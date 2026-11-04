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Bộ Công an thông tin về vụ án lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến 113 người nước ngoài

Luân Dũng

TPO - Thông tin về vụ án lừa đảo xuyên quốc gia, xảy ra ở Thanh Hóa, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đến nay đã khởi tố, bắt giam 94 bị can, gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam.

Trưa 4/10, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an trao đổi với phóng viên về vụ án lừa đảo xuyên quốc gia, xảy ra ở Thanh Hóa, liên quan đến 113 người nước ngoài (có quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia, Myanmar).

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về hành vi: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

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Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trao đổi với phóng viên. Ảnh: PV

Theo ông Toản, đến nay đã khởi tố, bắt giam 94 bị can (tăng 5 bị can so với thời điểm công bố vào tháng 10), gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam.

Trong các đối tượng này có 5 đối tượng bị khởi tố cả hai tội danh; 1 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng còn lại ngoài 94 bị can, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ loại tội phạm này đang diễn biến phức tạp, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Bộ Công an đã nhận diện sớm và chỉ đạo các đơn vị tập trung đấu tranh với loại tội phạm này.

Cảnh giác với những lời kêu gọi, chào mời

Nêu quan điểm xử lý của Bộ Công an, Thiếu tướng khẳng định, Bộ kiên quyết xử lý, mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật

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Thiết bị trong phòng làm việc của băng nhóm lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an

“Bộ Công an tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, nhưng quan điểm rất rõ ràng, nhất quán là không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm xuyên quốc gia”, ông Toản nhấn mạnh.

Từ vụ án này, Bộ Công an khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Trong đó, người dân cần hết sức cảnh giác với những hoạt động bất thường như khi tham gia mà không rõ danh tính của người tham gia trên không gian mạng; khi có những lời kêu gọi, chào mời đầu tư kinh doanh với lãi suất cao bất thường, thu lợi cao bất thường thì cần kiểm tra, đối chiếu thông tin thật kỹ lưỡng.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin, cho thuê, cho mượn, hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, người dân cần thông tin, thông báo ngay cho lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý kịp thời.

Ngày 25/10, Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 88 người nước ngoài và một người Việt Nam, với cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, hoạt động tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Các bị can bị điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép", theo Điều 290 và 348 Bộ luật Hình sự.

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#lừa đảo xuyên quốc gia #94 bị can #Bộ Công an #Thanh Hóa #lừa đảo trực tuyến #tội phạm mạng #Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản

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