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Xe

Toyota chuẩn bị sản xuất xe điện tự lái

Lê Tuấn

TPO - Mẫu xe điện Toyota bZ sẽ có phiên bản xe taxi tự lái thông qua thỏa thuận hợp tác của hãng với Waymo, dự kiến được thử nghiệm và sớm đi vào hoạt động ở Nhật Bản vào năm tới.

Theo InsideEV, Toyota đang tăng cường hợp tác với Waymo - công ty chuyên xe tự hành và dịch vụ taxi không người lái (robotaxi). Hãng xe Nhật chuẩn bị sản xuất những chiếc SUV điện Toyota bZ phiên bản tự lái sẽ trên cùng dây chuyền với mẫu bZ tiêu chuẩn tại Nhật Bản.

Theo kế hoạch, Toyota sẽ tích hợp hệ thống phần cứng phục vụ công nghệ tự lái của Waymo lên các mẫu xe điện được thiết kế riêng tại nhà máy Takaoka. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến trải qua quá trình thử nghiệm và kiểm định ban đầu vào năm 2027.

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Phác họa về mẫu Toyota bZ4X phiên bản xe tự lái. Ảnh: Toyota

Đây được xem là bước tiến quan trọng đối với Waymo khi hãng đặt mục tiêu tăng quy mô đội xe lên gấp 5 lần, từ khoảng 4.000 chiếc hiện nay lên 20.000 chiếc vào cuối năm 2027.

Hiện tại, công ty này đang trang bị công nghệ tự lái cho các mẫu Jaguar I-Pace và xe minivan Ojai do Zeekr sản xuất tại cơ sở của hãng ở Mỹ. Trong khi đó, Hyundai từng tuyên bố sẽ sản xuất hàng chục nghìn robotaxi cho Waymo tại nhà máy ở bang Georgia, nhưng kế hoạch này đến nay vẫn chưa được triển khai.

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Xe tự lái Waymo Jaguar I-Pace vận hành trên đường phố Mỹ. Ảnh: Reuters

Sau khi ra mắt tại Nhật Bản, nơi mẫu xe vẫn mang tên Toyota bZ4X, phiên bản robotaxi tích hợp công nghệ của Waymo dự kiến được đưa tới Anh và các thị trường khác nơi công ty này đang hoạt động.

Việc mở rộng ra các thị trường khác được lên kế hoạch thực hiện trong những năm tiếp theo, song hiện chưa có thông tin cụ thể về quốc gia hay thời điểm triển khai.

Toyota cho biết việc sản xuất xe cho Waymo đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc mở rộng dịch vụ gọi xe tự lái hoàn toàn đầu tiên tại Nhật Bản, sử dụng các phương tiện phổ thông được sản xuất nội địa.

Những chiếc bZ4X được tùy biến để làm robotaxi sẽ xuất xưởng với cửa đóng mở tự động, cửa hậu chỉnh điện và hệ thống đèn viền nội thất, nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho hành khách.

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Cả Waymo và Toyota đều chưa công bố số lượng robotaxi sản xuất tại Nhật Bản cũng như thời điểm triển khai trên diện rộng. Hiện công ty Mỹ đã đưa một số xe điện Jaguar I-Pace sử dụng vô lăng bên trái vào hoạt động tại Tokyo.

Tuy nhiên, những chiếc xe này vẫn có nhân viên giám sát an toàn ngồi sau vô lăng, trong khi dịch vụ thương mại không người lái hoàn toàn dự kiến bắt đầu từ năm 2027.

“Chúng tôi lựa chọn Toyota bởi sự tôn trọng dành cho danh tiếng lâu đời của hãng về độ an toàn, tin cậy và chất lượng sản phẩm. Waymo mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác khi đưa công nghệ tự lái hoàn toàn Waymo Driver ra thị trường toàn cầu”, lãnh đạo của Waymo chia sẻ.

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Toyota và Waymo bắt đầu hợp tác từ năm 2025 nhằm phát triển một nền tảng xe tự hành mới, đồng thời tìm kiếm giải pháp tích hợp công nghệ tự lái của công ty Mỹ vào các mẫu xe du lịch mới của Toyota.

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