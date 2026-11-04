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Pháp luật

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Mr Pips xin lỗi cha mẹ, xin cho một người ra ngoài để lo cho hai người ở trong

Hoàng An

TPO - Trình bày sau phần nêu quan điểm luận tội của Viện Kiểm sát, Mr Pips cho biết hiện cả 3 người trong gia đình đều vướng vòng lao lý, bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành tới bố mẹ vì đã lôi kéo họ vào vụ án, đồng thời mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai người.

Xin cho bố hoặc mẹ được ở ngoài

Sáng 4/11, sau khi Viện Kiểm sát kết thúc phần công bố nội dung luận tội và đề nghị mức án, HĐXX cho phép các bị cáo cùng luật sư bào chữa.

Trình bày đầu tiên, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) gửi lời xin lỗi tới các bị hại vì những sai lầm gây ra. Bị cáo bày tỏ chấp nhận hình phạt và không có ý kiến gì khác. “Có làm thì bị cáo chịu”, Mr Pips nói.

Mr Pips cho biết hiện cả 3 người trong gia đình đều vướng vòng lao lý, bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành tới bố mẹ vì đã lôi kéo họ vào vụ án, đồng thời mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai người.

“Bị cáo xin tòa tha cho 1 người, để 1 người ra ngoài còn lo cho 2 người ở trong”, Phó Đức Nam bày tỏ.

Ngoài bố mẹ, Mr Pips không xin giảm nhẹ cho người tình và những người có quan hệ họ hàng. Trong vụ án, Nguyễn Thanh Tâm (người yêu Mr Pips) bị cáo buộc rửa tiền hơn 300 tỷ đồng. Bị cáo Tâm khai tại tòa sau nhiều năm yêu đương, bị cáo chỉ miệt mài giữ hàng trăm tỷ đồng cho Nam mà không chiếm một đồng nào làm của riêng.

Trong khi, nhiều anh em trong họ của Mr Pips gồm, bị cáo Phó Đức Tuấn (anh họ), Nguyễn Thị Thúy (mợ của Mr Pips) cũng bị cáo buộc “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” hoặc “trốn thuế, rửa tiền”.

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Mr Pips.

Luật sư đề nghị cần tách bạch tài sản của Mr Pips

Bào chữa cho Mr Pips, các luật sư nêu quan điểm thân chủ vẫn bị bệnh, đề nghị Tòa xem xét. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị HĐXX cần “tách bạch” giữa tài sản trước khi phạm tội và sau khi phạm tội có được là bao nhiêu để giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, tự trình bày về tình trạng sức khỏe, Mr Píp cũng khai mắc chứng rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, khi đang học tại Singapore. Thời điểm đó, bạn bè thường trêu chọc Nam học nhiều đến mức giống người bị điên. Sau đó, bị cáo phải bỏ học, về Việt Nam rồi mới tiếp tục việc học.

Nam cho biết căn bệnh khiến cảm xúc thay đổi thất thường, lúc buồn chán, tuyệt vọng, khi lại hưng phấn quá mức.

Theo lời khai, trong những giai đoạn buồn chán, dù có nhiều tiền bạc, bị cáo vẫn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, thậm chí từng xuất hiện ý nghĩ tự tử. Ngược lại, khi hưng phấn, Nam thừa nhận bản thân có thể bất chấp khó khăn và lương tâm, sẵn sàng thực hiện những việc gây hệ lụy cho xã hội.

Những lời khai về bệnh tâm thần của Phó Đức Nam thu hút sự chú ý tại phiên tòa, bởi bị cáo bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 900 vụ, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.

Mẹ của Nam cũng nhiều lần nhắc đến bệnh của con, có 9 đơn kiến nghị gửi cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để giám định tâm thần cho con nhưng không nhận được câu trả lời.

Luận tội trước đó, Viện Kiểm sát xác định Mr Pips là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất trong đường dây lừa đảo.

Theo cơ quan công tố, Nam cùng các đồng phạm đã xây dựng một hệ thống nhân sự chuyên nghiệp, tổ chức thành nhiều tầng lớp, cấp bậc để thực hiện hành vi phạm tội. Đường dây thiết lập khoảng 40 văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, TP HCM và Campuchia, với hơn 1.700 nhân viên. Nam cùng đồng phạm còn tổ chức xây dựng 36 trang web liên kết với các ứng dụng giao dịch MT4, MT5. Những trang web này sử dụng tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế để dễ lừa bị hại nạp tiền.

Theo luận tội, Nam đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để thực hiện các giao dịch, mua tài sản và tiền điện tử. Tổng số tiền được Viện Kiểm sát xác định liên quan đến hành vi rửa tiền của Nam là khoảng 561 tỷ đồng.

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#Mr Pips #Phó Đức Nam #Lừa đảo #Mr Pips xin lỗi cha mẹ

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