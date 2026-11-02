Loạt xe mới sắp đến Việt Nam, đủ mặt từ Á đến Âu

Bước qua tháng 11, thị trường Việt sẽ đón tiếp ít nhất 5 mẫu xe mới cùng lúc với đa dạng xuất xứ và trang bị động cơ.

Dù chỉ còn khoảng 2 tháng sẽ kết thúc năm 2026, thị trường xe Việt vẫn đang sôi động và nhộn nhịp với hàng loạt tân binh. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong tuần đầu tháng 11, người Việt có thể đón tiếp đến 5 mẫu xe mới có mặt, sẵn sàng cạnh tranh trong các phân khúc nóng.

iCaur V23, V27

Sau Omoda và Jaecoo, tập đoàn Chery tiếp tục chuẩn bị đưa một thương hiệu ôtô mới đến Việt Nam mang tên iCaur. Hai sản phẩm đầu tiên dự kiến được hãng giới thiệu là V23 và V27, đều thuộc nhóm xe gầm cao với ngoại hình boxy quen thuộc kiểu SUV địa hình.

Trước đó, bộ đôi này từng xuất hiện tại Việt Nam trong các hoạt động trải nghiệm dành cho đơn vị truyền thông. Theo kế hoạch từng được hé lộ, V23 và V27 sẽ được lắp ráp tại nhà máy của tập đoàn ở Hưng Yên.

Trong đó, iCaur V23 là mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ, nổi bật với thiết kế hình hộp và các chi tiết mang phong cách cổ điển. Khi ra mắt, đây sẽ là một trong những đối trọng mới của Suzuki Jimny ở nhóm SUV dáng boxy dưới một tỷ đồng.

iCaur V23 sắp ra mắt Việt Nam trong đầu tháng 11. Ảnh: Đan Thanh.

Tại thị trường Lào, V23 được phân phối với 2 tùy chọn dẫn động cầu sau và 4 bánh. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng motor điện công suất 135 mã lực, trong khi bản 2 cầu sở hữu tổng công suất 209 mã lực. Bộ pin có dung lượng 59,93-81,76 kWh, cho phạm vi hoạt động 360-430 km tùy phiên bản.

Khác với V23, iCaur V27 được định vị ở nhóm SUV cỡ D với kích thước lớn hơn đáng kể. Xe tiếp tục sử dụng kiểu dáng vuông vức, kết hợp hệ truyền động REEV, tức xe điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Ở phiên bản dẫn động 4 bánh tại Lào, V27 sử dụng 2 motor điện cho tổng công suất 335 mã lực và mô-men xoắn 505 Nm. Xe được trang bị pin khoảng 34,3 kWh, phạm vi hoạt động kết hợp có thể đạt 1.200 km theo công bố từ nhà sản xuất.

iCaur là mẫu SUV cỡ lớn sử dụng hệ truyền động EREV. Ảnh: Phúc Hậu.

Đại diện iCaur từng kỳ vọng đặt mẫu SUV V27 ngang với những mẫu SUV địa hình hạng sang như Land Rover Defender hay Mercedes-Benz G-Class. Song, nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ châu Âu, iCaur có thể gặp phải nhiều rào cản. Hiện giá bán và cấu hình chính thức của cả 2 mẫu xe dành cho thị trường Việt vẫn chưa được công bố.

Subaru Forester e-boxer Hybrid

Một cái tên đáng chú ý khác dự kiến xuất hiện trong tháng 11 là Subaru Forester e-Boxer Hybrid, phiên bản điện hóa của mẫu SUV cỡ C đến từ Nhật Bản.

Theo thông tin được hãng đăng tải trên trang chủ, Forester hybrid có thể được giới thiệu ngay trong những ngày đầu tháng 11. Xe tiếp tục nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, tương tự phiên bản máy xăng thế hệ mới đang được phân phối. Xe được trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh, đi kèm hộp số eCVT và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng Symmetrical AWD đặc trưng của Subaru.

Subaru Forester Hybrid sắp ra mắt Việt Nam được nhập khẩu từ Nhật Bản. Ảnh: Car and Driver.

Sự xuất hiện của bản hybrid cũng giúp Forester mở rộng lựa chọn trong phân khúc SUV cỡ C, nơi những cái tên như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Kia Sportage đều đã có tùy chọn động cơ điện hóa. Tuy nhiên, giá bán nhiều khả năng tiếp tục là một rào cản. Theo thông tin từ đại lý, Forester hybrid có thể được định giá khoảng hơn 1,5 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với 2 phiên bản thuần xăng đang bán với giá 1,299-1,399 tỷ đồng.

Hiện Subaru Việt Nam chưa công bố giá bán cũng như danh sách trang bị chính thức của Forester e-Boxer.

Volvo EX90, ES90

Ở nhóm xe sang, Volvo cũng đã xác nhận kế hoạch giới thiệu bộ đôi EX90 và ES90 tại Việt Nam vào đầu tháng 11. Thực tế, đại lý của Volvo đã bắt đầu nhận đặt cọc 2 mẫu xe này từ cuối tháng 9.

Trong đó, Volvo EX90 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn với cấu hình 6-7 chỗ ngồi, được định vị nhằm thay thế mẫu XC90 tiền nhiệm.

Đi cùng hệ truyền động điện là bộ pin dung lượng 111 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 600 km mỗi lần sạc, tùy phiên bản và điều kiện thử nghiệm.

Tại thị trường Bắc Âu, Volvo EX90 sở hữu 2 motor điện, cho tổng công suất khoảng 517 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 910 Nm trên phiên bản Twin-Motor Performance. Mẫu SUV này có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4,9 giây.

Volvo đã sớm nhận cọc ES90 (trái) và EX90 (phải) từ tháng 9. Ảnh: Volvo.

Đi cùng hệ truyền động điện là bộ pin dung lượng 111 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 600-620 km mỗi lần sạc tùy phiên bản. Khi ra mắt thị trường Việt, mẫu SUV đầu bảng sẽ cạnh tranh cùng phân khúc với các đại diện như Mercedes-Benz EQS SUV, BMW X7, Audi Q8 e-tron.

Bên cạnh EX90, Volvo ES90 cũng chuẩn bị được giới thiệu tại Việt Nam. Đây là mẫu sedan thuần điện hạng sang, được định vị cạnh tranh cùng những cái tên như BMW i5 hay Mercedes-Benz EQE.

Ở các thị trường quốc tế, ES90 sở hữu nhiều tùy chọn hệ truyền động, từ dẫn động cầu sau (RWD) đến 4 bánh toàn thời gian. (AWD). Phiên bản cao cấp nhất có công suất gần 690 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4 giây.

Cả EX90 và ES90 đều chưa được công bố giá bán chính thức tại Việt Nam.