Triệt phá đường dây thu giữ hơn nửa cân ma túy cùng súng, lựu đạn

TPO - Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá đường dây mua bán, sử dụng trái phép ma túy, khởi tố 6 đối tượng và thu giữ 740 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật, trong đó có súng, đạn và lựu đạn.

Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Nguyễn Vũ Hải (SN 1994), Phạm Thị Kim Chi (SN 2002, cùng trú xã Châu Phú, An Giang); Lê Thị Thúy Kiều (SN 2008), Lê Hoàng Nam (SN 2010, cùng trú phường Long Xuyên, An Giang); Nguyễn Duy Khánh (SN 1999, trú xã Long Điền) và Trần Văn Minh (SN 2008, trú xã Vĩnh Phong, An Giang).

Nguyễn Vũ Hải và Phạm Thị Kim Chi cùng số ma túy bị thu giữ.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 25/10, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phát hiện xe bán tải Ford Ranger màu cam, biển kiểm soát 66C-151.14, chở đôi nam nữ đến khách sạn tại phường Mỹ Thới có biểu hiện nghi vấn.

Phối hợp với công an địa phương kiểm tra phòng nghỉ của các đối tượng tại khách sạn trên, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2 túi nilon chứa chất nghi là ma túy, bên ngoài in chữ “PORSCHE”. Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Vũ Hải và Phạm Thị Kim Chi thừa nhận hành vi sử dụng trái phép ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng còn cất giấu ma túy tại nhà của Lê Thị Thúy Kiều ở khóm Mỹ Phú, phường Long Xuyên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Kiều, công an phát hiện Kiều cùng Lê Hoàng Nam, Trần Văn Minh và Lê Thị Tuyết Nga (SN 2009, trú phường Long Xuyên) có dấu hiệu tụ tập sử dụng trái phép ma túy.

Tại nhà Kiều, công an thu giữ khoảng 740 gam chất nghi ma túy tổng hợp, được chia thành 115 túi nilon màu vàng, in hình cây thảo mộc. Công an còn thu giữ vật giống súng, đạn, một quả lựu đạn không có kíp (nghi là vũ khí quân dụng), cùng nhiều tang vật, dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tang vật liên quan vụ án.

Tiếp tục truy xét, công an phát hiện Nguyễn Vũ Hải gửi một gói hàng nghi ma túy từ phường Long Xuyên ra đặc khu Phú Quốc. Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Duy Khánh đang tàng trữ gói hàng này. Khánh khai mua số hàng này với giá 2 triệu đồng để sử dụng.

Kiểm tra phòng trọ do Khánh thuê tại khu phố Suối Đá, đặc khu Phú Quốc, công an phát hiện thêm Phan Thị Thu Diễm (SN 2003), Lâm Đạo Quý (SN 1999) và Nguyễn Hồng Đức (SN 2004) có dấu hiệu tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra đã đưa các đối tượng Diễm, Đức, Nga đi cai nghiện bắt buộc; xử phạt vi phạm hành chính đối với Quý.

Vụ án tiếp tục Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra.