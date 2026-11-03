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Xe

TP.HCM:

Camera phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông

Hơn 217.000 trường hợp người điều khiển môtô, xe gắn máy cùng với gần 104.000 trường hợp người điều khiển ôtô được xác định vi phạm qua hình ảnh tại TP.HCM.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết trong giai đoạn từ ngày 15/12/2025 đến ngày 8/10, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã ghi nhận, phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm qua hình ảnh.

Số này bao gồm hơn 217.000 trường hợp người điều khiển môtô, xe gắn máy vi phạm, bên cạnh gần 104.000 trường hợp người điều khiển ôtô vi phạm.

Theo Cục CSGT, các lỗi thường gặp như không đội mũ bảo hiểm, đi xe trên hè phố, không chấp hành hiệu lệnh biển báo, dừng đỗ sai quy định... đều có thể bị phát hiện và xử lý mà không cần đến khi lực lượng CSGT dừng xe. Camera giám sát và thiết bị ghi hình vẫn có thể ghi nhận vi phạm để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Cục CSGT cho biết khi nhận được thông báo vi phạm, chủ phương tiện cần phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết, xác định người đã điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm.

Đơn vị này cũng khuyến cáo người dân chấp hành luật giao thông ở mọi lúc, mọi nơi, đồng thời quản lý chặt chẽ phương tiện, kể cả khi giao xe cho người khác.

Hàng trăm nghìn trường hợp ôtô và xe máy tại TP.HCM được ghi nhận, phát hiện vi phạm qua hình ảnh. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.
Hàng trăm nghìn trường hợp ôtô và xe máy tại TP.HCM được ghi nhận, phát hiện vi phạm qua hình ảnh. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Lúc này, hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp AI đã được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh hình ảnh do lực lượng chức năng ghi hình, loạt hình ảnh từ hệ thống camera giám sát cũng có thể được dùng làm căn cứ xác định vi phạm, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đáng chú ý, hành vi cố tình "qua mặt" hệ thống camera giám sát giao thông AI sẽ bị xử phạt 20-26 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe với ôtô, hoặc xử phạt 3-4 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe với người điều khiển xe máy vi phạm, theo nội dung Điều 3 và Điều 4 của Nghị định 238/2026.

Cụ thể, Điều 3 của Nghị định 238/2026 sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 168/2024, trong đó thêm nội dung "sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc)".

Tương tự, Điều 4 Nghị định nói trên cũng bổ sung nội dung trên vào điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định 168/2024 hiện hành. Trong đó, người đi xe máy sẽ bị xử phạt nếu "sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ".

tech.zingnews.vn
#vi phạm giao thông #camera giao thông #TP.HCM #phạt nguội #camera AI #người đi xe máy #người lái ôtô

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