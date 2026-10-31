Ngân hàng thanh lý loạt Hyundai Santa Fe chở tiền giá chỉ từ 94 triệu

Nhiều xe Hyundai Santa Fe từng được sử dụng làm phương tiện chở tiền của ngân hàng, kho bạc đang được đưa ra đấu giá thanh lý với giá khởi điểm khá thấp. Trong đó, có lô 3 chiếc SantaFe đời 2010 được chào giá chỉ 282 triệu đồng.

Thị trường ô tô cũ thời gian gần đây xuất hiện nhiều tài sản thanh lý từ các cơ quan, tổ chức và ngân hàng, trong đó có những chiếc xe chuyên dụng từng phục vụ công việc vận chuyển tiền. Khác với xe cá nhân được mua bán thông qua các đại lý hoặc sàn giao dịch, xe thanh lý thường được bán theo hiện trạng tại thời điểm đấu giá. Người mua phải tự kiểm tra chất lượng phương tiện và tìm hiểu kỹ các điều kiện về hồ sơ, thủ tục sang tên trước khi quyết định xuống tiền.

Đáng chú ý, gần đây trong danh sách tài sản được đưa ra đấu giá có nhiều chiếc Hyundai Santa Fe cũ được thanh lý giá rất rẻ. Đây là mẫu xe Hàn Quốc từng được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, nhưng các phương tiện này đã có thời gian dài phục vụ mục đích chuyên dụng.

Trên thị trường ô tô cũ, Hyundai Santa Fe đời 2010 hiện vẫn có những chiếc được rao bán ở mức khoảng 265-315 triệu đồng, tùy phiên bản, tình trạng và số km đã sử dụng. Với SantaFe đời 2014, mặt bằng giá rao bán cũng cao hơn đáng kể. Một số xe được chào bán quanh mức 400-500 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng.

Như vậy, xét riêng giá khởi điểm, những chiếc Santa Fe thanh lý có mức chào bán thấp hơn đáng kể so với xe cùng đời trên thị trường.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Lức, Long An đang thanh lý một chiếc Hyundai Santa Fe 5 chỗ màu bạc. Xe có số máy G4KEBU486744, số khung KMHSH81BCC, đăng ký lần đầu vào năm 2014.

Xe chở tiền Hyundai Santa Fe đời 2014.

Chiếc xe có giá khởi điểm 153 triệu đồng. Đây là mẫu Santa Fe sử dụng động cơ xăng G4KE dung tích 2.4L, thuộc dòng động cơ Theta II của Hyundai. Ở thế hệ này, động cơ 4 xi-lanh cho công suất khoảng 175 mã lực trên một số phiên bản, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Santa Fe thế hệ cũ có ưu điểm là gầm cao, thân xe tương đối rộng, động cơ xăng 2.4L có khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển gia đình và đi đường dài. Tuy nhiên, xe đã có tuổi đời khá lớn, mức tiêu thụ nhiên liệu không thấp so với các mẫu xe hiện đại. Chi phí bảo dưỡng các bộ phận như hệ thống treo, hộp số, động cơ và hệ thống điện cũng là những yếu tố cần tính đến.

Đáng lưu ý, thông tin đấu giá mới chỉ cho biết số chỗ ngồi, màu sơn, số khung, số máy và giấy đăng ký, chưa công bố cụ thể tình trạng động cơ, hộp số, nội thất hay quãng đường đã vận hành.

Một lô tài sản khác đáng chú ý được Kho bạc Nhà nước khu vực II đưa ra đấu giá gồm 3 chiếc Hyundai Santa Fe cùng sản xuất năm 2010, đều là xe chở tiền, có màu sơn ghi - xám và sử dụng động cơ xăng G4KE dung tích 2.4L.

Chiếc thứ nhất có số máy G4KE-AU184171, số khung KMHSH81BCBU707354. Xe có 5 chỗ ngồi, sản xuất tại Hàn Quốc năm 2010. Đây là dòng Santa Fe thế hệ thứ hai, có thiết kế SUV truyền thống với thân xe tương đối lớn, khoảng sáng gầm phù hợp nhiều điều kiện đường sá và khoang cabin rộng.

Chiếc thứ hai mang số máy G4KE-AU206014, số khung KMHSH81BCBU707195. Các thông số cơ bản tương tự chiếc đầu tiên, gồm động cơ xăng 2.4L, 5 chỗ ngồi và sản xuất tại Hàn Quốc năm 2010.

Chiếc còn lại số máy G4KE-AU107294, số khung KMHSH81BCBU668474. Xe cũng thuộc dòng Santa Fe 2.4L đời 2010, có 5 chỗ ngồi và màu sơn ghi - xám.

Ở thế hệ này, Santa Fe được đánh giá cao nhờ không gian sử dụng rộng, tư thế ngồi cao, khả năng vận hành tương đối ổn định và trang bị tiện nghi ở mức khá so với mặt bằng xe cùng thời. Động cơ xăng 2.4L có ưu điểm vận hành êm hơn máy dầu, nhưng đổi lại mức tiêu hao nhiên liệu có thể là điểm bất lợi đối với người thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Với những chiếc xe từng phục vụ công việc chở tiền, người mua cần đặc biệt chú ý đến những thay đổi về kết cấu, hệ thống điện, khoang chứa chuyên dụng và các chi tiết nội thất. Ngoài ra, tuổi đời khoảng 16 năm cũng khiến nguy cơ xuống cấp ở cao su, hệ thống treo, điều hòa và các chi tiết cơ khí tăng lên.

Tổng giá khởi điểm của cả 3 chiếc Santa Fe là 282 triệu đồng, tương đương 94 triệu đồng/chiếc. Tuy nhiên, điều kiện đấu giá có điểm đáng lưu ý: tài sản được bán theo nguyên hiện trạng khi xem xe, không giao giấy đăng ký và biển số.

Đây là yếu tố khiến lô xe có mức giá khởi điểm thấp nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rào cản đối với người mua. Ngoài việc kiểm tra chất lượng phương tiện, người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ khả năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đăng ký và đưa xe vào lưu thông theo quy định.

Có thể thấy, dù giá khởi điểm thấp hơn đáng kể so với mặt bằng xe cũ cùng dòng, đây không phải những chiếc ô tô dành cho người mua chỉ quan tâm đến giá rẻ. Việc từng được sử dụng làm xe chở tiền, thời gian vận hành kéo dài, khả năng đã cải tạo kết cấu và những điều kiện riêng về giấy tờ khiến người mua cần kiểm tra kỹ trước khi tham gia đấu giá.