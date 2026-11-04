Huế: Cầu qua cửa biển Thuận An mang tên Cửa Thuận

TPO - Sau nhiều lần lấy ý kiến và tranh luận về tên gọi, cầu qua cửa biển Thuận An chính thức mang tên Cửa Thuận, theo nghị quyết vừa được HĐND TP. Huế thông qua.

Sáng 4/11, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thông qua nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu, lấy ý kiến và điều chỉnh phương án đặt tên công trình nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Cầu qua cửa biển Thuận An chính thức mang tên cầu Cửa Thuận.

Theo tờ trình gửi HĐND TP. Huế của UBND thành phố ngày 7/11/2025, phương án đặt tên công trình là cầu Thuận An. Tuy nhiên, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 28, HĐND thành phố khóa VIII, các đại biểu đề nghị nghiên cứu lại vì tên gọi này có thể gây nhầm lẫn với cầu Thuận An hiện hữu, nằm trên tuyến đường qua phá Tam Giang.

Tiếp thu ý kiến, UBND TP. Huế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng lại đề án, đưa ra hai phương án tên gọi là cầu Cửa Thuận và cầu Thai Dương để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Việc bình chọn được tổ chức trên ứng dụng Hue-S từ ngày 10/7 đến 6/9/2026, ghi nhận 8.423 lượt tham gia. Trong đó, phương án cầu Cửa Thuận nhận 4.747 lượt, chiếm 56,4%; cầu Thai Dương có 3.676 lượt, chiếm 43,6%.

Từ kết quả này, UBND TP. Huế trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tên gọi cầu Cửa Thuận. Theo giải trình của UBND thành phố, Cửa Thuận là danh xưng viết ngắn gọn của tên gọi cửa biển Thuận An. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố thống nhất với phương án đề xuất, đồng thời nhận định tên gọi không chỉ mang ý nghĩa địa lý mà còn gợi nhắc những giá trị lịch sử, văn hóa và mong ước về vùng đất bình yên, thịnh vượng bên bờ biển.

Hệ thống cầu Cửa Thuận và đường dẫn chạy ven biển TP. Huế có trị giá đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng (giai đoạn 1).

Cầu Cửa Thuận thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu qua cửa biển Thuận An giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, khởi công ngày 26/3/2022. Dự án gồm tuyến đường dài gần 7,8 km, trong đó cầu vượt cửa biển dài hơn 2,36 km, quy mô 4 làn xe. Đây là công trình cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, được thiết kế bảo đảm thông thuyền cho tàu tải trọng đến 5.000 tấn.

Sau hơn 4 năm triển khai, trải qua nhiều lần chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng và điều kiện thi công phức tạp tại khu vực cửa biển, công trình được hợp long năm 2025, thông xe kỹ thuật ngày 30/4/2026 và cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối tháng 7/2026.

Khi đưa vào khai thác, hệ thống cầu, đường góp phần kết nối giao thông hai bờ cửa biển Thuận An, hoàn thiện trục đường ven biển, tạo thuận lợi cho vận tải, giao thương. Công trình còn mở ra dư địa phát triển đô thị, du lịch biển, thương mại, dịch vụ và kinh tế đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía đông TP. Huế.