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Xe

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Làn sóng điện hóa mới ở phân khúc xe sang

Lê Tuấn

TPO - Trong khi Mercedes-Benz ngày càng mở rộng dải sản phẩm xe hybrid cắm sạc (PHEV) tại Việt Nam, Volvo và Lexus chọn đưa về nước những dòng xe điện đầu bảng sở hữu công nghệ tiên tiến.

Tháng 10 vừa qua chứng kiến sự sôi động ở nhóm xe sang khi nhiều thương hiệu tăng tốc ra mắt sản phẩm, với trọng tâm là xe điện hóa. Mới đây, Mercedes-Benz ra mắt đồng loạt 5 mẫu xe mới, gồm CLA 200 electric thuần điện và 4 mẫu hybrid cắm sạc (PHEV) gồm GLC 350 e 4MATIC, E 350 e, S 580 e 4MATIC và Mercedes-Maybach S 580 e.

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Mercedes-Benz﻿ đưa về nước ngày càng nhiều xe PHEV.

Trong đó, GLC 350 e 4MATIC (giá 2,999 tỷ đồng) và E 350 e (giá 3,399 tỷ đồng) là các phiên bản cao cấp bổ sung cho dòng xe đang bán tại Việt Nam. Bộ đôi S 580 e 4MATIC (6,189 tỷ đồng) và Mercedes-Maybach S 580 e (giá 8,899 tỷ đồng) là phiên bản nâng cấp của dòng sedan đầu bảng thương hiệu Đức.

Chỉ có riêng CLA 200 electric (giá 1,59 tỷ đồng) là xe thuần điện hoàn toàn mới. Đây cũng là mẫu xe điện có giá thấp nhất trong dải sản phẩm của Mercedes-Benz Việt Nam hiện nay.

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CLA 200 electric hướng đến nhóm khách hàng đô thị quan tâm công nghệ và trải nghiệm xe thuần điện.

Dàn "tân binh" cũng phản ánh hướng đi mới của hãng xe Đức tại Việt Nam khi thay vì tập trung vào các dòng xe điện tầm giá 4-5 tỷ đồng như EQE và EQS trước đây, hãng đã đưa về những sản phẩm có giá dễ tiếp cận hơn. Trước mẫu CLA 200 mới, Mercedes từng ra mắt mẫu EQB 250+ thuần điện có giá hơn 2,3 tỷ đồng.

Mặt khác, đại diện hãng xe Đức nhận định hạ tầng sạc tại Việt Nam còn phân mảnh, chưa thực sự thuận tiện cho người dùng. Trong bối cảnh đó, PHEV được Mercedes-Benz kỳ vọng sẽ đóng vai trò cầu nối trong quá trình chuyển đổi. Loại phương tiện này vẫn có khả năng di chuyển thuần điện quãng ngắn còn động cơ đốt trong phục vụ hành trình dài.

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Mercedes-Maybach S 580 e là mẫu sedan PHEV thuộc phân khúc siêu sang.

Việc mở rộng danh mục với đa dạng hệ truyền động như một giải pháp thích ứng của thương hiệu với sự đa dạng trong điều kiện sử dụng xe tại Việt Nam, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm điện hóa.

Trước đó, Lexus cũng có hướng đi khá tương đồng khi tung ra thị trường dòng sedan ES thế hệ mới với cả phiên bản hybrid và thuần điện. Phiên bản cao nhất ES 500e đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu xe sang Nhật bán xe điện tại Việt Nam.

Tương tự, Volvo cũng bắt đầu tăng tốc với mảng xe thuần điện ở Việt Nam. Trong tháng này, hãng xe Thụy Điển dự kiến ra mắt hai mẫu xe điện là ES90EX90.

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Volvo ES90 và EX90 dự kiến ra mắt Việt Nam vào đầu tháng 11.

Đây là cặp sedan và SUV điện đầu bảng của Volvo. Theo đó, ES90 và EX90 được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất của hãng, bao gồm kiến trúc điện áp 800V cho khả năng sạc nhanh 10-80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Màn ra mắt của ES90 và EX90 sẽ đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình điện hóa của Volvo tại Việt Nam. Trước đó, hãng chỉ bán một mẫu xe điện duy nhất là EC40, đồng thời tập trung vào xe PHEV và mild-hybrid trong thời gian dài.

Ngoài những cái tên trên, thị trường ô tô Việt giai đoạn cuối năm sẽ còn đón thêm một mẫu xe điện hạng sang đáng chú ý là Porsche Cayenne EV. Sự xuất hiện của dàn “tân binh” kể trên góp phần làm phong phú hơn các lựa chọn cho người dùng, đồng thời hâm nóng thêm thị trường xe điện hạng sang tại Việt Nam.

#xe sang #xe điện hóa #Mercedes-Benz #cla 200 electric #PHEV #Volvo ES90 #Volvo EX90 #Lexus ES 500e #Porsche Cayenne EV

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