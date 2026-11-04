Buôn lậu hơn 4,4 tấn hải sâm từ Lào vào Quảng Trị, 4 người bị khởi tố

TPO - Hơn 4,4 tấn hải sâm được đưa từ Lào vào Quảng Trị qua đường tiểu ngạch, dự kiến chuyển cho đầu mối chế biến, bán kiếm lời. Công an đã khởi tố 4 bị can liên quan.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố các bị can Lê Minh Khánh (SN 1961, trú phường Hiệp Bình, TPHCM) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1969, trú xã Bình Mỹ, TPHCM) về tội “Buôn lậu”.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với các đối tượng.

Cùng vụ việc, Trương Thị Huế (SN 1998, trú xã Nam Cửa Việt, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Hà (SN 1998, trú xã Lao Bảo, Quảng Trị) bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Các quyết định khởi tố được ban hành ngày 3/11.

Trước đó, lúc 6h ngày 8/7, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị khám phương tiện theo thủ tục hành chính đối với ô tô biển số 29H-112.17 do Hồ Văn Tài (SN 1991, trú xã Lao Bảo) điều khiển và ô tô biển số 74A-353.30 do Phan Thành Trung (SN 2002, trú phường Đông Hà) điều khiển.

Hơn 4,4 tấn hải sâm được đựng trong các thùng xốp để đưa qua biên giới.

Trên thùng xe biển số 29H-112.17, lực lượng chức năng phát hiện 89 thùng xốp chứa tổng cộng 4.450 kg hải sâm. Số hải sâm này đã được mổ, bảo quản bằng muối thô, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Khánh và Hùng thống nhất đưa hải sâm thuộc loài Cladolabes sp từ nước ngoài về Việt Nam để chế biến, bán kiếm lời.

Hải sâm đã qua sơ chế và ướp muối.

Hùng được phân công sang Thái Lan kiểm tra hàng, thỏa thuận giá và thuê người vận chuyển qua Lào, đồng thời thông báo để Khánh thanh toán tiền. Khi hàng về Việt Nam, Khánh sẽ tiếp nhận để chế biến, tiêu thụ.

Thông qua quen biết, Hùng thuê Huế và Hà vận chuyển số hàng từ Lào vào Việt Nam để nhận tiền công. Hải sâm được đưa qua đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới thuộc thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, không khai báo và không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Số hải sâm này được mua từ Thái Lan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan.