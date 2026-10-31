Xử phạt 3 thanh niên hoá trang trên xe mui trần BMW

TPO - Cơ quan công an thông tin về vụ 3 thanh niên xuất hiện trong clip hóa trang thành ‘cương thi’ trên xe ô tô ở An Giang gây chú ý trên mạng xã hội. Qua xác minh, CSGT xác định cả 3 người ngồi trên xe đều không thắt dây đai an toàn.

Nhóm người hoá trang trên xe mui trần ‘diễu hành’ trên phố gây chú ý trên mạng xã hội. Nguồn: Cục CSGT

Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang mới đây cho biết, Đội CSGT số 3 đã lập biên bản xử phạt 3 người liên quan đến clip hóa trang thành ‘cương thi’ (nhân vật xuất hiện trong một số phim ảnh kinh dị Trung Quốc-PV), đứng trên ô tô đang lưu thông được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, sau khi nhận chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh, xử lý thông tin phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Đội CSGT số 3 khẩn trương xác minh vụ việc.

Qua xác minh clip đăng tải trên mạng xã hội TikTok, lực lượng chức năng xác định ô tô con biển số 66A-667.XX chở người không thắt dây đai an toàn khi xe đang lưu thông.

Ngày 30/10, Đội CSGT số 3 đã liên hệ với chủ phương tiện và những người liên quan để làm việc.

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 16h30 ngày 28/10/2026, trên Quốc lộ 91, đoạn qua phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, ông L.N.T.H. (sinh năm 2004, trú tại xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô biển số 66A-667.XX, chở người không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai.

3 người liên quan tới vụ việc được mời lên làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Cục CSGT

Với hành vi vi phạm này, tài xế bị lập biên bản vi phạm hành chính theo điểm l khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt 900.000 đồng.

Hai người ngồi trên xe được xác định là ông N.T.Đ. (sinh năm 2007, trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) và ông T.T.T. (sinh năm 2001, trú tại xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ).

Cả hai cũng đều không thắt dây đai an toàn khi ô tô đang chạy. Mỗi người bị lập biên bản xử phạt 375.000 đồng theo khoản 4 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Như vậy, tổng mức phạt đối với tài xế và hai hành khách trong vụ việc là 1,65 triệu đồng.