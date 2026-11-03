Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung, Công an Lạng Sơn vào cuộc

Anh Trọng

TPO - Một nam sinh lớp 10 Trường THPT Đồng Đăng (Lạng Sơn) bị nhóm thanh thiếu niên hành hung. Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 3/11, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin về quá trình xác minh, điều tra vụ nam sinh bị nhóm bạn hành hung gây thương tích, sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

img.jpg
Học sinh H phải nhập viện và nhờ sự chăm sóc của bác sĩ.

Theo báo cáo nhanh của Trường THPT Đồng Đăng, vụ việc xảy ra khoảng 21h10 ngày 29/10, tại khu vực đồi thuộc Khu đô thị Nam Hoàng Đồng, phường Tam Thanh. Nạn nhân là em T.N.G.H., học sinh lớp 10A3 của trường. Bước đầu, nhóm người tham gia hành hung được xác định có một số học sinh lớp 10A3, 10A6 Trường THPT Đồng Đăng và học sinh thuộc một số cơ sở giáo dục khác trên địa bàn.

Sau khi bị đánh, do hoảng sợ, H. không kể sự việc với gia đình và giáo viên chủ nhiệm mà nói rằng những vết thương trên người là do bị ngã xe. Đến ngày 31/10, khi gia đình đưa em đến bệnh viện tại Hà Nội thăm khám, người thân mới phát hiện em bị hành hung. Gia đình sau đó trình báo Công an phường Tam Thanh, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Về phía nhà trường, tối 31/10, sau khi nhận thông tin từ gia đình và cơ quan công an, Ban Giám hiệu Trường THPT Đồng Đăng cùng giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp xác minh, đồng thời cử đại diện đến thăm hỏi, động viên nam sinh và hỗ trợ gia đình trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho em.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, nhà trường phối hợp với Công an phường Tam Thanh và chính quyền địa phương làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc, xác định trách nhiệm của từng học sinh liên quan. Ngành giáo dục yêu cầu nhà trường duy trì liên lạc với gia đình, theo dõi sức khỏe, hỗ trợ việc học tập và tạo điều kiện để H. trở lại trường khi sức khỏe ổn định.

Đáng chú ý, ngày 31/10, Công an phường Tam Thanh tiếp nhận trình báo của gia đình. Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an cơ sở khẩn trương thu thập tài liệu, xác minh diễn biến, làm rõ những người liên quan và xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý, điều tra; chưa có thông tin chính thức về kết luận điều tra hoặc quyết định xử lý cuối cùng.

Xem thêm

#Học sinh bị đánh #công an tỉnh lạng Sơn #Nhập viện #Sở giáo dục đào tạo tỉnh lạng Sơn

Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Gợi ý các định hướng để giáo dục thích ứng, dẫn dắt AI

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Gợi ý các định hướng để giáo dục thích ứng, dẫn dắt AI

TPO - Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển, điều quan trọng nhất, con người phải luôn là chủ thể định hướng giá trị và kiểm soát công nghệ. Thành công của giáo dục không được đo bằng số lượng công nghệ được đưa vào lớp học, mà bằng chính sự tiến bộ thực chất về năng lực, phẩm chất và khả năng sáng tạo của mỗi người học.

Trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm: 65 năm khát vọng đổi mới

Trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm: 65 năm khát vọng đổi mới

Từ những lớp học tranh tre giữa bom đạn chiến tranh đến ngôi trường khang trang, hiện đại hôm nay, 65 năm xây dựng và trưởng thành của Trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm là hành trình bền bỉ giữ gìn ngọn lửa hiếu học, vun đắp truyền thống “Dạy tốt – Học tốt”.

Những chính sách giáo dục mới: Đi học là 'nghĩa vụ bắt buộc'

Những chính sách giáo dục mới: Đi học là 'nghĩa vụ bắt buộc'

TPO - Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục chính thức có hiệu lực, với những thay đổi đáng chú ý về giáo dục bắt buộc, tuyển sinh và đào tạo nghề, học bổng, tổ chức hoạt động giáo dục trong trường phổ thông cũng như hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Bữa ăn bán trú trường học: Tăng quyền giám sát của phụ huynh

Bữa ăn bán trú trường học: Tăng quyền giám sát của phụ huynh

TPO - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Chuyên gia cho rằng, đề cao vai trò quản lý, tăng cường giám sát, nhất là trường học, phụ huynh là rất cần thiết. Cần có đầu mối tiếp nhận phản ánh, thời hạn phản hồi thông tin của phụ huynh.

'Phiên tòa giả định' đưa kiến thức pháp luật đến gần học sinh Bắc Ninh

'Phiên tòa giả định' đưa kiến thức pháp luật đến gần học sinh Bắc Ninh

Từ những tình huống vi phạm pháp luật được tái hiện sinh động tại phiên tòa giả định đến những câu hỏi tình huống đầy hào hứng, học sinh Trường THPT Việt Yên số 1 (Bắc Ninh) có cơ hội tiếp cận pháp luật theo cách trực quan, dễ hiểu. Qua đó, các em nhận diện hành vi vi phạm, hiểu rõ hậu quả pháp lý và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cuộc sống.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe