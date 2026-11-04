Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Buôn lậu hơn 4,4 tấn hải sâm từ Lào vào Quảng Trị, 4 người bị khởi tố

Hoàng Nam

TPO - Hơn 4,4 tấn hải sâm được đưa từ Lào vào Quảng Trị qua đường tiểu ngạch, dự kiến chuyển cho đầu mối chế biến, bán kiếm lời. Công an đã khởi tố 4 bị can liên quan.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố các bị can Lê Minh Khánh (SN 1961, trú phường Hiệp Bình, TPHCM) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1969, trú xã Bình Mỹ, TPHCM) về tội “Buôn lậu”.

1793769730082-906707685813455105-906707685813455105-1874bcbcb9b160499fe2b83ed039e584.jpg
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với các đối tượng.

Cùng vụ việc, Trương Thị Huế (SN 1998, trú xã Nam Cửa Việt, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Hà (SN 1998, trú xã Lao Bảo, Quảng Trị) bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Các quyết định khởi tố được ban hành ngày 3/11.

Trước đó, lúc 6h ngày 8/7, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị khám phương tiện theo thủ tục hành chính đối với ô tô biển số 29H-112.17 do Hồ Văn Tài (SN 1991, trú xã Lao Bảo) điều khiển và ô tô biển số 74A-353.30 do Phan Thành Trung (SN 2002, trú phường Đông Hà) điều khiển.

1793771217477-906707685813455105-906707685813455105-c19884b54b88755b06c7da78f735bc67.jpg
Hơn 4,4 tấn hải sâm được đựng trong các thùng xốp để đưa qua biên giới.

Trên thùng xe biển số 29H-112.17, lực lượng chức năng phát hiện 89 thùng xốp chứa tổng cộng 4.450 kg hải sâm. Số hải sâm này đã được mổ, bảo quản bằng muối thô, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Khánh và Hùng thống nhất đưa hải sâm thuộc loài Cladolabes sp từ nước ngoài về Việt Nam để chế biến, bán kiếm lời.

1793769716662-906707685813455105-906707685813455105-cc5ff3dcb75afee2f1b637f3abbeed1a.jpg
Hải sâm đã qua sơ chế và ướp muối.

Hùng được phân công sang Thái Lan kiểm tra hàng, thỏa thuận giá và thuê người vận chuyển qua Lào, đồng thời thông báo để Khánh thanh toán tiền. Khi hàng về Việt Nam, Khánh sẽ tiếp nhận để chế biến, tiêu thụ.

Thông qua quen biết, Hùng thuê Huế và Hà vận chuyển số hàng từ Lào vào Việt Nam để nhận tiền công. Hải sâm được đưa qua đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới thuộc thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, không khai báo và không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

1793769716596-906707685813455105-906707685813455105-8606379407b9b9ceb8a35a788d42d834.jpg
Số hải sâm này được mua từ Thái Lan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan.

Xem thêm

#buôn lậu hải sâm #Quảng Trị #xã Lao Bảo #khởi tố 4 người #vận chuyển trái phép #Công an Quảng Trị

Cùng chuyên mục

'Dựa hơi' bí thư tỉnh, cựu Phó giám đốc 'tác động' xin giấy phép, bỏ túi 6 tỷ đồng

'Dựa hơi' bí thư tỉnh, cựu Phó giám đốc 'tác động' xin giấy phép, bỏ túi 6 tỷ đồng

TPO - Nhận tiền để giúp doanh nghiệp xin xuất khẩu quặng sắt, cựu Phó giám đốc một công ty dịch vụ du lịch đã tìm gặp ông Nguyễn Văn Vịnh (thời điểm đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai), rồi tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Công Thương, để giúp doanh nghiệp được xuất khẩu quặng ra nước ngoài.

Cục An ninh mạng cảnh báo việc phát tán clip bắt ghen ở TPHCM

Cục An ninh mạng cảnh báo việc phát tán clip bắt ghen ở TPHCM

TPO - Ngày 4/11, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đưa ra khuyến cáo liên quan đến các đoạn clip ghi lại vụ mâu thuẫn tình cảm, bắt ghen được cho là xảy ra tại xã Tân An Hội, TP.HCM. Theo đó, hành vi phát tán dữ liệu cá nhân nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vụ clip bắt ghen người tên ‘Mai' trên ô tô: Chủ tịch xã nói ’họ không phải vợ chồng’, làm rõ hành vi phát tán

Vụ clip bắt ghen người tên ‘Mai' trên ô tô: Chủ tịch xã nói ’họ không phải vợ chồng’, làm rõ hành vi phát tán

TPO - Cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ hành vi có dấu hiệu xâm phạm hình ảnh cá nhân cũng như những dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, nhất là khi clip bắt ghen nhắc đến người tên 'Mai' trên ô tô được phát tán lên mạng xã hội. Công an xã đã mời những người liên quan làm việc.

Vụ Mr Pips: Các bị cáo khiến nhiều gia đình khánh kiệt, tan vỡ, thậm chí nghĩ đến việc tự tử

Vụ Mr Pips: Các bị cáo khiến nhiều gia đình khánh kiệt, tan vỡ, thậm chí nghĩ đến việc tự tử

TPO - Nêu quan điểm luận tội đối với Mr Pips và nhóm đồng phạm, đại diện Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khánh kiệt, nợ nần, hôn nhân tan vỡ, thậm chí có bị hại từng nghĩ đến việc tự tử.

Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước cũ Huỳnh Anh Minh

Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước cũ Huỳnh Anh Minh

TPO - Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Hoàng Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước và ông Nguyễn Công Thuận, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước, để điều tra về cùng hành vi vi phạm trong quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe