Đức Trọng được định hướng thành trung tâm hành chính mới của Lâm Đồng, vì sao?

TPO - Với gần 149km² diện tích, sân bay Liên Khương cùng lợi thế kết nối giao thông, Đức Trọng được đề xuất lên phường và định hướng trở thành trung tâm hành chính mới của Lâm Đồng, mở ra cơ hội phát triển đô thị, công nghiệp và logistics.

Vì sao chọn Đức Trọng?

Sau khi hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, không gian phát triển của tỉnh Lâm Đồng mới trải dài từ Tây Nguyên xuống duyên hải Nam Trung Bộ. Việc bố trí trung tâm hành chính - chính trị phù hợp với quy mô địa bàn mới trở thành một trong những vấn đề được quan tâm. Trong bối cảnh đó, Đức Trọng nổi lên với lợi thế về vị trí địa lý, kết nối giao thông và khả năng phát triển không gian đô thị.

Khu vực Đức Trọng có lợi thế về địa hình tương đối bằng phẳng, quỹ đất phát triển đô thị và khả năng mở rộng hạ tầng.

Ngày 19/5/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2216/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng đến năm 2050. Một trong những mục tiêu quan trọng là định hướng xây dựng địa phương này thành trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh, kết hợp phát triển đô thị thông minh, xanh và bền vững.

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch rộng 14.877,79ha, tương đương gần 148,8km². Phía Đông xã giáp Tà Năng, phía Tây giáp Ninh Gia, phía Nam giáp Tà Hine và phía Bắc giáp các xã Tân Hội, Hiệp Thạnh, Đơn Dương.

Khác với Đà Lạt có địa hình đồi núi và nhiều không gian cần bảo tồn cảnh quan, khu vực Đức Trọng có lợi thế về địa hình tương đối bằng phẳng, quỹ đất phát triển đô thị và khả năng mở rộng hạ tầng.

Đáng chú ý, Đức Trọng nằm trên các trục giao thông quan trọng như quốc lộ 20, quốc lộ 27, quốc lộ 28B và tuyến Liên Khương - Prenn; đồng thời kết nối với hệ thống cao tốc Dầu Giây - Liên Khương theo quy hoạch. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạo lợi thế kết nối bằng đường hàng không, phục vụ phát triển thương mại, du lịch, vận tải và thu hút đầu tư.

'Một lõi Đức Trọng - Hai cánh cộng sinh Tân Hội và Ninh Gia'

Đầu tháng 10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp thẩm định quy hoạch chung xã Đức Trọng đến năm 2050.

Theo phương án được trình bày tại cuộc họp, khu vực dự kiến hình thành trung tâm hành chính - chính trị mới có tổng diện tích khoảng 8.200ha, trải rộng trên địa bàn ba xã Đức Trọng, Tân Hội và Ninh Gia. Trong đó, phần diện tích thuộc xã Đức Trọng khoảng 2.800ha, với khu vực trung tâm lõi khoảng 300ha. Không gian phát triển được tổ chức theo mô hình "Một lõi Đức Trọng - Hai cánh cộng sinh Tân Hội và Ninh Gia".

Lâm Đồng định hướng Đức Trọng trở thành đô thị hành chính, đô thị sân bay, trung tâm logistics và không gian chiến lược.

Theo định hướng này, khu vực lõi Đức Trọng sẽ tập trung các chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ và công trình công cộng. Phía Nam phát triển đô thị sân bay, logistics; khu vực Phú Hội phát triển công nghiệp sạch, đổi mới sáng tạo và không gian sinh thái nông thôn.

Như vậy, quy hoạch không chỉ đặt mục tiêu xây dựng một khu hành chính tập trung mà còn hướng tới hình thành vùng đô thị có nhiều chức năng kinh tế, kết nối với các địa phương lân cận. Cùng với đó, một số chỉ tiêu đáng chú ý là đến năm 2030, Đức Trọng phấn đấu cơ bản đáp ứng tiêu chí đô thị loại III, hướng tới phát triển theo tiêu chí đô thị loại II vào năm 2050.

Về dân số, năm 2025 Đức Trọng có khoảng 88.998 người. Quy mô dân số dự báo tăng lên 98.001 người vào năm 2030 và khoảng 160.587 người vào năm 2050. Với mức tăng dự báo này, địa phương phải chuẩn bị không gian cho các khu dân cư, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường học, cơ sở y tế và những công trình phục vụ cộng đồng.

Các đơn vị cần làm rõ chỉ tiêu sử dụng đất, đặc biệt là mức độ phù hợp với định hướng hình thành trung tâm hành chính đô thị tập trung; tính toán lại quy mô các trục đường lớn, giải pháp xử lý ngập lụt, bố trí hệ thống điện và rà soát các tuyến điện cao thế. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu.

Cơ hội đầu tư từ sân bay, logistics đến công nghiệp chế biến

Một trong những cơ hội phát triển đáng chú ý của Đức Trọng là mô hình đô thị sân bay gắn với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Sau hơn 5 tháng tạm đóng cửa để sửa chữa và nâng cấp, sân bay Liên Khương được nâng cấp lên cấp 4E, kết hợp phát triển cảng cạn ICD Đức Trọng và trung tâm logistics. Khi các công trình này được đầu tư đồng bộ, Đức Trọng có thể hình thành chuỗi dịch vụ vận tải, kho bãi, phân phối hàng hóa, bảo quản nông sản và các hoạt động hỗ trợ hàng không.

Sân bay Liên Khương đón khoảng 2,5 triệu khách mỗi năm.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, nơi có thế mạnh về rau, hoa, cà phê và nhiều sản phẩm nông nghiệp giá trị cao, phát triển logistics có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực bảo quản và kết nối thị trường. Cùng với đó, khu vực Phú Hội - Đức Trọng được định hướng phát triển công nghiệp sạch, đổi mới sáng tạo và các hoạt động chế biến.

Theo quy hoạch đến năm 2050, Đức Trọng còn được định hướng hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đổi mới công nghệ, tập trung vào công nghệ sinh học, chế biến sâu nông sản, dược liệu và mỹ phẩm. Đây là cơ sở để địa phương nghiên cứu thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông sản, công nghệ bảo quản, sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị đưa sân bay Liên Khương hoạt động trở lại sáng 19/8, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc khôi phục các đường bay không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và logistics.

Theo ông Mười, trong 5-10 năm tới, tỉnh sẽ tập trung nâng cấp hạ tầng hàng không, tăng cường kết nối sân bay với các cực tăng trưởng, trong đó có Đức Trọng, đồng thời phát triển logistics hàng không gắn với chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.