông Nguyễn Công Thuận, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước, để điều tra về cùng hành vi vi phạm trong quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ.

Cảnh sát dầm mưa suốt đêm truy bắt phạm nhân cuối cùng trong vụ trốn Trại giam A2

Cảnh sát dầm mưa suốt đêm truy bắt phạm nhân cuối cùng trong vụ trốn Trại giam A2

TPO - Giữa đêm tối và mưa lớn, lực lượng chức năng tiếp tục vây ráp truy tìm Hồ Văn Tình, phạm nhân đang trốn khỏi Trại giam A2. Trên hệ thống loa phát thanh, UBND xã Bắc Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) liên tục phát thông báo, cảnh báo đối tượng có khả năng đang lẩn trốn trong khu dân cư hoặc khu vực rừng keo giáp ranh với thôn Suối Thơm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe