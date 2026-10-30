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Xe

Những mẫu xe động cơ 3 xy-lanh tiết kiệm nhiên liệu đang góp mặt tại Việt Nam

Dù động cơ 4 xy-lanh rất phổ biến trên thị trường ô tô, nhiều hãng xe vẫn tiếp tục sử dụng động cơ 3 xy-lanh nhờ ưu thế nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng tốt nhu cầu vận hành trên nhiều dòng xe.

Trong bối cảnh ngành ô tô ngày càng chú trọng tối ưu hiệu suất, giảm trọng lượng và khí thải, động cơ dung tích nhỏ, đặc biệt là loại 3 xy-lanh vẫn có chỗ đứng nhờ kết cấu gọn nhẹ, chi phí thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vẫn được nhiều hãng xe lựa chọn.

Sự phát triển của công nghệ tăng áp (turbo) đã giúp loại động cơ với chỉ 3 xy-lanh đạt công suất và mô-men xoắn cao hơn, mở rộng phạm vi ứng dụng sang các dòng sedan, SUV và crossover, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận hành đa dạng.

Dưới đây là một số mẫu xe đáng chú ý sử dụng động cơ 3 xy-lanh đang bán tại thị trường Việt Nam:

Toyota Wigo

Toyota Wigo là mẫu hatchback hiếm hoi còn sử dụng động cơ 3 xy-lanh. Trước đó, thị trường có Chevrolet Spark và KIA Morning sử dụng loại động cơ này. Wigo được làm mới tại Việt Nam vào tháng 6/2023, nhập khẩu từ Indonesia.

Toyota Wigo từng có 2 phiên bản MT và AT, nhưng hiện nay chỉ còn giữ lại bản số tự động. Ảnh: TMV
Toyota Wigo từng có 2 phiên bản MT và AT, nhưng hiện nay chỉ còn giữ lại bản số tự động. Ảnh: TMV

Hiện, Wigo hiện chỉ còn phân phối bản số tự động với giá 405 triệu đồng. Mẫu xe hatchback cỡ A của Toyota được trang bị khối động cơ 1.2L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113Nm, đi kèm với hộp số tự động D-CVT.

Toyota Raize

Giống như người anh em Wigo, Toyota Raize là mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ (A-SUV) được nhập khẩu từ Indonesia và về Việt Nam từ cuối năm 2021. Mẫu xe của Toyota được phân phối với 1 phiên bản duy nhất cùng giá bán từ 510 triệu đồng.

Toyota Raize sử dụng động cơ 3 xy-lanh 1.0L tăng áp. Ảnh: TMV
Toyota Raize sử dụng động cơ 3 xy-lanh 1.0L tăng áp. Ảnh: TMV

Toyota Raize được trang bị động cơ xăng 3 xy-lanh 1.0L tăng áp, cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140Nm. Với hộp số vô cấp D-CVT, Raize vận hành êm ái, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với di chuyển hàng ngày trong thành phố.

Hyundai Venue

Đối thủ của Toyota Raize - Hyundai Venue được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước với 2 phiên bản, giá bán dao động từ 499 triệu đến 539 triệu đồng.

Hyundai Venue cũng sử dụng động cơ xăng 1.0L tăng áp với 3 xy-lanh giống đối thủ Toyota Raize. Ảnh: HTV
Hyundai Venue cũng sử dụng động cơ xăng 1.0L tăng áp với 3 xy-lanh giống đối thủ Toyota Raize. Ảnh: HTV

Venue cũng đang được trang bị động cơ xăng 1.0L tăng áp với 3 xy-lanh, cho công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172Nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp (DCT). Mẫu A-SUV của Hyundai hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách năng động và tiện nghi hiện đại.

Mitsubishi Attrage

Mẫu sedan cỡ B nhập khẩu từ Thái Lan Mitsubishi Attrage được đưa về Việt Nam vào năm 2014 và có đợt nâng cấp thiết kế (facelift) lớn vào đầu năm 2020. Attrage hiện có 3 phiên bản với giá niêm yết dao động từ 380-490 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage có giá bán &quot;mềm&quot; nhất phân khúc sedan cỡ B. Ảnh: MMV
Mitsubishi Attrage có giá bán "mềm" nhất phân khúc sedan cỡ B. Ảnh: MMV

Đây là mẫu xe nổi bật trong phân khúc sedan cỡ B về khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhờ cấu hình động cơ 3 xy-lanh. Cụ thể, các phiên bản của Mitsubishi Attrage đều sử dụng động cơ 1.2L MIVEC, sản sinh công suất cực đại 78 mã lực và mô-men xoắn 100Nm, đi cùng tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT.

Mitsubishi Attrage phù hợp với khách hàng ưu tiên một mẫu sedan hạng B giá dễ tiếp cận, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng thấp và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày.

Nissan Almera

Tương tự đối thủ Mitsubishi Attrage, mẫu sedan cỡ B Nissan Almera cũng được nhập khẩu từ Thái Lan và đưa về Việt Nam từ 2021, thay thế cho mẫu Sunny trước đây. Almera cũng có một lần được nâng cấp nhẹ vào cuối năm 2024. Hiện, mẫu sedan cỡ B của Nissan có 3 phiên bản với giá niêm yết dao động từ 489-569 triệu đồng.

Nissan Almera được nâng cấp nhẹ vào cuối năm 2024. Ảnh: Nissan
Nissan Almera được nâng cấp nhẹ vào cuối năm 2024. Ảnh: Nissan

Các phiên bản của Nissan Almera đều sử dụng động cơ 1.0L turbo, sản sinh công suất cực đại 100 mã lực và mô-men xoắn 152Nm, đi cùng với hộp số vô cấp Xtronic CVT.

Nissan Almera phù hợp với khách hàng cần một mẫu sedan hạng B tiết kiệm nhiên liệu, vận hành linh hoạt trong đô thị và có không gian đủ rộng cho nhu cầu gia đình.

Skoda Slavia

Cùng nằm ở phân khúc sedan cỡ B giống như Nissan Almera và Mitsubishi Attrage, Skoda Slavia sản xuất trong nước được giới thiệu ra thị trường vào tháng 9/2025 với 3 phiên bản, trong đó 1 bản số sàn (bản Active) và 2 bản số tự động (bản Ambition & Style) với giá niêm yết 468-568 triệu đồng.

Mẫu sedan Skoda Slavia được lắp ráp trong nước bởi TC Motor. Ảnh: Hoàng Hiệp
Mẫu sedan Skoda Slavia được lắp ráp trong nước bởi TC Motor. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mẫu xe thương hiệu CH Séc được trang bị động cơ 3 xy-lanh tăng áp, dung tích 1.0L sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp.

Skoda Slavia phù hợp với khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan hạng B có thiết kế châu Âu, động cơ tăng áp cho khả năng vận hành linh hoạt và không gian rộng rãi cho nhu cầu gia đình.

Geely Coolray

Hiện, Coolray là mẫu xe hiếm hoi nằm ở phân khúc B-SUV được trang bị động cơ 3 xy-lanh. Cụ thể, Coolray sở hữu khối động cơ xăng 1.5L tăng áp cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 255Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Geely Coolray nằm trong phân khúc B-SUV vốn chật chội nhất tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Geely
Geely Coolray nằm trong phân khúc B-SUV vốn chật chội nhất tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Geely

Mẫu SUV cỡ B Geely Coolray ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3/2025 với 3 phiên bản. Giá bán của mẫu xe nhập khẩu từ Trung Quốc này dao động từ 499-599 triệu đồng.

Geely Coolray phù hợp với khách hàng trẻ tìm kiếm một mẫu SUV đô thị có thiết kế thể thao, động cơ tăng áp mạnh mẽ và trang bị công nghệ phong phú trong tầm giá.

vietnamnet.vn
#động cơ 3 xy-lanh #ô tô tiết kiệm xăng #Toyota Wigo #Toyota Raize #Hyundai Venue #Mitsubishi Attrage #Geely Coolray #tiết kiệm nhiên liệu

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