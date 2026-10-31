Giám đốc hãng ô tô bị trộm siêu xe ngay tại nhà máy

TPO - Mate Rimac, CEO Bugatti kiêm nhà sáng lập thương hiệu siêu xe điện Rimac vừa chia sẻ về sự việc chiếc Bugatti Chiron Sport trị giá 3 triệu euro của ông đã bị trộm ngay tại khuôn viên nhà máy Rimac ở Croatia.

Theo chia sẻ của Mate Rimac trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào giữa tuần này. Ông thừa nhận có thói quen để chìa khóa ngay trong xe cá nhân từ Bugatti Chiron đến mẫu xe điện Rimac Nevera, đồng thời nhấn mạnh rằng Croatia là quốc gia có an ninh rất tốt.

Nhưng dù các tòa nhà trong khuôn viên nhà máy Rimac đều được bảo vệ nghiêm ngặt, khu phức hợp bên ngoài vẫn khá thông thoáng, tạo điều kiện để người lạ đi vào và lấy trộm chiếc Chiron.

Camera an ninh ghi hình thời điểm kẻ gian tiếp cận và lái chiếc Chiron đi.

Ban đầu, Rimac và các cộng sự còn bối rối về khả năng chiếc xe có thể được ủy quyền cho mượn. Nhưng sau khi xác định rằng xe bị trộm, họ lập tức trình báo cảnh sát.

Trong lúc lực lượng chức năng đến hiện trường, Rimac sử dụng dữ liệu từ hệ thống giám sát và định vị trên xe để theo dõi hành trình chiếc Chiron, phát hiện phương tiện đang hướng về biên giới Slovenia.

Vị CEO sau đó quyết định tự mình truy đuổi bằng chiếc Porsche 911 có sẵn tại nhà máy. Theo lời kể của ông, kẻ trộm đã đưa chiếc Bugatti Chiron sang tận Áo trước khi bị cảnh sát nước này chặn lại tại một trạm xăng vào tối 28/10. Thủ phạm được xác định là một người đàn ông 36 tuổi.

Tại đồn cảnh sát, người này đã thú nhận hành vi trộm cắp và khai rằng ban đầu đến nhà máy Rimac để tìm việc làm. Sau khi nhìn thấy chiếc Chiron có sẵn chìa khóa bên trong, người này quyết định lấy xe và rời đi. Theo chia sẻ từ Mate Rimac, thủ phạm dự định lái chiếc xe tới Đức nhưng không nêu rõ lý do.

Mate Rimac kể lại vụ trộm qua video đăng trên trang cá nhân.

Mate Rimac cho biết chiếc Chiron bị hư hỏng nhẹ và may mắn không có ai bị thương trong vụ truy đuổi. Mặc dù vị CEO này không muốn khởi tố, song kẻ trộm vẫn phải đối mặt với các hành động pháp lý từ chính quyền Áo và Croatia.

Cảnh sát Áo định giá chiếc Chiron khoảng 3 triệu euro. Theo ông Rimac, đây cũng là lý do chiếc xe không thể được trao trả lại một cách đơn giản.

Ban đầu, ông dự định đến địa điểm ven đường để nhận lại xe, thậm chí có thể đưa thủ phạm về nhà với gia đình. Tuy nhiên, khi có mặt tại hiện trường, ông đếm được khoảng 10 xe cảnh sát cùng 20 sĩ quan.

Chiếc Chiron sau đó được đưa lên xe cứu hộ chuyên dụng để vận chuyển. Cảnh sát yêu cầu thêm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, ngoài căn cước và giấy đăng ký xe mà ông Rimac xuất trình. Vì vậy, CEO Bugatti phải ở lại đồn cảnh sát đến rạng sáng để hoàn tất các thủ tục liên quan.

Chiếc Bugatti Chiron Sport có giá trị khoảng 3 triệu euro, tương đương khoảng 86 tỷ đồng.

Chiếc Chiron Sport của ông Rimac thuộc một trong 500 xe được Bugatti sản xuất trước khi kết thúc vòng đời vào năm 2024. Xe sử dụng động cơ W16 dung tích 8.0L tích hợp 4 bộ tăng áp, cho công suất 1.500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm. Nhờ đó, siêu xe này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây, tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 420 km/h.

Sau vụ việc hy hữu vừa qua, CEO Rimac thừa nhận rủi ro có thể phát sinh từ thói quen để chìa khóa trong xe và cho biết sẽ không tiếp tục làm vậy với những siêu xe trị giá hàng triệu USD của mình.