PVOIL bước sang năm thứ 11 đồng hành cùng Giải đua Ô tô Địa hình lớn nhất Việt Nam

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) vừa chính thức khai mạc vào sáng nay (31/11), tiếp tục chứng kiến sự đồng hành của PVOIL với sân chơi off-road lớn nhất Việt Nam.

PVOIL VOC 2026 đánh dấu năm đầu tiên giải gia nhập hệ thống giải Vô địch Quốc gia

Giải năm nay diễn ra trong 3 ngày, 30-31/10 và 1/11, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Năm nay, PVOIL VOC 2026 tiếp tục mang đến nhiều điểm mới lạ trong công tác tổ chức, các thử thách tại đường đua, thể hiện sức hấp dẫn của một giải đua offroad lâu đời. Các tay đua hàng đầu sẽ cùng nhau tranh tài trên đấu trường Đồng Mô rộng tới khoảng 200 ha bao gồm đủ mọi địa hình đa dạng như đồi đất, hồ nước, đường xuyên rừng, đầm lầy, khe suối cạn…

Lễ khai mạc Giải đua PVOIL VOC 2026

PVOIL VOC 2026 có tổng cộng 24 đường thi (trong đó có 23 đường đua và 1 đường đua đêm Adventure), được chia thành 6 khu vực (Zone) độc lập nhằm đảm bảo công tác vận hành, thi đấu và truyền hình trực tiếp hiệu quả hơn. Các hạng thi đấu gồm: Bán tải Cơ bản, Bán tải Nâng cao, Nâng cao và Chuyên nghiệp (Mở rộng) - trong đó, hạng Chuyên nghiệp (Mở rộng) có 17 bài thi, bao gồm cả đường đua đêm Adventure vốn được xem là “đặc sản” của VOC.

Hơn một thập kỷ đồng hành - hành trình kiến tạo và lan tỏa đam mê

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vẫn luôn là “bạn đồng hành”, là “đối tác đáng tin cậy” với Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam, khi 8 năm liên tiếp là Nhà tài trợ tên giải. Trong suốt hành trình ấy, PVOIL tự hào cùng Công ty cổ phần OTV Truyền thông và Cộng đồng Otofun xây dựng nên một giải đấu chuyên nghiệp, hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khẳng định vị thế của thể thao địa hình Việt Nam.

Ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ Khai mạc, ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) nhấn mạnh: “Bước sang năm thứ 19, VOC đã đi một chặng đường dài từ niềm đam mê của những người yêu xe đến một giải đấu quốc gia có uy tín và bản sắc. Thành quả ấy được tạo nên bởi tâm huyết của những người tổ chức, sự đầu tư của các đội đua và một cộng đồng luôn dành tình cảm đặc biệt cho giải.

Đồng hành cùng VOC từ năm 2016, PVOIL tự hào được góp sức vào sự phát triển của giải. Chúng tôi trân trọng mối quan hệ đã được xây dựng qua nhiều năm và tin tưởng vào triển vọng phát triển của cộng đồng thể thao ô tô Việt Nam.”

Xe thi đấu đổ xăng, dầu tại trạm cấp phát nhiên liệu PVOIL

Với PVOIL, sự đồng hành cùng VOC không chỉ dừng lại ở hoạt động tài trợ mà còn là sự gắn bó lâu dài với một sân chơi thể thao giàu đam mê và tinh thần chinh phục. Qua mỗi mùa giải, PVOIL tiếp tục khẳng định cam kết sát cánh cùng Ban Tổ chức, các vận động viên và cộng đồng yêu xe, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao ô tô Việt Nam ngày càng phát triển, chuyên nghiệp và bền vững.

Nâng tầm tinh thần thể thao và giá trị cộng đồng

Trong khuôn khổ của giải đua năm nay, PVOIL mang đến không gian trải nghiệm đa dạng dành cho khán giả và vận động viên với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Khu vực trạm cấp phát nhiên liệu PVOIL được thiết kế nổi bật, tạo thành điểm nhấn của không gian diễn ra giải đua, nơi khách tham quan có thể tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ chất lượng. Lần này, PVOIL mang đến sự kiện 20.000 lít xăng dầu để phục vụ cho toàn bộ giải đua. PVOIL bố trí xe bồn lưu động PVOIL Mobile tiếp tục đồng hành cùng Ban tổ chức, đảm bảo tiếp nhiên liệu kịp thời cho các đội thi đấu, góp phần duy trì tiến độ và an toàn cho từng bài thi địa hình khắc nghiệt.

Khai trương trạm cấp phát nhiên liệu PVOIL tại Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026

Không đơn thuần là cuộc tranh tài về tốc độ và kỹ năng cầm lái, PVOIL VOC còn là ngày hội lớn của cộng đồng off-road Việt Nam, nơi quy tụ hàng trăm tay lái đến từ khắp mọi miền đất nước. Điểm chung của họ không chỉ là niềm đam mê chinh phục những địa hình khắc nghiệt, mà còn là tinh thần dám thử thách giới hạn bản thân, khát khao khám phá và mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực của bộ môn thể thao giàu tính trải nghiệm này.

Theo Ban Tổ chức, bên cạnh việc tạo ra sân chơi để các tay lái thể hiện kỹ năng, bản lĩnh và khả năng làm chủ phương tiện, PVOIL VOC còn hướng tới những giá trị rộng hơn: nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, thúc đẩy phong trào thể thao ô tô tại Việt Nam và lan tỏa văn hóa lái xe văn minh, có trách nhiệm. Qua đó, giải đấu không chỉ mang đến những màn tranh tài kịch tính mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng chơi xe chuyên nghiệp, đoàn kết và đề cao tinh thần an toàn.

Giải thưởng hấp dẫn có tổng giá trị 526 triệu đồng

PVOIL VOC 2026 tiếp tục ghi dấu ấn khi tổng giá trị giải thưởng chạm mốc 526 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng bao gồm tiền mặt và voucher nhiên liệu PVOIL, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết của Ban Tổ chức cùng nhà tài trợ.

Việc công bố Tổng giá trị giải thưởng không chỉ tăng sức hấp dẫn và tính cạnh tranh cho mùa giải năm nay, mà còn một lần nữa khẳng định cam kết bền bỉ của PVOIL và Ban Tổ chức trong việc đồng hành cùng phong trào off-road Việt Nam, lan tỏa tinh thần chinh phục, bản lĩnh và đam mê của những tay lái địa hình.

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