Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

SUV điện mới của Toyota xuất hiện, có nét giống Corolla Cross

Lê Tuấn

TPO - Mẫu SUV điện tiếp theo của Toyota xuất hiện trên đường chạy thử dưới dạng nguyên mẫu, được cho là sử dụng lớp vỏ của Corolla Cross.

Toyota mới đây vừa công bố kiến trúc nền tảng xe thế hệ mới có khả năng tương thích với cả hệ truyền động điệnhybrid. Ngay sau đó, những hình ảnh chạy thử đầu tiên của một mẫu xe được cho là đang sử dụng nền tảng này đã xuất hiện.

Thoạt nhìn, nguyên mẫu có hình dáng tương tự Toyota Corolla Cross nâng cấp. Tuy nhiên, nhiều chi tiết cho thấy đây có thể chỉ là xe thử nghiệm được ngụy trang bằng thân vỏ của một mẫu xe có sẵn.

toyota-corolla-cross-ev.jpg
Nguyên mẫu SUV điện mới của Toyota chạy thử trên đường. Ảnh: InsideEV

Cụ thể, cụm đèn pha trên xe không giống thiết kế của Corolla Cross thương mại. Chiều dài cơ sở cũng ngắn hơn đáng kể so với mức 2.640 mm của mẫu SUV này. Ngoài ra, nguyên mẫu không có ống xả và để lộ một phần khung gầm bên dưới sàn xe.

toyota-corolla-cross-ev-7692.jpg

Những khác biệt này cho thấy chiếc xe nhiều khả năng không phải phiên bản thuần điện phát triển trực tiếp từ Corolla Cross hiện hành.

Thay vào đó, phương tiện trong ảnh có thể là một nguyên mẫu dạng "mule" – thuật ngữ ngành ô tô dùng để chỉ xe thử nghiệm được tạo ra bằng cách cải biến thân vỏ của một mẫu xe có sẵn. Mục đích để kiểm tra hệ thống kỹ thuật mới, trước khi nguyên mẫu với thiết kế hoàn chỉnh được đưa ra đường thử.

toyota-corolla-cross-ev-6765.jpg

Theo nhận định từ Carscoops, chiếc SUV ngụy trang này có thể đang thử nghiệm nền tảng đa hệ truyền động mà Toyota vừa xác nhận.

Hiện nay, phần lớn ô tô du lịch và SUV sử dụng kết cấu khung liền thân của Toyota đều phát triển trên nền tảng TNGA. Tuy nhiên, biến thể e-TNGA dành cho các mẫu xe điện như dòng bZ có cấu trúc khác biệt đáng kể so với nền tảng TNGA dành cho xe động cơ đốt trong và hybrid, như Corolla sedan hay Corolla Cross.

Nền tảng mới được kỳ vọng sẽ thay đổi cách tiếp cận này. Thay vì phát triển những kiến trúc riêng cho từng loại hệ truyền động, Toyota hướng tới sử dụng chung một nền tảng phần cứng có thể đáp ứng nhiều cấu hình, từ động cơ đốt trong, hybrid, hybrid sạc ngoài đến xe thuần điện. Cách làm này mở ra khả năng xuất hiện phiên bản Corolla thuần điện trong tương lai.

2026-toyota-corollacross-hybrid-xse-awd-cavalryblue-208.jpg

Theo Toyota, việc dùng chung nền tảng có thể giúp đơn giản hóa quy trình phát triển và sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để các nhà máy linh hoạt điều chỉnh sản lượng của các dòng xe có hệ truyền động khác nhau khi nhu cầu thị trường thay đổi.

Hãng cũng khẳng định việc dùng chung kiến trúc không khiến một loại hệ truyền động phải hy sinh hiệu suất để ưu tiên loại khác. Đáng chú ý, các phiên bản hybrid và hybrid sạc ngoài được kỳ vọng giảm khoảng 15% mức tiêu thụ nhiên liệu.

Toyota dự kiến đưa nền tảng và động cơ mới vào sản xuất, ứng dụng trên xe thương mại từ năm 2027. Trước thời điểm ra mắt, dự kiến sẽ có thêm nhiều nguyên mẫu xuất hiện trên đường phố, hé lộ thêm về định hướng phát triển sản phẩm của hãng xe Nhật Bản.

#SUV điện #Toyota #Corolla Cross #xe điện #xe hybrid #xe nhật #xe điện toyota

Cùng chuyên mục

Clip: Thanh niên đi xe máy lạng lách, bị ô tô húc ngã

TPO - Camera hành trình ghi lại cảnh hai thanh niên đi xe máy lạng lách, tông vào xe ô tô phía trước rồi định bỏ chạy. Tài xế ô tô sau đó liền ngoặt lái đuổi theo húc vào đuôi xe máy khiến 2 thanh niên ngã nhào. Tình huống va chạm xảy ra tại Hà Nội thu hút nhiều bàn luận trên các diễn đàn ô tô.

Thu Hà Nội đẹp nhất khi xuống phố: Gen Z đừng bỏ lỡ loạt điểm check-in này

Thu Hà Nội đẹp nhất khi xuống phố: Gen Z đừng bỏ lỡ loạt điểm check-in này

Hà Nội vào thu, chỉ cần một buổi dạo phố cũng đủ để bắt gặp những góc thành phố đẹp đến nao lòng. Từ con đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây đến mặt hồ lấp lánh trong nắng nhẹ, những địa điểm quen thuộc dường như khoác lên mình diện mạo mới khi tiết trời chuyển dịu. Đây cũng là dịp để Gen Z lên lịch xuống phố, khám phá những góc check-in đẹp và lưu lại khoảnh khắc giữa lòng Thủ đô.

Hà Nội điều chỉnh lộ trình hai tuyến buýt 104 và 16

Hà Nội điều chỉnh lộ trình hai tuyến buýt 104 và 16

Từ ngày 1/11/2026, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) điều chỉnh điểm đầu cuối, lộ trình và chỉ tiêu vận hành hai tuyến buýt số 104 và 16 nhằm phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường Quốc lộ 1A, đồng thời tăng cường kết nối với Bến xe Yên Sở.

Động thái mới của Tesla ở Việt Nam

Động thái mới của Tesla ở Việt Nam

TPO - Sau khi thành lập công ty chính thức tại Việt Nam, hãng xe điện Tesla đã bắt đầu tuyển dụng loạt nhân sự bao gồm cả vị trí chuyên phát triển hạ tầng trạm sạc.

Clip: Xe máy chở bánh mì va quệt làm vương vãi hàng ra đường

TPO - Tại đoạn đường hẹp, xe chở bánh mì cùng một xe máy đỏ khác đều không có dấu hiệu giảm tốc để nhường đường cho đối phương dẫn tới va chạm. Tình huống làm túi treo bên hông của xe chở hàng bị rách, khiến bánh mì rơi vãi ra mặt đường. Vụ việc xảy ra ở Cần Thơ.

Green SM triển khai chương trình 'Thành phố xanh' - thúc đẩy giao thông bền vững tại các địa phương

Green SM triển khai chương trình 'Thành phố xanh' - thúc đẩy giao thông bền vững tại các địa phương

Green SM công bố chính thức triển khai chương trình “Thành phố Xanh” tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, trước khi mở rộng ra các tỉnh thành khác trong thời gian tới. Theo đó, Green SM phối hợp cùng các địa phương cung cấp cho người dân và du khách nhiều ưu đãi hấp dẫn khi di chuyển bằng phương tiện xanh, đồng thời xây dựng hệ thống điểm đón trả khách dành riêng cho xe taxi thuần điện, tạo thuận lợi cho người dùng và góp phần lan tỏa thói quen di chuyển xanh trong cộng đồng.

Loạt xe máy mới ra mắt thị trường tháng 10

Loạt xe máy mới ra mắt thị trường tháng 10

Thị trường xe máy bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm khi các hãng liên tiếp giới thiệu phiên bản mới, bổ sung màu sắc và tung ra những mẫu xe có giá bán trải rộng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Đề xuất bắt buộc xe máy trên 125cc phải có phanh ABS

Đề xuất bắt buộc xe máy trên 125cc phải có phanh ABS

TPO - Việc bắt buộc trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) cho xe mô tô trên 125 phân khối có thể tác động nhất định đến giá bán phương tiện, nhưng đổi lại giúp tăng độ an toàn khi lái xe, góp phần giảm nguy cơ tai nạn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe