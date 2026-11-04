Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuyến đường nào được đề xuất đặt tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh?

Thanh Hiền

TPO - Tuyến đường được đề xuất đặt tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ở địa phận xã Hòa Tiến, quê hương ông.

Ngày 4/11, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã khảo sát thực tế một số tuyến đường được đề xuất đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đà Nẵng cho hay, hiện thành phố chưa có đường mang tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Sở đề xuất tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vào quỹ tên đường của thành phố.

nbr.png
Cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh

Đơn vị đề xuất đặt tên cho tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ Cầu Đỏ đến giáp đường Hùng Vương, phường Điện Bàn Bắc mang tên Phan Văn Khải. Đường có chiều dài 5.720m, mặt cắt rộng 33m (bao gồm vỉa hè mỗi bên 5m).

Đây là tuyến đường trục chính huyết mạch của thành phố, có quy mô mặt cắt ngang lớn, vị trí quan trọng kết nối hướng trung tâm đô thị mới của thành phố. Tuyến đường bảo đảm tính hiện đại, lâu dài và hoàn toàn tương xứng với tầm vóc, công lao to lớn của cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Tuyến đường ĐT605, đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp đường ĐH 409, được đề xuất đặt tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Tuyến đường này thuộc địa phận xã Hòa Tiến, quê hương của ông. Trên tuyến đường này có tuyến đường đặt tên Anh hùng LLVTND Nguyễn Bá Tùng là cha của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Tuyến đường có chiều dài 4.000m, mặt cắt rộng 26m (bao gồm vỉa hè mỗi bên 5m).

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cơ bản thống nhất với định hướng lựa chọn các tuyến đường theo đề xuất của Sở VHTT&DL. Đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Theo Sở VHTT&DL, việc lựa chọn một tuyến đường có quy mô lớn, vị trí phù hợp để đặt tên nhằm thể hiện sự tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân đối với sự nghiệp cách mạng và phát triển quê hương, đất nước. Việc đặt tên đường bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị và nguyện vọng của nhân dân thành phố.

Trước đó, vào năm 2024, tại chương trình tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang, cử tri đã kiến nghị đặt tên đường cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Tuyến đường này nên ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, quê hương và là nơi an nghỉ của ông) hoặc khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Ông Nguyễn Bá Thanh (1953 - 2015) từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trong suốt thời gian làm lãnh đạo TP. Đà Nẵng, ông Thanh đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị Đà Nẵng. Đồng thời, ông cũng có các chính sách an sinh xã hội ý nghĩa riêng có của Đà Nẵng.

Xem thêm

#Tuyến đường #đặt tên đường #cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng #Nguyễn Bá Thanh #cố Thủ tướng Phan Văn Khải #ĐT605

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Công an nói về những lĩnh vực phải liên kết tài khoản giao dịch với danh tính điện tử

Bộ trưởng Công an nói về những lĩnh vực phải liên kết tài khoản giao dịch với danh tính điện tử

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản giao dịch điện tử để giao dịch điện tử trực tuyến trong các lĩnh vực: chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử, khám bệnh, chữa bệnh, ví điện tử, tài sản mã hóa... thì phải xác thực với danh tính điện tử quốc gia và liên kết tài khoản giao dịch điện tử.

22 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất

22 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất

TPO - Công an TPHCM phối hợp các đơn vị tiếp nhận 22 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất, đồng thời rà soát hoàn cảnh từng người để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe