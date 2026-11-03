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Hai trường học tự ý chặt cây xanh, lãnh đạo xã yêu cầu kỷ luật

Nguyễn Ngọc

TPO - Hai trường học ở Quảng Ngãi tự ý chặt hạ 19 cây xanh, nhiều cây hơn 20 năm tuổi. Chính quyền yêu cầu thu hồi số gỗ đã chặt và xem xét trách nhiệm người liên quan.

19 cây xanh bị chặt, nhiều cây không có dấu hiệu sâu bệnh

Ngày 3/11, ông Dương Thành Long - Chủ tịch UBND xã Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đang chuẩn bị thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến việc tự ý đốn hạ cây xanh trong khuôn viên hai trường học trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao và Trường Mầm non Đăk Sao. Nhiều cây được trồng từ khoảng năm 2005, có đường kính thân lớn, nhưng bị cưa ngang thân, cắt sát gốc, thậm chí đào bật gốc.

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Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao. Ảnh: Ngọc Chí

Theo đó, vào cuối tháng 9/2026, UBND xã Đăk Sao nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều cây xanh trong khuôn viên hai trường học bị cưa hạ.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã tổ chức kiểm tra hiện trạng, làm việc với đại diện các nhà trường để xác định số lượng cây bị chặt và nguyên nhân.

Kết quả kiểm tra ghi nhận tổng cộng 19 cây xanh bị cưa hạ. Trong đó, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao có 17 cây, Trường Mầm non Đăk Sao có 2 cây.

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Nhiều cây xanh hơn 20 năm tuổi trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao bị cưa hạ. Ảnh: Ngọc Chí

Số cây này được trồng từ khoảng năm 2005, thuộc nhiều chủng loại như xà cừ, bằng lăng tím, sanh, si, đa lá đỏ và mít. Sau hơn 20 năm sinh trưởng, nhiều cây đã có đường kính thân lớn, tạo bóng mát trong khuôn viên trường học.

Tại điểm trường THCS thôn Đăk Riếp (thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao) đoàn kiểm tra ghi nhận 15 cây bị cưa hạ. Đáng chú ý, nhiều cây không chỉ bị cắt tỉa cành mà bị cắt ngang thân, cắt sát gốc, thậm chí đào bật gốc.

Trong khi đó, tại điểm trường tiểu học thôn Đăk Riếp, hai cây mít có đường kính lần lượt 44,59cm và 40,13cm bị cắt sát gốc vào ngày 19/9.

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Một số cây bị cưa sát gốc. Ảnh: Ngọc Chí

Theo biên bản kiểm tra, qua quan sát trực quan, đoàn kiểm tra không phát hiện dấu hiệu sâu bệnh đối với các cây tại hai điểm trường thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Phạm Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Đăk Sao giải thích việc cắt hạ cây xanh nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão, phòng ngừa nguy cơ cây gãy đổ, ảnh hưởng đến cơ sở vật chất.

Theo biên bản, ông Việt cho biết trước khi thực hiện đã trao đổi bằng miệng với ông Nguyễn Văn Đức - Phó hiệu trưởng, về việc cắt tỉa cây để bảo đảm an toàn trong khuôn viên trường.

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Cây xanh ở Trường mầm non bị cắt trơ trọi. Ảnh: Ngọc Chí

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra nhận thấy hình thức tác động đối với nhiều cây không chỉ là cắt tỉa cành như nội dung trao đổi, mà có cây bị cắt ngang thân, cắt sát gốc và đào bật gốc. Đáng chú ý, số thân gỗ, cành và nhánh cây sau khi cưa hạ đã được vận chuyển khỏi hiện trường và cho người dân làm củi.

Tại điểm Trường Mầm non thôn Đăk Riếp (thuộc Trường Mầm non Đăk Sao), đoàn kiểm tra ghi nhận hai cây sanh bị cắt ngang các thân chính. Phần cây sau khi cắt được vận chuyển bỏ vào hố rác bên hông điểm trường.

Giải trình với đoàn kiểm tra, bà Phạm Thị Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Mầm non Đăk Sao cho biết, hai cây sanh có một số cành, nhánh bị sâu đục thân. Nhà trường cắt cây nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão.

Thu hồi số gỗ đã chặt, xem xét trách nhiệm người liên quan

Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao Dương Thành Long khẳng định, việc các trường tự ý đốn hạ cây xanh khi chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền là sai.

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Số thân gỗ, cành và nhánh cây sau khi bị cưa hạ. Ảnh: Ngọc Chí

Theo ông Long, các trường đã vi phạm quy định về quản lý tài sản của nhà trường. Đồng thời, việc chặt cây chưa thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ trong nhà trường khi chưa được bàn bạc, thống nhất nội bộ và chưa có văn bản thống nhất của ban giám hiệu.

"Ngay khi nắm được thông tin, UBND xã Đăk Sao đã chỉ đạo thu hồi toàn bộ số cây gỗ đã bị chặt, lập đoàn kiểm đếm và phối hợp với các phòng, ban chuyên môn để xử lý tang vật theo đúng quy định", ông Long nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Sao, việc kiểm tra không chỉ nhằm xác định số lượng cây bị chặt mà còn làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến quá trình quyết định và tổ chức thực hiện.

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Số thân gỗ, cành, nhánh sau khi cưa hạ được vận chuyển khỏi hiện trường và cho người dân làm củi. Ảnh: Ngọc Chí

Đối với 17 cây tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao, biên bản kiểm tra không ghi nhận dấu hiệu sâu bệnh qua quan sát trực quan. Riêng hai cây sanh tại Trường Mầm non Đăk Sao, thông tin về tình trạng sâu đục thân được ghi nhận theo giải trình của hiệu trưởng.

Ông Long cho biết, UBND xã sẽ báo cáo vụ việc với Đảng ủy xã. Dự kiến trong tuần tới, địa phương thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm, đưa ra hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

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#Xã Đăk Sao #Trường học #Chặt hạ cây xanh #Quản lý tài sản công #Trách nhiệm kỷ luật

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