VinFast VF 9 thu hút doanh nhân bằng thiết kế sang trọng, tiện nghi cao cấp

Thiết kế lấy cảm hứng từ du thuyền cùng tùy chọn ghế cơ trưởng tạo dấu ấn sang trọng cho VinFast VF 9. Mẫu SUV điện cỡ lớn đáp ứng cả nhu cầu công việc và gia đình cho các doanh nhân, đồng thời có lợi thế về chi phí sử dụng nhờ chính sách miễn phí sạc tới 10/2/2029.

Thiết kế Ý, khoang ghế sang trọng cho doanh nhân

VinFast VF 9 sở hữu vẻ ngoài bề thế với chiều dài 5.119 mm, được chắp bút bởi studio thiết kế Pininfarina của Ý. Cảm hứng từ du thuyền thể hiện ở phần nóc nghiêng dần về phía sau, kết hợp các đường nét mạnh mẽ trên thân xe. Dải đèn LED nhận diện hình chữ V tạo điểm nhấn phía trước, trong khi tay nắm cửa dạng ẩn giữ bề mặt thân xe liền mạch.

Thiết kế này phù hợp với một chiếc xe đưa doanh nhân tới cuộc gặp đối tác hoặc sự kiện quan trọng. Dáng xe lớn, đường nét phóng khoáng tạo ấn tượng sang trọng, đồng thời giữ nét năng động của một mẫu SUV. Hốc gió trên ca-pô và cản trước còn có tác dụng tối ưu khí động học, kết hợp yếu tố thẩm mỹ với hiệu quả vận hành.

Bên trong, chiều dài cơ sở 3.149 mm mang tới không gian rộng rãi cho ba hàng ghế. Ở bản Plus, khách hàng có thể lựa chọn cấu hình 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Người dùng có thể lựa chọn cách bố trí phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Với cấu hình 6 chỗ, hàng ghế thứ hai được thiết kế thành hai ghế cơ trưởng riêng biệt, là điểm nhấn tiện nghi nổi bật. Ghế chỉnh điện 8 hướng, có massage, thông gió và sưởi, thuận tiện để hành khách điều chỉnh tư thế hoặc nghỉ ngơi trên đường. Hộp đồ giữa hai ghế tích hợp sạc không dây, phục vụ người dùng điện thoại thường xuyên trong công việc.

Với doanh nhân ưa thích tự cầm lái, VF 9 cũng rất “chiều chuộng” chủ nhân. Bản cao cấp nhất được trang bị ghế lái chỉnh điện 12 hướng, tích hợp nhớ vị trí và các tính năng tương tự hàng ghế cơ trưởng. Chủ xe không mất công điều chỉnh vị trí lái mỗi khi lên xe, đồng thời có thể sử dụng thông gió khi trời nóng hoặc massage trong những chuyến đi dài.

Hệ thống điều hòa tự động ba vùng cho phép điều chỉnh nhiệt độ riêng theo từng khu vực, phù hợp khi các thành viên có nhu cầu làm mát khác nhau. Bộ lọc Combi 1.0 và chức năng ion hóa hỗ trợ duy trì chất lượng không khí trong cabin. Các trang bị này phục vụ cả mục đích công việc lẫn hành trình du lịch gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ đi cùng.

Đi xa hơn 600 km, thêm lợi thế về chi phí sở hữu

Để đáp ứng những chuyến công tác, du lịch liên tỉnh, VF 9 có phạm vi di chuyển tối đa lên tới 626 km sau mỗi lần sạc đầy (bản Eco) – dư dả để có thể lái một mạch không cần nghỉ giữa đường. Trường hợp cần sạc giữa đường, VF 9 hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% chỉ trong 35 phút, phù hợp để kết hợp với thời điểm nghỉ chân trên hành trình xa. Người dùng có thể dễ dàng tìm thấy điểm sạc tại hệ thống 155.000 cổng sạc V-Green khắp 34 tỉnh, thành phố.

VF 9 sử dụng hai mô-tơ điện với tổng công suất tối đa 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm và hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian AWD. Sức kéo lớn đáp ứng việc tăng tốc, vượt xe trên cao tốc hay khi leo dốc, phù hợp với một mẫu SUV có thể chở nhiều hành khách và hành lý.

Hiện tại, VF 9 có giá niêm yết khởi điểm từ 1,348 tỷ đồng. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 áp dụng ưu đãi 5% cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của thương hiệu bất kỳ hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi mua VF 9 đến hết 19/12/2026. Chính sách này tương đương khoản hỗ trợ 67,4 triệu đồng với bản Eco, đưa giá xe về còn khoảng 1,28 tỷ đồng. Bản Plus được ưu đãi 76,45 triệu đồng, giá xe còn khoảng 1,45 tỷ đồng.

Chủ xe còn được miễn phí sạc tại hệ thống V-Green tối đa 10 lượt mỗi tháng đến ngày 10/2/2029. Quyền lợi này giảm đáng kể khoản chi năng lượng cho các doanh nhân thường xuyên di chuyển đường dài. Bên cạnh đó, VinFast áp dụng bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km cho cả xe và pin cao áp VF 9, bổ sung lợi ích trong dài hạn.