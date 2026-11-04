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Lạng Sơn động thổ xây cầu hơn 157 tỷ bắc qua sông Kỳ Cùng

Anh Trọng

TPO - Sáng 4/11, tỉnh Lạng Sơn tổ chức động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Nam bắc qua sông Kỳ Cùng. Công trình được kỳ vọng mở thêm hướng kết nối giao thông giữa hai bờ sông Kỳ Cùng tại trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

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Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và đại diện các sở ngành làm lễ động thổ cầu Cửa Nam.

Tham gia lễ động thổ có ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Quân, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban ngành tỉnh Lạng Sơn.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn (chủ đầu tư) cho biết: Cầu Cửa Nam được xây dựng trên địa bàn hai phường Lương Văn Tri và Đông Kinh. Điểm đầu tuyến giao với đường Hùng Vương, thuộc phường Lương Văn Tri; điểm cuối kết nối khu vực ngã ba đường Nguyễn Du và Nguyễn Đình Chiểu, thuộc phường Đông Kinh.

Theo thiết kế, toàn tuyến dài khoảng 286 m, bao gồm phần cầu và đường dẫn; cầu rộng 17m. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị loại đường phố gom, tốc độ thiết kế 50 km/h. Tổng mức đầu tư dự án hơn 157 tỷ đồng.

Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, cầu Cửa Nam không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt mà còn góp phần cải thiện diện mạo đô thị, tăng tính liên kết không gian và bổ sung tiện ích hạ tầng cho khu vực hai bên sông.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, ông Học yêu cầu chủ đầu tư tập trung tổ chức thi công khẩn trương, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra. UBND hai phường Lương Văn Tri và Đông Kinh cần hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, không để vướng mắc mặt bằng trở thành nguyên nhân làm chậm quá trình thi công.

Các sở, ngành liên quan được yêu cầu tập trung giải quyết nhanh những thủ tục thuộc thẩm quyền, không để quy trình hành chính ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Hiện khu vực đô thị Lạng Sơn có 3 cây cầu bắc qua sông Kỳ Cùng gồm Kỳ Cùng, Đông Kinh, Thác Mạ. Khi hoàn thành, cầu Cửa Nam sẽ là cây cầu thứ tư kết nối hai bờ sông, góp phần bổ sung mạng lưới giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị.

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Vị trí xây cầu điểm đầu là đường Hùng Vương nối sang ngã ba đường Nguyễn Du - Nguyễn Đình Chiểu.
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Hướng xây dựng của cầu Cửa Nam qua sông Kỳ Cùng.
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Cầu Cửa Nam nằm cách cầu Đông Kinh gần 1 km.
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Hướng cầu nhìn từ phía phường Đông Kinh sang, đầu cầu phía này còn phải giải phóng nhiều nhà cửa, công trình xây dựng của người dân.
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Mục tiêu của việc xây dựng cầu Cửa Nam là tăng kết nối hai bên bờ sông Kỳ Cùng và chia sẻ lưu lượng với các cầu hiện hữu.
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Sau khi cầu Cửa Nam hoàn thành, khu vực đường Hùng Vương - trung tâm Lạng Sơn sẽ hình thành nút giao lớn từ phường Đông Kinh sang.
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Tại khu vực đô thị Lạng Sơn có các cây cầu bắc qua sông Kỳ Cùng như cầu Kỳ Cùng, cầu Đông Kinh, cầu Thác Mạ. Khi hoàn thành, cầu Cửa Nam sẽ là cây cầu thứ tư kết nối hai bờ sông.

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