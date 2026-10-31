BTC nói gì về sự cố tai nạn tại giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam?

TPO - Ban Tổ chức Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) lên tiếng về trường hợp nhân sự gặp tai nạn khi tác nghiệp tại khu vực đường đua trong ngày 30/10.

BTC giải đua xe địa hình nói gì?

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện BTC cho biết sự cố xảy ra trong ngày thi đấu ngày 30/10, khi một thành viên đội ngũ Media (truyền thông) đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường đua.

Tình huống dẫn tới tai nạn﻿ tại đường đua PVOIL VOC 2026﻿ hôm 30/10. (Ảnh từ cắt clip)

Ngay sau tai nạn, lực lượng y tế thường trực tại giải đã nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và hỗ trợ đưa người bị nạn đến bệnh viện Việt Đức để kiểm tra chuyên sâu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhân sự này bị thương ở vùng cằm, phải khâu hai mũi và bị trầy xước đầu gối. Theo thông tin cập nhật từ BTC, tình trạng sức khỏe của nhân sự hiện đã ổn định, được xuất viện và về nhà sinh hoạt bình thường.

Sức khỏe của nhân sự gặp sự cố hiện đã ổn định, có thể sinh hoạt bình thường. Ảnh: BTC

Sau sự cố, BTC và Ban điều hành PVOIL VOC 2026 đã tổ chức cuộc họp ngay trong ngày với toàn bộ đội ngũ Media nhằm rà soát, phổ biến và nhấn mạnh các quy định an toàn bắt buộc khi tác nghiệp. Các thành viên được yêu cầu nghiêm túc tuân thủ hướng dẫn của Ban tổ chức, Ban điều hành và lực lượng điều phối an toàn tại từng khu vực thi đấu.

BTC giải xác định an toàn tính mạng và sức khỏe của vận động viên, nhân sự phục vụ giải, các đơn vị truyền thông, đối tác và khán giả luôn là ưu tiên hàng đầu.

“Đua xe địa hình là hoạt động thể thao có tính đặc thù, tiềm ẩn những rủi ro và tình huống phát sinh. Vì vậy, việc tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn và phương án bảo đảm an toàn là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các lực lượng tham gia giải, đặc biệt là những người trực tiếp tác nghiệp tại khu vực đường đua”, đại diện BTC PVOIL VOC 2026 chia sẻ.

BTC cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, rà soát quy trình và tăng cường nhắc nhở, giám sát việc thực hiện các quy định nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố tương tự.

Đừng đánh đổi an toàn chỉ vì một khuôn hình đẹp

Theo anh A.,phóng viên đã nhiều năm tác nghiệp tại giải PVOIL VOC, sức hấp dẫn của giải đấu đến từ quy mô tổ chức lớn cùng những đường đua địa hình được thiết kế với nhiều thử thách.

Các màn tranh tài mang đến nhiều khoảnh khắc ấn tượng, khiến phóng viên, nhiếp ảnh gia và các tay máy muốn tìm được vị trí thuận lợi để ghi lại hình ảnh đẹp nhất của vận động viên và phương tiện.

Tuy nhiên, anh A.,cho rằng cần nhận thức rõ đây là một giải đấu thể thao mạo hiểm, nơi những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, đặc biệt khi xe di chuyển tốc độ cao trên địa hình phức tạp. Vì vậy, người tác nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định của BTC, chỉ đứng tại những khu vực được phép và tuyệt đối không tự ý di chuyển vào đường đua.

“Dù góc quay, chụp có thuận lợi đến đâu, cũng không nên đánh đổi sự an toàn của bản thân và những người xung quanh”, anh A. nhấn mạnh.

Phóng viên A., từng nhiều năm tham gia tác nghiệp tại giải đua xe địa hình VOC. Ảnh: NVCC

Một trong những kinh nghiệm được anh A., lưu ý là tránh lựa chọn vị trí tác nghiệp tại các khúc cua gấp. Đây là những khu vực phương tiện có thể gặp khó khăn khi kiểm soát tốc độ và hướng di chuyển trên địa hình phức tạp, dẫn đến các tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đối với những phóng viên, nhiếp ảnh gia lần đầu tham gia PVOIL VOC, anh A., khuyến nghị nên chủ động trao đổi với các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm để tìm hiểu đặc điểm từng đường đua, những vị trí phù hợp và khu vực cần tránh. Điều này có thể giúp hạn chế rủi ro trong quá trình tác nghiệp.

“Một bức ảnh đẹp hay một khoảnh khắc ấn tượng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người thực hiện bảo đảm an toàn trong suốt quá trình tác nghiệp. An toàn phải là nguyên tắc xuyên suốt, không được phép đánh đổi chỉ để có được một khuôn hình đẹp”, anh Lê A., kết luận.