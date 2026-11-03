Hãng xe sắp vào Việt Nam hé lộ 2 mẫu SUV mới

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón thương hiệu mới là iCAUR, với kế hoạch giới thiệu hai mẫu SUV điện hóa trong giai đoạn đầu.

Theo đại diện của iCAUR Việt Nam, hai sản phẩm đầu tiên dự kiến được giới thiệu tới khách hàng trong nước là V23 và V27. Cả hai đều là SUV năng lượng mới, có thiết kế vuông vức gợi liên tưởng đến những mẫu xe địa hình.

Trước đó, bộ đôi này từng xuất hiện tại Việt Nam trong các hoạt động trải nghiệm dành cho giới truyền thông. Theo kế hoạch từng được hé lộ, V23 và V27 sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Hưng Yên.

iCAUR V23 là mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ.

Đầu tiên là iCAUR V23, đây là mẫu SUV thuần điện có kiểu dáng hình hộp, đi kèm công nghệ và tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Trong khi đó, iCAUR V27 là xe điện mở rộng phạm vi hoạt động, hay còn gọi là REEV - loại công nghệ truyền động đang dần phổ biến hơn ở nước ta.

Với hệ truyền động này, mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động bánh xe, còn động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện để bổ sung năng lượng cho hệ thống khi cần thiết. Cấu hình này khác với xe hybrid truyền thống khi động cơ đốt trong có thể trực tiếp tham gia dẫn động.

Các thông tin cụ thể hơn về V23 và V27 dự kiến được công bố trong một sự kiện của thương hiệu diễn ra vào ngày 11/11 tới.

Hiện iCAUR chưa công bố phiên bản, thông số kỹ thuật, trang bị cũng như giá bán của V23 và V27 tại Việt Nam. Hãng xe thuộc tập đoàn ô tô Chery đang dần xây dựng hệ thống phân phối với các đại lý đầu tiên đặt tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Nghệ An và Đà Nẵng.

Đáng chú ý, tại sự kiện iCAUR International User Summit 2026 diễn ra vào tháng 10 vừa qua tại Trung Quốc, đại diện thương hiệu cho biết Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á. Thông qua hợp tác giữa Chery và Geleximco, hãng hướng tới phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của thương hiệu xe Trung Quốc này bổ sung thêm lựa chọn SUV hình hộp cho thị trường cũng như nhóm xe REEV. Khả năng cạnh tranh của xe iCAUR sẽ còn phụ thuộc vào giá bán, trang bị và cấu hình chính thức được công bố trong thời gian tới.