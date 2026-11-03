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Xe

Mitsubishi Pajero đời mới hút khách của đối thủ

Lê Tuấn

TPO - Chưa đầy hai tháng kể từ khi chính thức trở lại phân khúc SUV thiên về khả năng off-road, Mitsubishi Pajero đã ghi nhận những tín hiệu tích cực về doanh số.

Mitsubishi cho biết 80% khách hàng tại Nhật Bản mua mẫu xe này trước đây từng sử dụng sản phẩm của các thương hiệu đối thủ, theo Jalopnik.

Với giá khởi điểm khoảng 39.000 USD, Pajero giờ được định vị ở phân khúc cao cấp hơn, hướng tới cạnh tranh trực tiếp với dòng Toyota Land Cruiser.

Tại Nhật Bản, xe có giá quy đổi khoảng 39.212 USD. Con số này cao hơn đôi chút so với mức khởi điểm 36.596 USD của Land Cruiser 250 (Prado), nhưng thấp hơn Land Cruiser 300, hiện có giá khởi điểm khoảng 39.890 USD.

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Pajero thế hệ mới hiện là SUV đầu bảng của Mitsubishi. Ảnh: Nikkei

Tuy nhiên theo Automotive News, các phiên bản Land Cruiser 300 phổ biến có giá khởi điểm cao hơn đáng kể, từ khoảng 55.406 USD. Trong khi đó, bản cao cấp nhất GR Sport Hybrid có giá lên tới 64.586 USD.

Tại Mỹ, khách hàng hiện chỉ có thể mua Land Cruiser 250 với giá từ 59.775 USD, đã bao gồm chi phí vận chuyển và bàn giao. Nếu Pajero được phân phối tại Mỹ trong tương lai, mẫu xe này nhiều khả năng cũng sẽ có giá nằm trong khoảng tương tự.

Không chỉ thu hút khách hàng từ các thương hiệu đối thủ, Pajero mới còn đón nhận sự trở lại của một bộ phận người dùng trung thành. Theo đó, nhiều chủ xe Pajero trước đây từng chuyển sang thương hiệu khác sau khi Mitsubishi ngừng bán dòng SUV này vào năm 2020, nay đã quay lại với hãng.

Đáng chú ý, khách hàng Nhật Bản đang có xu hướng lựa chọn các phiên bản trang bị cao thay vì những cấu hình giá rẻ. Khoảng 70% đơn đặt hàng Pajero tại thị trường này là xe đi kèm các gói trang bị cao cấp.

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Bản cao cấp nhất có lưới tản nhiệt tổ ong, mâm và các chi tiết ngoại thất màu đen cùng trang bị nội thất hiện đại hơn.

Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với Mitsubishi trong bối cảnh hãng đang nỗ lực thay đổi hình ảnh thương hiệu, hướng tới nhóm khách hàng ở phân khúc cao hơn.

Theo Automotive News, Mitsubishi cho biết đã nhận được 5.500 đơn đặt hàng cho Pajero mới tại thị trường quê nhà, cao hơn 1.500 xe so với dự kiến ban đầu. Mẫu SUV 7 chỗ thế hệ mới này đang tiến gần mục tiêu doanh số 10.000 xe mà Mitsubishi đặt ra đến hết tháng 3/2027.

Pajero dự kiến chính thức mở bán tại Nhật Bản từ ngày 17/12, sau đó được đưa tới thị trường Australia vào tháng 1 năm sau. Tại Thái Lan, mẫu xe này đã được phân phối và ghi nhận khoảng 1.500 đơn đặt hàng.

Với thị trường Thái Lan, Mitsubishi Pajero có giá từ 1,499-1,999 triệu baht, quy đổi tương đương khoảng 1,15-1,54 tỷ đồng. Nếu được đưa về Việt Nam trong tương lai với khoảng giá tương đương, Pajero mới hứa hẹn sẽ là cái tên đáng chú ý trong nhóm SUV cỡ D mạnh về khả năng vận hành địa hình, cạnh tranh với Ford Everest và Toyota Fortuner.

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