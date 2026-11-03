Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hãng xe sắp vào Việt Nam hé lộ 2 mẫu SUV mới

Lê Tuấn

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón thương hiệu mới là iCAUR, với kế hoạch giới thiệu hai mẫu SUV điện hóa trong giai đoạn đầu.

Theo đại diện của iCAUR Việt Nam, hai sản phẩm đầu tiên dự kiến được giới thiệu tới khách hàng trong nước là V23 và V27. Cả hai đều là SUV năng lượng mới, có thiết kế vuông vức gợi liên tưởng đến những mẫu xe địa hình.

Trước đó, bộ đôi này từng xuất hiện tại Việt Nam trong các hoạt động trải nghiệm dành cho giới truyền thông. Theo kế hoạch từng được hé lộ, V23 và V27 sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Hưng Yên.

v23.jpg
iCAUR V23 là mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ.

Đầu tiên là iCAUR V23, đây là mẫu SUV thuần điện có kiểu dáng hình hộp, đi kèm công nghệ và tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Trong khi đó, iCAUR V27 là xe điện mở rộng phạm vi hoạt động, hay còn gọi là REEV - loại công nghệ truyền động đang dần phổ biến hơn ở nước ta.

Với hệ truyền động này, mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động bánh xe, còn động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện để bổ sung năng lượng cho hệ thống khi cần thiết. Cấu hình này khác với xe hybrid truyền thống khi động cơ đốt trong có thể trực tiếp tham gia dẫn động.

v27.jpg
Các thông tin cụ thể hơn về V23 và V27 dự kiến được công bố trong một sự kiện của thương hiệu diễn ra vào ngày 11/11 tới.

Hiện iCAUR chưa công bố phiên bản, thông số kỹ thuật, trang bị cũng như giá bán của V23 và V27 tại Việt Nam. Hãng xe thuộc tập đoàn ô tô Chery đang dần xây dựng hệ thống phân phối với các đại lý đầu tiên đặt tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Nghệ An và Đà Nẵng.

Đáng chú ý, tại sự kiện iCAUR International User Summit 2026 diễn ra vào tháng 10 vừa qua tại Trung Quốc, đại diện thương hiệu cho biết Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á. Thông qua hợp tác giữa Chery và Geleximco, hãng hướng tới phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của thương hiệu xe Trung Quốc này bổ sung thêm lựa chọn SUV hình hộp cho thị trường cũng như nhóm xe REEV. Khả năng cạnh tranh của xe iCAUR sẽ còn phụ thuộc vào giá bán, trang bị và cấu hình chính thức được công bố trong thời gian tới.

#iCAUR #SUV điện #iCAUR V23 #iCAUR V27 #REEV #SUV #xe Trung Quốc #xe lắp ráp #chery #geleximco

Cùng chuyên mục

Clip: Xe máy phóng nhanh ở làn BRT, va vào ô tô rồi tự ngã

TPO - Camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại cảnh một xe máy đi tốc độ cao trên làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh (BRT), sau đó tông vào hông một ô tô khác đang rẽ trái. Va chạm mạnh khiến cả phương tiện và tài xế ngã xuống đường. Vụ việc xảy ra vào tối 1/11 tại Hà Nội.

Clip: Xe máy lao ra lề đường bị hất văng lên không trung

TPO - Người đi xe máy chở nặng cố vượt bên trái ô tô gắn camera hành trình thì bị mất lái, đi chệch ra lề rồi tông vào gờ đường. Tình huống khiến cả người và phương tiện bị hất tung lên không, văng vào đống gỗ ven đường. Vụ tai nạn xảy ra tại Thái Nguyên, hiện chưa rõ tình trạng tài xế.

Hình phạt cho giáo viên dạy lái xe đi sai làn

Hình phạt cho giáo viên dạy lái xe đi sai làn

TPO - Cơ quan công an vừa xác minh, xử lý trường hợp một giáo viên dạy thực hành lái xe có hành vi điều khiển ô tô đi không đúng làn đường tại Quảng Trị. Đáng chú ý, vi phạm xảy ra khi người này đang hướng dẫn học viên tập lái.

Clip: Ô tô phóng nhanh qua ngã tư quệt ngã xe máy

TPO - Tại ngã tư, xe máy chở hai người đang rẽ trái thì bị một ô tô phóng nhanh qua va chạm vào bánh trước. Tình huống khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội.

Xe khách nghi mất phanh lao vút xuống đèo, đâm vào ôtô con

Xe khách nghi mất phanh lao vút xuống đèo, đâm vào ôtô con

TPO - Nghi gặp sự cố kỹ thuật về hệ thống phanh, một chiếc xe khách chạy hướng Sa Pa - Lào Cai đã va chạm mạnh với ô tô con chạy đi cùng chiều. Vụ việc khiến hai xe hư hỏng nặng nhưng may mắn không có thương vong về người.

Clip: Ô tô không giữ khoảng cách an toàn gây va chạm liên hoàn

TPO - Ô tô con màu xám do không giữ khoảng cách an toàn dẫn tới húc vào đuôi xe phía trước đã phanh dừng. Tác động khiến xe giữa bị đẩy về phía trước, tiếp tục va chạm với một ô tô khác. Tình huống va chạm liên hoàn xảy ra tại Hà Nội.

Toyota chuẩn bị sản xuất xe điện tự lái

Toyota chuẩn bị sản xuất xe điện tự lái

TPO - Mẫu xe điện Toyota bZ sẽ có phiên bản xe taxi tự lái thông qua thỏa thuận hợp tác của hãng với Waymo, dự kiến được thử nghiệm và sớm đi vào hoạt động ở Nhật Bản vào năm tới.

Clip: Ô tô vượt ẩu ở khe hẹp, mất lái suýt đâm dải phân cách

TPO - Camera hành trình ghi lại cảnh chiếc ô tô con màu trắng tăng ga để vượt ở khe hẹp giữa hai xe, sau đó va chạm với xe gắn camera dẫn tới mất lái. Xe con bị đẩy về phía trước một đoạn sau đó dừng lại trong tình trạng đầu xe sát dải phân cách. Tình huống xảy ra tại Ấn Độ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe