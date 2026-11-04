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Pháp luật

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Tây Ninh khởi tố 15 bị can liên quan đường dây đưa người vượt biên trái phép

Nguyễn Tiến

TPO - Công an Tây Ninh phát hiện 26 vụ với 55 đối tượng liên quan hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, trong đó nhiều người bị dụ sang Campuchia bằng chiêu “việc nhẹ, lương cao”.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 3 tháng cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 26 vụ với 55 đối tượng liên quan. Trong đó, 15 bị can bị khởi tố.

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Lực lượng chức năng hai nước làm thủ tục bàn giao công dân Việt Nam được phía Campuchia trao trả qua cửa khẩu

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, địa phương có đường biên giới dài hơn 368km, tiếp giáp 3 tỉnh của Campuchia. Dọc tuyến biên giới có nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng tổ chức đưa người qua biên giới trái phép.

Thủ đoạn phổ biến là sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram đăng tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia, hứa hẹn thu nhập 800-1.200 USD/tháng, bao chi phí đi lại và không cần hộ chiếu.

Sau khi dụ dỗ được người lao động, các đối tượng đưa họ đến nhà nghỉ, nhà trọ gần biên giới rồi tổ chức vượt biên vào ban đêm hoặc rạng sáng qua các đường mòn, lối mở, sông rạch và cánh đồng vắng.

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Cán bộ Công an trực tiếp phát tờ rơi tuyên truyền đến người dân

Trong 3 tháng cao điểm, lực lượng chức năng đã khởi tố 7 vụ với 15 bị can về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép". Ngoài ra, 42 trường hợp bị xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 374 triệu đồng.

Cùng thời gian này, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 289 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ, Indonesia và Campuchia trục xuất qua các cửa khẩu. Trong số này có 53 công dân Tây Ninh và một người thuộc diện truy nã.

Công an tỉnh khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội. Người dân xuất nhập cảnh qua cửa khẩu hợp pháp, mang đầy đủ giấy tờ theo quy định và không tham gia tổ chức, môi giới đưa người qua biên giới trái phép.

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#Tây Ninh #vượt biên trái phép #xuất nhập cảnh trái phép #đưa người vượt biên #việc nhẹ lương cao #khởi tố bị can #Công an Tây Ninh

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