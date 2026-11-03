Mẫu xe Nhật 7 chỗ ra bản mới, bản cũ giảm giá gần 100 triệu đồng

TPO - Dù vừa ra phiên bản thiết kế mới, Suzuki XL7 Hybrid bản cũ vẫn là lựa chọn xe 7 chỗ đáng cân nhắc nhờ được giảm giá mạnh trong khi khoảng cách về trang bị không quá lớn so với xe mới.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, Suzuki đã giới thiệu mẫu XL7 Hybrid bản nâng cấp mới tại thị trường Việt Nam. Xe có 2 phiên bản GL và GLX, với giá bán lần lượt 569,9 triệu đồng và 599,9 triệu đồng.

So với đời trước chỉ có 1 phiên bản, mẫu MPV Nhật này được bổ sung bản tiêu chuẩn GL giá rẻ hơn 30 triệu đồng, qua đó cũng kéo giá khởi điểm xuống thấp hơn. Thiết kế tổng thể của hai bản tương đồng, chỉ có khác biệt ở một số trang bị ở ngoại, nội thất.

Suzuki XL7 Hybrid có thiết kế mới và bổ sung phiên bản giá thấp hơn 30 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Trong bối cảnh xe đời mới có giá khởi điểm thấp hơn, các xe XL7 Hybrid bản cũ hiện đang được đẩy mạnh giảm giá để xả kho. Khảo sát tại một đại lý ở miền Trung, nhân viên tư vấn bán hàng báo giá một chiếc XL7 VIN 2026 thiết kế cũ ở mức 504 triệu đồng.

Con số này thấp hơn 95 triệu đồng so với mức niêm yết, áp dụng trong tháng 11. Một số đại lý khác ở khu vực miền Nam áp dụng mức giảm 70-80 triệu đồng cho dòng XL7 Hybrid cũ, đưa giá xuống còn khoảng 520-530 triệu đồng.

XL7 Hybrid bản cũ đang được giảm giá mạnh để xả kho. Ảnh: Đại lý

Mức trên vẫn thấp hơn giá khởi điểm gần 570 triệu đồng của Suzuki XL7 Hybrid phiên bản mới. Thực tế khi so sánh hai bản, XL7 thiết kế cũ cũng không thua kém quá nhiều so với bản mới ra mắt.

Ngoại hình bản mới chỉ được tinh chỉnh ở một số chi tiết. Phiên bản trước theo đó vẫn giữ được diện mạo tương đối hiện đại, không tạo cảm giác lỗi thời khi đặt cạnh mẫu xe mới.

Hai phiên bản "form mới" và "form cũ" của Suzuki XL7 khi đặt cạnh nhau. Ảnh: Đại lý

Trong khoang cabin, XL7 Hybrid mới được bổ sung một số chi tiết ốp trang trí trên bảng táp-lô và vô-lăng. Đáng chú ý, xe có thêm cổng sạc USB Type-C đặt bên dưới khu vực để đồ.

Những trang bị còn lại cơ bản không thay đổi, gồm màn hình giải trí trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, ghế chỉnh cơ cùng cụm đồng hồ tốc độ kết hợp giữa dạng cơ và màn hình LCD màu cỡ nhỏ.

Về vận hành, dòng XL7 Hybrid mới vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động 4 cấp.

Nhìn chung, mẫu Suzuki XL7 thiết kế cũ vẫn là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng đang tìm một chiếc xe 7 chỗ để phục vụ gia đình hoặc chạy dịch vụ, với mức chi phí đầu tư tiết kiệm hơn so với xe bản mới.

Bản mới có giá khởi điểm thấp hơn trong khi bản cũ được ưu đãi lớn được kỳ vọng sẽ là yếu tố giúp thu hút thêm nhiều khách mua mẫu MPV Nhật Bản này. Theo số liệu bán hàng 9 tháng đầu năm 2026, Suzuki XL7 Hybrid mới đạt doanh số 1.321 xe, thuộc nhóm cuối bảng ở phân khúc MPV phổ thông.